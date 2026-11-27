Почему не стоит откладывать тестирование на начало 2027 года
Распространенная ошибка при планировании подготовки годовой отчетности — начинать работу по тестированию активов только после закрытия бухгалтерских счетов.
На практике значительная часть времени уходит не на определение возмещаемой стоимости, а на решение организационных и методологических вопросов, сбор исходных данных и обоснование расчетных предпосылок.
В результате бухгалтерская служба сталкивается с дополнительной нагрузкой в наиболее напряженный отчетный период, а у аудиторов остается ограниченное время для проверки полученных результатов.
Избежать подобных ситуаций позволяет заблаговременная подготовка.
1. Определите, какие активы требуют особого внимания
Проверка на обесценение предусмотрена следующими стандартами бухгалтерского учета:
п. 38 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
п. 17 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
п. 43 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»;
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
В рамках подготовки отчетности за 2026 год рекомендуем обратить особое внимание на:
законсервированное и временно неиспользуемое имущество;
объекты незавершенного строительства, сроки ввода которых неоднократно переносились;
оборудование с низкой производственной загрузкой;
технологически устаревшие активы;
активы нерентабельных направлений деятельности;
нематериальные активы, ожидаемая экономическая эффективность которых снизилась;
имущество, по которому в предыдущих отчетных периодах было признано обесценение.
Важно разграничивать процедуру выявления признаков обесценения и непосредственно расчет возмещаемой стоимости.
Для отдельных категорий активов МСФО (IAS) 36 предусматривает ежегодное тестирование независимо от наличия признаков обесценения.
2. Проработайте методологию до привлечения оценщика к расчетам
Тестирование активов на обесценение нельзя сводить исключительно к определению рыночной стоимости имущества.
Согласно МСФО (IAS) 36 возмещаемая стоимость представляет собой наибольшую из двух величин:
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие;
ценности использования.
При этом определять обе величины необходимо не во всех случаях. Если одна из них превышает балансовую стоимость актива, расчет второй для установления отсутствия обесценения не требуется.
Отдельного внимания заслуживает вопрос формирования единиц, генерирующих денежные средства (ЕГДС).
Если актив не генерирует денежные притоки, в значительной степени независимые от притоков других активов, определение его возмещаемой стоимости может потребовать проведения тестирования в составе ЕГДС с учетом предусмотренных стандартом исключений.
Почему это важно для бухгалтера?
От выбранной методологии зависят перечень необходимых документов, трудоемкость расчетов, стоимость услуг оценщика и сроки получения результатов.
Поэтому обсуждать методологию со специализированной оценочной компанией и аудитором целесообразно еще до окончания отчетного периода.
3. Подготовьте исходную информацию заранее
Большинство документов, необходимых оценщику, можно начать собирать уже в ноябре — декабре 2026 года.
В зависимости от состава активов и методологии тестирования могут потребоваться:
Исходная информация
Для чего необходима
Расшифровки счетов 01, 04, 07 и 08
Определение состава тестируемых активов
Первоначальная и балансовая стоимость
Анализ учетных данных
Сведения о накопленной амортизации и обесценении
Анализ стоимости активов и возможности восстановления обесценения
Техническая документация
Определение характеристик имущества
Информация о состоянии и загрузке оборудования
Анализ фактического использования активов
Утвержденные бизнес-планы
Расчет ценности использования
Фактические финансовые показатели
Проверка обоснованности прогнозных данных
Бюджеты капитальных затрат
Анализ инвестиционных проектов
Результаты предыдущих тестирований
Анализ динамики возмещаемой стоимости
После закрытия отчетного периода необходимо актуализировать соответствующие данные по состоянию на 31 декабря 2026 года.
4. Уделите особое внимание капитальным вложениям
Тестирование объектов незавершенного строительства является одним из наиболее сложных направлений оценки на обесценение.
Отсутствие завершенного объекта и текущих денежных поступлений само по себе не означает, что капитальные вложения обесценены.
При проведении тестирования необходимо учитывать перспективы завершения строительства, экономическую целесообразность проекта, объем предстоящих инвестиций и ожидаемые результаты эксплуатации объекта.
В частности, п. 42 МСФО (IAS) 36 предусматривает необходимость учета соответствующих будущих денежных оттоков, требуемых для приведения актива в состояние готовности к использованию или продаже, если они еще не учтены в его балансовой стоимости.
Игнорирование предстоящих капитальных затрат при расчете ценности использования может привести к существенному завышению возмещаемой стоимости.
5. Проверьте возможность восстановления ранее признанного обесценения
При подготовке отчетности бухгалтеры зачастую концентрируются на выявлении новых убытков от обесценения, оставляя без внимания необходимость анализа ранее признанных убытков.
Между тем п. 110 МСФО (IAS) 36 предусматривает оценку на конец каждого отчетного периода признаков возможного восстановления ранее признанного обесценения активов, за исключением гудвила.
Рассмотрим условный пример.
Балансовая стоимость оборудования с учетом ранее признанного обесценения составляет 60 млн руб.
По результатам тестирования на 31 декабря 2026 года возмещаемая стоимость определена в размере 85 млн руб.
Означает ли это, что достаточно зафиксировать отсутствие нового обесценения?
Нет. Необходимо дополнительно проанализировать изменение расчетных оценок, послуживших основанием для признания предыдущего убытка, и определить допустимую величину его восстановления.
При этом в соответствии с п. 117 МСФО (IAS) 36 балансовая стоимость после восстановления обесценения не должна превышать величину, которая сложилась бы с учетом амортизации, если бы ранее убыток не признавался.
Таким образом, ошибки при тестировании могут приводить как к завышению, так и к занижению стоимости активов в отчетности.
6. Разграничьте функции бухгалтера, аудитора и оценщика
Нередко проведение тестирования на обесценение становится дополнительной задачей бухгалтерской службы. В отдельных случаях от аудитора также ожидают выполнения расчетов, необходимых для формирования отчетности.
Однако определение возмещаемой стоимости требует специальных знаний в области финансового моделирования, оценочной деятельности, анализа рынка и применения МСФО.
При привлечении профильного оценщика функции участников процесса могут быть распределены следующим образом:
Бухгалтерская служба:
подготовка учетной информации;
участие в выявлении признаков обесценения;
отражение результатов тестирования в отчетности.
Оценщик:
методологическая проработка расчетов;
анализ рыночной информации;
определение возмещаемой стоимости;
обоснование расчетных предпосылок;
подготовка пояснений по результатам проведенных работ.
Аудитор:
оценка обоснованности примененной методологии;
проверка существенных допущений;
оценка полученных результатов в рамках аудиторских процедур.
В частности, вопросы проверки оценочных значений регулируются МСА 540 (пересмотренным), а использование аудитором работы своего эксперта — МСА 620.
При этом ответственность за формирование финансовой отчетности и соответствующие учетные оценки сохраняется за руководством организации.
7. Как выбрать оценочную компанию для проведения тестирования
Наличие у оценщика опыта определения рыночной стоимости имущества еще не свидетельствует о наличии необходимых компетенций для проведения тестирования на обесценение.
При выборе исполнителя рекомендуем обратить внимание на:
практический опыт применения МСФО (IAS) 36;
опыт определения ценности использования и тестирования ЕГДС;
компетенции в области оценки капитальных вложений;
понимание механизма восстановления ранее признанного обесценения;
готовность к методологическому взаимодействию с аудиторами;
качество обоснования расчетных предпосылок.
Выбор исполнителя исключительно по критерию минимальной стоимости услуг может обернуться дополнительными расходами, связанными с повторным проведением расчетов, корректировкой отчетности и увеличением сроков аудиторской проверки.
Чек-лист бухгалтера: что необходимо сделать до конца 2026 года
☐ Предварительно определить состав активов, требующих внимания.
☐ Проанализировать потенциальные признаки обесценения.
☐ Выделить активы с ранее признанным обесценением.
☐ Определить потенциальный периметр ЕГДС.
☐ Проверить наличие актуальных бизнес-планов.
☐ Выбрать специализированную оценочную компанию.
☐ Проработать методологические вопросы и обсудить их с аудитором.
☐ Согласовать стоимость и сроки проведения работ.
☐ Начать сбор исходной информации.
Окончательная оценка признаков обесценения и актуализация необходимых данных должны учитывать обстоятельства на отчетную дату.
Заблаговременная подготовка — возможность снизить нагрузку на бухгалтерскую службу, минимизировать методологические риски и избежать дополнительных расходов в период годового закрытия.