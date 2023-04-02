ФНС России распространило информацию, а Правительство РФ издало постановление о том, что с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его

В информации ФНС от 31.03.2023: с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его.

По требованиям ФНС, которые будут направлены в апреле 2023 г., будут устанавливаться более длительные сроки их исполнения (до 1 месяца вместо 8 дней). Перед выставлением требований пользователям личных кабинетов и тем, кто взаимодействует с ФНС по телекоммуникационным каналам связи, будут направляться справки с расшифровкой общей суммы долга по видам налогов и сроками их уплаты.

Таким образом, можно будет сверить данные по своим операциям с информацией налогового органа и уплатить долг, если он подтвержден. Например, при выявлении ошибки можно будет представить корректное уведомление об авансовых платежах или подать заявление на розыск платежа.

Решения о взыскании будут выноситься только при подтверждении корректности отрицательного сальдо налогоплательщика.

Ранее делались заявления о том, что не будут браться пени, но важно иметь официальные документы, поэтому мы и публикуем информацию об этом.

Ранее Правительство РФ издало постановление от 29.03.2023 № 500, в п. 2 которого указано, что:

«Установить, что с 1 января по 30 июня 2023 г. включительно пеня не начисляется на сумму недоимки в размере, не превышающем в соответствующий календарный день размер положительного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сборов, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страховых взносов указанного лица».

Документы:

1. Информация ФНС от 31.03.2023. Продлены сроки направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания.

2. Постановление Правительства РФ от 29.03.2023 № 500 «О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году.