Как правильно поменять политику учета серий в 1С:Управление торговлей 11

К нам обратились из торговой организации с проблемой, что программа 1С «Управление торговлей» не даёт провести реализацию. Ошибка касается остатков товара, которые на складе есть, но в документе они почему-то не видны.

К нам обратились из торговой организации с проблемой, что программа 1С «Управление торговлей» не даёт провести реализацию. Ошибка касается остатков товара, которые на складе есть, но в документе они почему-то не видны. При анализе было обнаружено, что товар имеет маркировку, в базе ведется серийный учет, а сотрудник дополнительно сообщил, что с нового года у них внедрен на складе отбор товара с помощью терминала сбора данных и по требованию провайдера ТСД была изменена политика учета серий.

Надо отметить, что это как раз и явилось основной причиной. Ведь поступление серий товара было сделано по одной политике, а реализация идет уже по другой.

Очевидное решение - перепровести документы поступления не подходит. Программа не дает это сделать, потому что в каждой цепочке документов есть заказ, счет-фактура и приходный ордер на товары.

При этом, провайдер ТСД просто "слился", во франчайзи сказали, что будут думать. Руководство было реально в панике. Директор сказал, что готовы оплатить создание новой базы и перенос всех настроек и остатков. То есть, по сути, сделать новое внедрение.

Итак, моё решение. Я сделал второй склад и применил к нему политику учёта серий, которую настроил провайдер ТСД. На ордерный склад, где лежал весь остаток товара, вернул прежнюю политику. Далее, показал менеджерам документ "Перемещение товара" и как он работает. После того, как мы переместили все серии товара на новый склад, заработал наконец-то, ТСД и отгрузки пошли в штатном порядке.

Нет, нет и нет, я не хочу этой статьей сказать, что я самый умный. Решение со вторым складом пришло не сразу - это раз, кроме этого, переместить товар получилось не сразу. Да и повозится с анализом данных пришлось.

Хочу добавить, что в последних версиях УТ11 стало все НУ ОЧЕНЬ заморочено. Статусы на документ, политики учета, ордера, статусы ордеров.... Разбираемся, мы ж - специалисты!

Дневник 1С программиста