Собственник принял решение о ликвидации ООО, назначил ликвидатора, а потом передумал.

В интернете полно статей о том, как начать ликвидацию и назначить Ликвидатора, но почти нет внятных инструкций о том, как её отменить и что именно подавать в налоговую. Разобрался в вопросе делюсь с Вами.

Главный вывод: действуем с точностью наоборот.

Решение об отмене ликвидации принимают учредитель. Если их несколько составляется протокол собрания. В решение (протоколе) нужно зафиксировать три вещи:

Прекращение процедуры ликвидации. Освобождение ликвидатора от должности. Назначение нового директора (ЕИО) — с указанием даты вступления в должность.

Заполняем форму Р15016

Титульный лист: ОГРН и ИНН общества.

В пункте 2 этой формы ставится значение «6» — «принятие решения об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического лица». Это прямо предусмотрено Требованиями ФНС (приказ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@). Отдельную Р13014 подавать не нужно — ФНС это официально подтверждала.

Лист А — сведения о новом директоре (лице, имеющем право действовать без доверенности). Это ключевой момент: при значении «6» лист А заполняется.

Лист В — сведения о заявителе (в нашем случает это новый Директор).

Оба документа заверяем нотариально, нотариус сам со своей ЭЦП отправляет в налоговую.

Для организаций, относящихся к малому и среднему предпринимательству, который начинали процесс ликвидации по упрощенной процедуре, через форму Р19001, предусмотрена отдельная форма № Р19002 для отказа от упрощённой процедуры исключения из ЕГРЮЛ.