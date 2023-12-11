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Aleksey Ivanov
Обучение для бухгалтеров

Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

Делюсь отзывом о конференции. С фоточками, респектами и критикой.
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Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент». Вы можете меня знать как автора еженедельной пятничной рубрики «Бухгалтерский ликбез» нашего блога на Клерке, телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» или бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров»

Позавчера в Москве прошла вторая всероссийская Клерк.Конференция. Основатель Клерка Борис Мальцев пригласил меня выступить с докладом, я с удовольствием согласился. Поездку решил совместить с визитом к родне (я живу в Петербурге, а мама и сестра с семьей обосновались в столице). Недавно я сменил автомобиль, поэтому решил проверить его в деле, и отправиться в Москву своим ходом.

Утром в субботу загрузил семью в тачку, и мы стартовали. Дорога прошла отлично, по платной М-11 долетели до нужной точки за 8 часов. По М-11 раньше не ездил, теперь смело могу рекомендовать. Отличная дорога, каждые 20 км есть площадки для отдыха с туалетами (туалеты не проверяли). Есть несколько заправок с кафешками. Очередей на заправках не было, но говорят, что летом можно простоять до пары часов. Единственный бесплатный участок по дороге — объезд Твери (около 50 км). Трафика там больше, чем на платке, но дорога неплохая.

Это мы с сыном на заправке где-то под Тверью

Выходные погостили за городом, насладились чистым воздухом и сильнейшим снегопадом. В понедельник перебрались в Москву, оставили ребенка у сестры и приготовились безудержно тусить как бездетная пара. Утром во вторник я понял, что несколько раз промокшие в снегу ноги передают привет. Полная голова соплей и, как выяснилось позже, температура 38С. Но не отменять же выступление. Едем на Балчуг.

Место для конференции выбрано шикарное. Остров напротив Кремля, бывшее здание кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Мне нравятся лофты еще со времен, когда я сам работал на заводе. 

Неоштукатуренный кирпич, бетонные своды, подвесные светильники — кайф!

На ресепшн издатель Клерка Марина Снеговская вручает мне вот такой симпатичный бейджик спикера. Болтаем с коллегами, берем кофе, проходим внутрь.

Нравится мне новый дизайн Клерка!

Жена первым делом поймала своего кумира — ведущего Бухтуба Артемия — и сфотографировалась с ним.

Артемий и Анастасия изображают Бонни и Клайда

А я тем временем запечатлелся с коллегами — руководителем центра обучения Клерка Еленой Ярушкиной и руководителем учебного центра «Разобраться в налогах» Светланой Беляевой.

В меру упитанный мужчина и две красивые девушки

Народу собралось прилично — сидячие места полностью заняли. По ощущениям — человек 150, может больше.

На фото не очень видно, но народу много

Мой доклад был ближе к кофе-брейку, с удовольствием послушал первых спикеров. Как обычно, общий тон оф войс: бедный бухгалтер в неравном бою с государством. Вот что готовит нам ФНС, а вот — Минфин. Ужас-ужас. Но предупрежден значит вооружен. Спасибо, коллеги!

Совокупная обязанность есть, а совокупные права?

Я же, наоборот, выступил в роли адвоката дьявола Минфина и попробовал пояснить логику, которой руководствуются чиновники, реформируя бухгалтерский учет. О ходе реформы ФСБУ и планах Минфина по внедрению новых стандартов я расскажу завтра в еженедельном пятничном ликбезе в блоге Академии «Регламент» — подписывайтесь.

Гадаю на проектах ФСБУ

После доклада пошли подкрепиться. Все вкусно: кофе, десерты и даже игристое было. Им я и запил парацетамол.

Видимо, это не помогло. Еще пару докладов послушали и решили ехать лечиться — утром стартовать обратно, надо вернуться в форму. Конференцию досматривал уже из кровати по онлайн-трансляции.

Утром почувствовал себя значительно бодрее. Жена считает, что из-за парацетамола, а я больше думаю в сторону хорошей энергетики мероприятия. И игристого, конечно. До Петербурга долетели уже знакомой дорогой без приключений.

Резюмирую. Мне все понравилось. Хочу в 2024 году Клерк.Конференцию где-нибудь на Васильевском острове. Чтобы отзыв не получился слишком слащавым, выделю, как говорят в крупном корпорате, две «зоны роста»:

  1. На таких мероприятиях должен быть сам главный вдохновитель. Борис, тут ты недоработал, хотелось вживую поболтать.

  2. Нужно строже модерировать регламент выступлений. Спикер передо мной перебрала время доклада ровно в два раза — в результате я конкурировал за внимание зала с кофе-брейком. А это очень достойный конкурент, я вам скажу.

Борис, ты не прав! :)

Спасибо всей команде организаторов! Я много публично выступаю — есть с чем сравнить. Могу точно сказать, что Клерк не ударил в грязь лицом!

Комментарии

3
  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    1 час

    Марина СнеговскаяКлерк

    Алексей, спасибо за выступление! Очень интересно было слушать. И приятно, что пришли вместе с супругой. Ждем на следующих конференциях) 

  • Логотип Сергей Верещагин
    Сергей Верещагин
    1 час

    Сергей Верещагин

    Жалко, что не получилось поприсутствовать, хотелось пообщаться.

    Но, думаю, всё впереди.

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    10 мин

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Алексей, спасибо за отзыв! ). Признаю, что не прав. На следующую обязательно приеду) 

    Резюмирую. Мне все понравилось. Могу точно сказать, что Клерк не ударил в грязь лицом!

    Уи, Уи ))) 

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