Как отменить судебный приказ? Штрафы СФР и других органов

Судебный приказ о штрафе можно отменить, подав в суд своевременно возражения. Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от вас в 10-дневный срок со дня получения копии судебного приказа поступят возражения относительно его исполнения. Как это сделать, рассматривается в статье

На форуме клерка появилось сразу несколько вопросов относительного отмены судебного приказа.

Судебный приказ

Как пишут бухгалтеры даже за небольшую провинность (просрочку на один день) СФР (бывший ПФР) сразу обращается в суд с заявлением в выдаче судебного приказа. И суд очень быстро принимается судебный приказ.

Читали спрашивают, можно ли отменить судебный приказ и если да, то как. Об этом расскажем в этой статье.

Отметим также, что судебные приказы могут выносится не только по заявлениям СФР, но и другим заявлениям. Порядок опротестования и отмены одинаков.

Судебный приказ - это исполнительный документ, т.е. если его не отменят, его принимают ФССП для принудительного исполнения. Исполнительный лист не выписывается в случае приказного производства.

Для начала, важно понять, что судебный приказ выносится арбитражным судом в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа, без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства (ч. 2 ст. 229.5 АПК).

Под взыскательным, как вы поднимете, в нашем примере будет СФР, а должником будет ваше предприятие (ООО, ИП, например).

Особенностью судебного приказа в арбитражном судопроизводстве является то, что он выполняется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), и в двух экземплярах на бумажном носителе. Экземпляры судебного приказа, выполненные на бумажном носителе, составляются на специальном бланке и подписываются судьей.

Процедура

Копия судебного приказа на бумажном носителе в 5-дневный срок со дня вынесения судебного приказа высылается должнику, т.е. вам, судебный приказ в течение 10 дней со дня ее получения вы вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа.

Судебный приказ размещается в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее следующего дня после дня его вынесения (ч. 3 ст. 229.5 АПК).

Судебный приказ подлежит отмене судьей, если от должника в 10-дневный срок со дня получения копии поступят возражения относительно его исполнения (ч. 4 ст. 229.5 АПК). Исходя из содержания п. 31 постановления Пленума № 62 возражения могут содержать только указание на несогласие должника с вынесенным судебным приказом.

Процессуальные сроки

10-дневный срок отсчитывается не с момента вынесения решения, а именно с даты получения судебного приказа. Срок начинает исчисляться в календарных днях со следующего дня после получения вами судебного приказа. Если вы не находитесь по месту регистрации, то срок будет отсчитывается с даты поступлении на почту и сроков хранения. Если последний срока приходится на выходной день, то последним день срока будет следующий рабочий день.

Важно отметить, что в возражениях не нужно писать никаких обоснований, вы пишите только то, что вы не согласны с судебным приказом, так предусмотрено законом и постановлением ВС.

Также стоит учитывать, что возражения, поступившие от одного из солидарных должников (т.е. если несколько должников), влекут отмену судебного приказа, вынесенного в отношении всех должников. Так бывает, когда привлекают и организацию, и её руководителя, например.

Об отмене судебного приказа выносится определение, которое обжалованию не подлежит.

В определении суда об отмене судебного приказа указывается, что заявленное взыскателем требование может быть предъявлено в порядке искового производства либо производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

АПК не устанавливает срок, в течение которого выносится определение об отмене судебного приказа.

В случае, если возражения должника поступили в суд по истечении установленного срока, они не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицу, которым они были поданы, за исключением случая, если это лицо обосновало невозможность представления возражений в установленный срок по причинам, не зависящим от него. Более подробно вопрос о начале течения 10-дневного срока для заявления должником возражений относительно исполнения судебного приказа, а также последствиях его пропуска разъяснен в п. п. 32 - 34 постановления Пленума № 62. Т.е. если есть уважительные причины пропуска срок, нужно приставить доказательства.



Как указал суд в п. 34 постановления Пленума № 62:

К таким доказательствам могут относиться документы, опровергающие информацию с официального сайта АО «Почта России», которая была принята мировым судьей, арбитражным судом в качестве доказательства того, что должник может считаться получившим копию судебного приказа; документы, подтверждающие неполучение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции; документы, подтверждающие неполучение должником-гражданином копии судебного приказа в связи с его отсутствием в месте жительства, в том числе из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске, в связи с переездом в другое место жительства и др.

О возвращении документов, содержащих возражения должника, суд выносит определение (ч. 5 ст. 229.5 АПК).

Что ещё и как это можно сделать?

Кроме того, судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, установленный ст. 276 АПК (2 месяца), и пересмотрен по правилам гл. 35 АПК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 288.1 АПК (ч. 11 ст. 229.5 АПК).

Подать возражения любым из 3 способов:

по почте послать в суд, например, EMS или заказным письмом, она работает очень хорошо,

сдать в канцелярию суда или

загрузить через систему «Мой арбитр» прямо на в картотеке дела, если у вас или вашего юриста есть там учетная запись.

Подписывать возражения должен руководитель организации, сам ИП или лицо, которому выдана судебная доверенность с правом подписания тих документов и подачи их в суды. Если подписывает доверенное лицо, копию доверенности нужно также приложить к возражениям.

Важно также обращать внимание на картотеку арбитражных судов, там размещаются все документы, в том числе судебные приказы, эта картотека хорошо работает. Вы можете её изучить по адресу: https://kad.arbitr.ru/

Конечно, отмена судебного приказа не решает окончательно ваш вопрос, но вы так можете выиграть немного времени, что бывает очень важно.

См. обсуждение на форуме:

https://club.klerk.ru/t/oprotestovat-sudebnyj-prikaz/861284/3 – вопрос отмены судебного приказа.

https://club.klerk.ru/t/shtraf-szv-m/860020/3 – вопрос о том, как подавать возражения. Также приложен файл образца возражений.

Документ: Постановление Пленума ВС от 27.12.2016 № 62 (ред. от 05.04.2022) «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве».