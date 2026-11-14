Прибыль есть, а денег нет: разбираем на цифрах, куда уходят деньги

В отчете о финансовых результатах прибыль, а на счете пусто. Знакомо? Руководитель смотрит на отчет и спрашивает: «Если мы заработали, то где деньги?».

В отчёте о финансовых результатах прибыль, а на счёте пусто. Знакомо? Руководитель смотрит на отчёт и спрашивает: «Если мы заработали, то где деньги?».

Ошибки в учёте здесь нет. Прибыль и деньги считаются по разным правилам, и разница между ними всегда оседает в конкретных местах: у покупателей, на складе, в оборудовании, у банка. Нужно только знать, где искать.

Почему прибыль и деньги расходятся

Прибыль считается методом начисления, а деньги — по факту поступлений и платежей. Выручка признаётся в момент перехода контроля к покупателю, даже если покупатель заплатит через три месяца. Расход признаётся, когда товар продан, а не когда за него заплатили поставщику. Одни операции влияют на прибыль, но не на деньги, другие же — наоборот: влияют на деньги, но не на прибыль. Ниже рассмотрим операции и их влияние на прибыль и деньги.

Операция Прибыль Деньги Отгрузили с отсрочкой оплаты растёт сразу придут позже Закупили сырьё на склад не меняется уходят сразу Начислили амортизацию уменьшается не меняются Купили оборудование уменьшается постепенно, через амортизацию уходят сразу Погасили основной долг по кредиту не меняется уходят сразу Выплатили дивиденды не меняется уходят сразу

Чем больше в бизнесе таких операций, тем сильнее прибыль в отчёте о финансовых результатах отличается от изменения остатка на счёте.

Пример: прибыльный год компании «Альфа»

Разберем простой пример с компанией «Альфа».

У нас есть вымышленная производственная компания «Альфа» с общей системой налогообложения. На начало года на счетах было 20 млн рублей. За год компания заработала 11,3 млн рублей чистой прибыли, при этом денег на её счёте стало меньше на 18,3 млн рублей. В течение года компания увеличила объем продаж, дала новым крупным покупателям отсрочку, закупила сырьё впрок, купила станок и продолжила гасить кредит.

Отчёт о финансовых результатах за год выглядит следущим образом:

Статья Сумма, тыс. руб. Выручка (без НДС) 120 000 Себестоимость продаж (без амортизации) −84 000 Амортизация −4 000 Коммерческие и управленческие расходы −14 000 Прибыль от продаж 18 000 Проценты к уплате −3 000 Прибыль до налогообложения 15 000 Налог на прибыль (25%) −3 750 Чистая прибыль 11 250

Рентабельность продаж 15%, чистая маржа почти 9,4%. При этом к концу года на счетах осталось 1 750. Денег стало меньше на 18 250, хотя прибыль составила 11 250.

Куда ушли деньги

Самые крупные «утечки» — дебиторка (−12 000) и покупка оборудования (−9 000). Разберём каждую статью.

1. Амортизация: +4 000. Это расход без платежа: он уменьшил прибыль, но денег со счёта не забрал. Поэтому его возвращаем к прибыли.

2. Дебиторская задолженность: −12 000. За год она выросла с 10 000 до 22 000. Выручка уже в прибыли, а оплата ещё у покупателей. Фактически компания кредитует клиентов своими деньгами.

3. Запасы: −8 000. Склад вырос с 12 000 до 20 000. Сырьё оплачено, но в себестоимость оно попадёт только при продаже готовой продукции.

4. Кредиторская задолженность: +3 000. Она выросла с 9 000 до 12 000. Поставщики дали отсрочку, и это частично смягчило удар. Но сроки оплаты поставщикам оказались короче, чем отсрочка покупателям.

5. Покупка оборудования: −9 000. Станок оплатили сразу, а в расходы он будет переходить несколько лет через амортизацию. Покупка из оборотных денег — частая причина кассового разрыва.

6. Погашение кредита: −6 000. В прибыль попали только проценты, 3 000. Возврат основного долга расходом не является: деньги уходят, а прибыль не меняется.

7. Дивиденды: −1 500. Это распределение прибыли, а не расход, поэтому в отчёте о финансовых результатах их не видно.

Отдельная ловушка — НДС. Выручка в отчёте без НДС, а дебиторка и кредиторка в балансе с НДС. Налог с отгрузки нужно заплатить в бюджет, даже если покупатель ещё не заплатил. При длинных отсрочках это дополнительно усиливает разрыв. В примере для простоты считаем, что НДС уже учтен в изменении дебиторки и кредиторки.

От прибыли к деньгам: мостик

Сведём всё вместе. Начинаем с чистой прибыли 11 250 и шаг за шагом добавляем то, что дало деньги, и вычитаем то, что их забрало. В бухгалтерии этот расчёт называется БДДС косвенным методом.

Условный пример, компания «Альфа», тыс.руб., за год

Операционная деятельность уже ушла в минус: −1 750 при прибыли 11 250. Покупка станка, погашение кредита и дивиденды добавили ещё −16 500. Итог: с 20 000 на начало года до 1 750 на конец. Одна неудачная неделя с поступлениями — и компании нечем платить зарплату.

Как не попасть в эту ловушку

Разрыв между прибылью и деньгами нельзя убрать совсем, но его можно увидеть заранее и управлять им. Для этого хватает пяти приёмов.

1. Стройте косвенный БДДС вместе с отчётом о финансовых результатах. Он начинается с чистой прибыли и показывает, где осели деньги. Руководителю это понятнее, чем прямой список поступлений и платежей.

2. Следите за оборачиваемостью в днях. Дебиторка, запасы и кредиторка в днях показывают проблему раньше, чем остаток на счёте. В примере дебиторка выросла с 30 до 67 дней выручки: это сигнал за несколько месяцев до того, как деньги закончились.

3. Сверяйте отсрочки покупателям и поставщикам. Если клиенты платят через 60 дней, а поставщикам нужно платить через 30, каждый рубль роста продаж требует дополнительных денег.

4. Финансируйте оборудование длинными деньгами. Лизинг или инвестиционный кредит растягивают платежи на срок службы станка. Покупка из оборотных денег забирает то, что нужно на закупки и зарплату.

5. Прогнозируйте деньги по кварталам или месяцам. Годовой итог может быть положительным, а в одном из кварталов остаток уйдёт в минус. Заранее увидев такой квартал, можно открыть кредитную линию или перенести закупки.

Выводы

Прибыль показывает, зарабатывает ли бизнес, а деньги — может ли он платить по счетам. Растущая компания чаще всего прибыльна и при этом постоянно нуждается в деньгах: рост продаж тянет за собой дебиторку и запасы.

Смотрите на прибыль и деньги вместе: отчёт о финансовых результатах без БДДС рассказывает половину истории.

Разницу между ними всегда можно разложить на конкретные статьи: дебиторка, запасы, кредиторка, инвестиции, кредиты, дивиденды.

Прогноз денег по периодам показывает кассовый разрыв до того, как он случится.

Татьяна Жагурина — финансовый аналитик, больше разборов — в моём Telegram-канале «Финмодель под ключ».