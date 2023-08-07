Как прогулять работу в самый жаркий день лета. Только любителям котиков

В Петербурге лето короткое, иногда вообще один день. И я в это время обычно на работе )

И тут вдруг случился самый жаркий день, а я работу прогуливаю. Но не просто так, а с посещением благотворительного мероприятия замечательных людей, спасающих животных - Госпиталя дикой природы. Им стукнуло 7 лет и они впервые решили отпраздновать день рождения, причем на площадке своих друзей - Дома тигра.

Что такое Дом тигра, написано прямо у них на воротах

Ребята переехали в Лен.область чуть больше года назад из Новосибирска. За год проделан огромный фронт работ, в том числе и постройка конференц-зала (с помощью гранта губернатора ЛО), который как раз сегодня и открывали.

Сейчас он будет использоваться и как операционная, которая, увы, частенько бывает нужна.



Госпиталь дикой природы - это уникальные ветеринары, которые лечат и спасают животных в разных местах страны. Врачей, способных лечить тигров, рысей, медведей, волков в стране единицы. И вот на базе Дома тигра планируется проводить обучение, поскольку этому в ветеринарных вузах не учат.



Сегодня было открытие и пробник конференции. Хотя мы все к ветеринарии не имели отношения, но было очень интересно. Мы узнали о том, как появился Госпиталь, какие программы он курирует.

Нам показали, как делают уколы, в том числе и наркоз - путем выстрела из специального ружья.

Сергей Олегович, глава Госпиталя. Анестезиолог

Подопытный олень, для тренировки. Каждый мог попробовать себя в роли ветврача, со специальным ружьем

Оружие высокоточное, попали все )

Были приглашенные гости - замечательная семья Пажетновых, энтузиасты своего дела. У них реабилитационный центр для медвежат. Они их спасают, подращивают и выпускают в природу. Очень интересно рассказывали. Это так непросто сделать так, чтобы медвежата не привыкли к человеку и не стали ему доверять. Иначе их просто невозможно выпустить в дикую природу - они придут к человеку и это закончится печально.

Ну и, конечно же, нам показали жителей Дома тигра. Несмотря на бешеную жару (+32!), практически все жители к нам вышли.



Слепая тигрица Аврора

Ароша очень позитивная кошка. Так радоваться жизни как она, не всякий зрячий человек может.

В любимом бассейне.

Дингос на кого-то охотится

Динго мальчик из благополучной семьи тигров, выкормленный родной матерью до года, в отличии от многих в Доме тигра. Но, увы, у него проблемы с центральной нервной системой. Поэтому он странно двигается.

Душ младшей группе в жару.

Живет Динго с двумя тигрицами. Камри не слышит, плохо видит и у неё эпилепсия. Чудесная счастливая кошка. Опелька приехала в хоспис в жутком состоянии, она даже толком стоять не могла - хрустальные косточки. Сейчас здоровая, очаровательный пушистик.



Средняя ОПГ. Финя, Теся, Таха

Эти три кота здоровые (хотя у Тахи один глаз не видит - врожденное), просто родились в Доме тигра, от Ройса и Хонды. Не смогли вовремя воспрепятствовать потомству. Выкормлены Димой и Яной из бутылочки, мать-кукушка кормить отказалась. Живут в прекрасном огромном вольере с личным бассейном с проточной водой. Вот размер вольерчика на троих )



Мумушечка

А вы знаете, что тигры мычат, практически как коровы? Вот сейчас Яна гладит его, а он мумукает )) А еще тигры не умеют мурлыкать, они вместо этого фыркают.

А вот и папаша с мамашей этой троицы

Хонда, подруга Ройса, намного его меньше. Больше они никого не породят )

Травку изволят кушать. Ну вкусно же (с)

Трехсот килограммовый Ройсян кушает травку

Ну и отец-основатель Дома тигра - Астон. Для того, чтобы на Кавказе выкупить умирающего тигренка, ребята продали машину. Поэтому кличку он получил Астон Мартин. Отсюда пошла традиция называть питомцев по маркам машин. Брата его не отдали, он умер. Денег на его выкуп не хватило.

На память о том страшном времени у Астона осталась метка на носу - он стер его о железную клетку.



Астон успел поработать в цирке с Кимами, поэтому любит публику. Демонстрировал себя как мог. И, конечно, священная лапа тигра

Его любимый номер - облить из бассейна кого-нибудь. Что и было продемонстрировано ))

Но не только тигры живут в Доме тигра.

Амадеус и Дакота

В большом лесном вольере живут четыре пумы. Рита и Асти нас проигнорировали.

Амочку в конце прошлого года привез хозяин, который уезжал из страны. Молодой, общительный котик, очень жаждет внимания. А вы знаете, что молодые пумы в пятнышках и чирикают как птички? А взрослые крякают, почти как утки )

Дакота ходила, за всеми следила и все время ругалась на нас.

Есть еще три леопарда. Самого опасного - Весту - закрыли. Она действительно опасна.

Фото не мое.

Фото не мое.

Выкупили прошлой осенью в закрывшемся частном зоопарке. Никто в зоопарки не хотел её брать - у неё был совершенно лысый хвост. Сейчас выглядит просто по царски! Пусть кусают локти. Но дама очень с характером.

Бетти. Леопард без одной лапы. Её пришлось ампутировать, потому что это был по сути мешок с костями. Лучи поноса её бывшему владельцу.

Фото не мое. Бетти вышла на несколько минут и спряталась.

Ну и главная харизма Дома тигра - леопард Герд. Ему 19 лет. Он приехал два года назад в ящике, с веревкой на шее и с обреченным взглядом глубокого старика. А теперь он скачет как молодой в своем лесном вольере. К сожалению, все фото оказались засвеченными, поскольку против солнца снимались. Поэтому не моя фотка.

Покоритель сердец Герд

Есть еще рысь Лада, но она совсем не любит людей, поэтому её не беспокоят.



День пролетел незаметно, день рождения удался. Пусть все и у Госпиталя и у Дома тигра будет хорошо.

ЗЫ: у больших тигров тоже будет огромный вольер, просто его еще не построили - стоимость такого вольера огромна.

ЗЫЗЫ: вопли на тему выпустите животных на волю неактуальны. Ни одна из кошек не может быть выпущена. Они там погибнут. Кроме того, все тигры гибридные, их нельзя выпускать.



Ну и на последок пробник тигра )) Подпольная кличка манул. Второй манул нас не почтил, а вообще их две сестрицы.

