Сложности в работе банков Китая и Турции

Экономист А.А.Нечаев расказал о действиях декрета президента США от 22.12.2023, который позволяет вводить санкции Минфину США против банков третьих стран. Запад на этом не остановится, полагает эконосмит, все это приводит к инфляции в России

Профессор, д.э.н. А.А. Нечаев:



«С конца 2023 у российских банков начались серьезные сложности в работе с контрагентами из стран, ставших главными торговыми партнерами России в условиях санкций, в частности, с Китаем и Турцией. Банки этих стран ужесточили проверки российских компаний и приостанавливают платежи с российскими банками-корреспондентами.

Главная причина – декрет президента США от 22 декабря 2023 о расширении возможности Минфина США применять санкции против компаний любых стран за содействие российскому ВПК.

По декрету банки третьих стран несут ответственность за появление в цепочке поставок санкционных товаров или компаний. Более того, они могут быть наказаны, даже если участвовали в сделке с ними не сознательно.



Теперь банки требуют больше документов по всей цепочке сделки и часто просто отказываются от операций, чтобы лишний раз не рисковать. Так, многие участники рынка подтверждают, что турецкие банки поставили операции с Россией «на паузу», ожидая ясности с инструкциями американского Минфина.

Усложнение банковских операций между Россией и остальным миром скорее всего не ограничится Китаем и Турцией. Запад сменил курс с ужесточения санкций на контроль за исполнением принятых.

Последствия понятны — транзакционные издержки и снижение предложения приведут неминуемо к росту цен на импорт, что подстегнет инфляцию и повысит риски российских компаний, технологически зависящих от иностранных компонентов».