Пора нам встретиться! Увидимся на конференции Клерка

На конференции Клерка в Москве 5 декабря. Расскажу о внутренней кухне подготовки ФСБУ, планах Минфина на ближайшие годы и реальности их осуществления.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент». Вы можете меня знать как автора еженедельной пятничной рубрики «Бухгалтерский ликбез» нашего блога на Клерке, телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» или бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Короче, если вы читаете этот пост, наверняка вы встречали и другие мои тексты, смотрели видео или посещали вебинары.

Предлагаю сделать следующий шаг: встретиться и пообщаться вживую. Для этого есть отличный повод — II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», которая пройдет 5 декабря 2023 года в Москве. С «Клерком» мы давние друзья и успешные деловые партнеры, поэтому с удовольствием прокачусь из Петербурга в Москву и поучаствую в этой движухе!

Я выступлю с небольшим докладом «ФСБУ: что было, что будет, чем сердце успокоится». Расскажу о внутренней кухне подготовки ФСБУ, которую знаю как соразработчик некоторых стандартов. Подсвечу планы Минфина на ближайшие годы и прокомментирую реальность их осуществления.

Вот такую программу доклада запланировал:

25 лет реформы бухгалтерского учета: а она точно была нужна? Ведь точно же? Кто и как разрабатывает ФСБУ: казалось бы, при чем здесь Минфин. Семь новых ФСБУ: как пекли эти пирожки и почему у них такая начинка. Какие новые ФСБУ ждут нас в следующие пять лет: блеск и нищета планов Минфина. Чего ждать от новых ФСБУ: эта начинка закончилась, несите другую? Как простому бухгалтеру улучшить ФСБУ: я мы разработчики.

Российские бухгалтерские стандарты сближаются с МСФО с 1998 года. Особенно сильно — с принятием ФСБУ нового поколения. Дисконтирование, справедливая стоимость, тестирование на обесценение и ретроспективный пересчет — вот далеко не полный список новаций, которые свалились на голову бухгалтера. А дальше будет только веселее. Поэтому лучше готовиться к переменам заранее и вместе!