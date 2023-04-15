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Александр42
Обзор судебной практики

Как отменить судебный приказ? Штрафы СФР и других органов

Судебный приказ о штрафе можно отменить, подав в суд своевременно возражения. Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от вас в 10-дневный срок со дня получения копии судебного приказа поступят возражения относительно его исполнения. Как это сделать, рассматривается в статье

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Как отменить судебный приказ? Штрафы СФР и других органов

На форуме клерка появилось сразу несколько вопросов относительного отмены судебного приказа.

Судебный приказ

Как пишут бухгалтеры даже за небольшую провинность (просрочку на один день) СФР (бывший ПФР) сразу обращается в суд с заявлением в выдаче судебного приказа. И суд очень быстро принимается судебный приказ.

Читали спрашивают, можно ли отменить судебный приказ и если да, то как. Об этом расскажем в этой статье.

Отметим также, что судебные приказы могут выносится не только по заявлениям СФР, но и другим заявлениям. Порядок опротестования и отмены одинаков.  

Судебный приказ - это исполнительный документ, т.е. если его не отменят, его принимают ФССП для принудительного исполнения. Исполнительный лист не выписывается в случае приказного производства.

Для начала, важно понять, что судебный приказ выносится арбитражным судом в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа, без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства (ч. 2 ст. 229.5 АПК).

Под взыскательным, как вы поднимете, в нашем примере будет СФР, а должником будет ваше предприятие (ООО, ИП, например).

Особенностью судебного приказа в арбитражном судопроизводстве является то, что он выполняется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), и в двух экземплярах на бумажном носителе. Экземпляры судебного приказа, выполненные на бумажном носителе, составляются на специальном бланке и подписываются судьей.

Процедура

Копия судебного приказа на бумажном носителе в 5-дневный срок со дня вынесения судебного приказа высылается должнику, т.е. вам, судебный приказ в течение 10 дней со дня ее получения вы вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа.

Судебный приказ размещается в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего дня после дня его вынесения (ч. 3 ст. 229.5 АПК).

Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в 10-дневный срок со дня получения копии поступят возражения относительно его исполнения (ч. 4 ст. 229.5 АПК). Исходя из содержания п. 31 постановления Пленума № 62 возражения могут содержать только указание на несогласие должника с вынесенным судебным приказом.

Процессуальные сроки

10-дневный срок отсчитывается не с момента вынесения решения, а именно с даты получения судебного приказа. Срок начинает исчисляться в календарных днях со следующего дня после получения вами судебного приказа. Если вы не находитесь по месту регистрации, то срок будет отсчитывается с даты поступлении на почту и сроков хранения. Если последний срока приходится на выходной день, то последним день срока будет следующий рабочий день.

Важно отметить, что в возражениях не нужно писать никаких обоснований, вы пишите только то, что вы не согласны с судебным приказом, так предусмотрено законом и постановлением ВС.

Также стоит учитывать, что возражения, поступившие от одного из солидарных должников (т.е. если несколько должников), влекут отмену судебного приказа, вынесенного в отношении всех должников. Так бывает, когда привлекают и организацию, и её руководителя, например.

Об отмене судебного приказа выносится определение, которое обжалованию не подлежит.

В определении суда об отмене судебного приказа указывается, что заявленное взыскателем требование может быть предъявлено в порядке искового производства либо производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

АПК не устанавливает срок, в течение которого выносится определение об отмене судебного приказа.

В случае, если возражения должника поступили в суд по истечении установленного срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если это лицо обосновало невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от него. Более подробно вопрос о начале течения 10-дневного срока для заявления должником возражений относительно исполнения судебного приказа, а также последствиях его пропуска разъяснен в п. п. 32 - 34 постановления Пленума № 62. Т.е. если есть уважительные причины пропуска срок, нужно приставить доказательства.


Как указал суд в п. 34 постановления Пленума № 62:

К таким доказательствам могут относиться документы, опровергающие информацию с официального сайта АО «Почта России», которая была принята мировым судьей, арбитражным судом в качестве доказательства того, что должник может считаться получившим копию судебного приказа; документы, подтверждающие неполучение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции; документы, подтверждающие неполучение должником-гражданином копии судебного приказа в связи с его отсутствием в месте жительства, в том числе из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске, в связи с переездом в другое место жительства и др.

 О возвращении документов, содержащих возражения должника, суд выносит определение (ч. 5 ст. 229.5 АПК).

Что ещё и как это можно сделать?

Кроме того, судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, установленный ст. 276 АПК (2 месяца), и пересмотрен по правилам гл. 35 АПК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 288.1 АПК (ч. 11 ст. 229.5 АПК).

Подать возражения любым из 3 способов:

  • по почте послать в суд, например, EMS или заказным письмом, она работает очень хорошо,

  • сдать в канцелярию суда или

  • загрузить через систему «Мой арбитр» прямо на в картотеке дела, если у вас или вашего юриста есть там учетная запись.

Подписывать возражения должен руководитель организации, сам ИП или лицо, которому выдана судебная доверенность с правом подписания тих документов и подачи их в суды. Если подписывает доверенное лицо, копию доверенности нужно также приложить к возражениям.

Важно также обращать внимание на картотеку арбитражных судов, там размещаются все документы, в том числе судебные приказы, эта картотека хорошо работает. Вы можете её изучить по адресу: https://kad.arbitr.ru/

Конечно, отмена судебного приказа не решает окончательно ваш вопрос, но вы так можете выиграть немного времени, что бывает очень важно.

См. обсуждение на форуме:

https://club.klerk.ru/t/oprotestovat-sudebnyj-prikaz/861284/3 – вопрос отмены судебного приказа.

https://club.klerk.ru/t/shtraf-szv-m/860020/3 – вопрос о том, как подавать возражения. Также приложен файл образца возражений.

Документ: Постановление Пленума ВС от 27.12.2016 № 62 (ред. от 05.04.2022) «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве».

Александр42

Александр42

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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