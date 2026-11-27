2. Проработайте методологию до привлечения оценщика к расчетам

Тестирование активов на обесценение нельзя сводить исключительно к определению рыночной стоимости имущества.

Согласно МСФО (IAS) 36 возмещаемая стоимость представляет собой наибольшую из двух величин:

справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие;

ценности использования.

При этом определять обе величины необходимо не во всех случаях. Если одна из них превышает балансовую стоимость актива, расчет второй для установления отсутствия обесценения не требуется.

Отдельного внимания заслуживает вопрос формирования единиц, генерирующих денежные средства (ЕГДС).

Если актив не генерирует денежные притоки, в значительной степени независимые от притоков других активов, определение его возмещаемой стоимости может потребовать проведения тестирования в составе ЕГДС с учетом предусмотренных стандартом исключений.

Почему это важно для бухгалтера?

От выбранной методологии зависят перечень необходимых документов, трудоемкость расчетов, стоимость услуг оценщика и сроки получения результатов.

Поэтому обсуждать методологию со специализированной оценочной компанией и аудитором целесообразно еще до окончания отчетного периода.