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Александр42
Маркировка рекламы

Реклама или нет? Ещё раз маркировке рекламы в Интернете

Если у вас на сайте справочно-информационные сведения, новости без ссылок на конкретный товар, услугу или информация на платформе «Яндекс Дзен», в которой нет ссылок на конкретный сайт, где есть описание товара с ценами, то это не будут трактоваться рекламой, а значит маркировка не нужна. Но, нужно консультироваться со специалистами в каждом случае
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Реклама или нет? Ещё раз маркировке рекламы в Интернете

У нас на форуме клерка в последнее время часто задаются вопросы, связанные с маркировкой рекламы в Интернете. Этот вопрос стал более актуальным, т.к. с 01.09.2023 вступили в силу поправки в КоАП РФ, которыми введены штрафы за нарушения.

Пока практика идет по пути, что за каждое однотипное нарушение берётся штраф. То есть если вы 10 раз опубликуете какой-то материал с нарушениями, штраф вырастет в 10 раз. Именно поэтому нужно очень внимательно отслеживать положения законодательства и не лишним будут проконсультироваться со специалистами.

Также важно отметить, что поскольку определение рекламы достаточно размыто, то ту или иную информацию на сайте можно не относить к рекламе, а это значит вы можете сэкономить расходы.

27.04.2023 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала информацию на эту тему. ФАС, наряду с Роскомнадзором является ведомством, которое может налагать штрафы.

В письме сообщается, в частности, что, по мнению специалистов ФАС России, если информация, распространяемая в виде описания товаров/услуг, новостных сообщений, в том числе анонсов акций, информационных материалов, портфолио и кейсов, содержащих информацию о товарах/услугах, в том числе посредством баннера и использования гиперссылки на официальном сайте, социальных сетях компании и платформе «Яндекс Дзен», содержит справочно-информационные сведения и при этом не формирует интерес к конкретному товару (работе, услуге), такая информация рекламой не является, и положения Федерального закона «О рекламе» на нее не распространяются.

При этом, если указанная информация направлена на формирование интереса к конкретному товару (работе, услуге) с целью привлечения внимания к объекту рекламирования, она может подпадать под признаки рекламы, распространение которой должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона «О рекламе».

Здесь важно отметить, что, вместе с тем, информация о компании, ее товарах (работах/услугах), распространяемая на сторонних ресурсах (в том числе с использованием гиперссылки), может расцениваться как реклама, - отмечает ФАС, если указанная информация формирует интерес к деятельности компании, реализуемым товарам и оказываемым услугам.

Вопрос отнесения информации к рекламе или иной информации, не являющейся рекламой, осуществляется в каждом конкретном случае, исходя из содержания такой информации и всех обстоятельств ее размещения.

Документ: Письмо ФАС России от 27.04.2023 № 08/32849/23 «Об информации в сети «Интернет».

Александр42

Александр42

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Комментарии

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