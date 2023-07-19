Ну что, в ЛК ФЛ ФНС у меня попала пеня, которую, как выяснилось, начислили еще в 2019г, ДО закрытия мною ИП ( в дек-2019г ).

Однако, эта сумма в 94р39коп, была вдруг погашена у меня в ЛК ФЛ, хотя я ожидал, что они ее просто уберут ( как "свыше 3-х лет" )

Написал обращение в краевое УФНС и городскую ИФНС, и получил два разных ответа...

УФНС пишут, что "Оно не должно было попасть в ЕНС", а ИФНС пишут "оно было погашено п/п от 28/06/2023г", правда, отказываются говорить, кто и когда ( у нас же мои долги - это тайна, и никто, кроме самих сотрудников ИФНС, в связи с выполнением своих должностных обязанностей, об этом никак не могут знать ) его погасил...

Напишу-ка я еще одно обращение в обе инстанции, пусть они оба еще раз попробуют объяснить, КАК суммы старше трех попали в мой ЕНС, и кто же о них смог узнать и оплатить их за меня ( хотя, их платить совершенно не нужно ). Возможно, я даже попрошу их вернуть мне, и потом просто удалить из ЛК ФЛ, но у них "программа такого не может, и они его опять тупо оплатят"

Короче, тупое веселье с ЕНС только начинается...