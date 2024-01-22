Сложности в работе банков Китая и Турции

Профессор, д.э.н. А.А. Нечаев:
«С конца 2023 у российских банков начались серьезные сложности в работе с контрагентами из стран, ставших главными торговыми партнерами России в условиях санкций, в частности, с Китаем и Турцией. Банки этих стран ужесточили проверки российских компаний и приостанавливают платежи с российскими банками-корреспондентами.
Главная причина – декрет президента США от 22 декабря 2023 о расширении возможности Минфина США применять санкции против компаний любых стран за содействие российскому ВПК.
По декрету банки третьих стран несут ответственность за появление в цепочке поставок санкционных товаров или компаний. Более того, они могут быть наказаны, даже если участвовали в сделке с ними не сознательно.
Теперь банки требуют больше документов по всей цепочке сделки и часто просто отказываются от операций, чтобы лишний раз не рисковать. Так, многие участники рынка подтверждают, что турецкие банки поставили операции с Россией «на паузу», ожидая ясности с инструкциями американского Минфина.
Усложнение банковских операций между Россией и остальным миром скорее всего не ограничится Китаем и Турцией. Запад сменил курс с ужесточения санкций на контроль за исполнением принятых.
Последствия понятны — транзакционные издержки и снижение предложения приведут неминуемо к росту цен на импорт, что подстегнет инфляцию и повысит риски российских компаний, технологически зависящих от иностранных компонентов».
Комментарии4
Вот уж точно
Да, инфляция итак бьет рекорды, будет и дальше ускоряться. Проогноз на 2024 г., мягко говоря, нерадужный.
Ошибки поправьте в статье, как-то несерьезно.
Да, исправили.