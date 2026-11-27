Я разбирал автоматическую проверку трех сайтов на соответствие 152-ФЗ. Их делали разные подрядчики, и проверка отмечала возможные нарушения закона. Такая проверка ошибается в обе стороны, поэтому каждый ее пункт надо смотреть руками. Суммы штрафов, которые она показывала, соответствуют максимальной санкции одной части ст. 13.11 КоАП для организаций.

Я разбирал автоматическую проверку трёх сайтов на соответствие 152-ФЗ. Их делали разные подрядчики, и проверка отмечала возможные нарушения закона. Такая проверка ошибается в обе стороны, поэтому каждый её пункт надо смотреть руками. Суммы штрафов, которые она показывала, соответствуют максимальной санкции одной части ст. 13.11 КоАП для организаций. Реальный штраф назначают только по итогам дела об административном правонарушении.

Если в договоре и акте с подрядчиком не записано, кто при сдаче смотрит документы по закону о персональных данных, у этого пункта может не оказаться ответственного.

Требования к сайтам с формами за полтора года менялись несколько раз. С 30 мая 2025 года выросли штрафы за обработку персональных данных без законных оснований. Тогда же появились штрафы за то, что о начале обработки или об утечке не уведомили Роскомнадзор. С 1 июля 2025 года закон прямо запрещает при сборе записывать и хранить персональные данные граждан России в базах данных за рубежом. С 1 сентября 2025 года согласие, если данные обрабатывают на его основании, оформляют отдельно от других текстов, и пунктом в оферте его уже не оставить.

По ч. 2 ст. 18.1 152-ФЗ политику обработки данных публикуют на страницах, где данные собирают.

Прямой нормы о cookie-баннере в законе нет. Баннер служит способом получить согласие, если счётчики обрабатывают персональные данные. Я смотрю, есть ли кнопка отказа рядом с «Принять» и не запускаются ли счётчики до согласия. Баннер может подгружаться скриптом, так что сайт удобнее открыть в режиме инкогнито. Шрифты бывают подключены с зарубежных серверов: считать ли их обработкой персональных данных, вопрос спорный. Если данные всё же передаются за рубеж, до начала передачи нужно уведомить Роскомнадзор (ч. 3 ст. 12 152-ФЗ).

Максим Сотников