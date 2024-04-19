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Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен активам и пассивам.
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Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2
Изображение создано с помощью ИИ OpenAI © /Алексей Иванов

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. Уже второй. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

1. Почтовая марка - это:

Анонимная викторина

Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

2. Добавочный капитал возникает, когда:

Анонимная викторина

Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

3. Вы выкупили право требования долга у ООО «Рога и копыта» за полцены. Теперь у вас есть:

Анонимная викторина

Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

4. Автомобиль, приобретенный для перепродажи, — это:

Анонимная викторина

Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

5. Что из перечисленного не может считаться нематериальными активами:

Анонимная викторина

Проголосовали 22 человека

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Если вам понравился этот пост, подписывайтесь на мой телеграм-канал «Переводчик с бухгалтерского» — так вы точно ничего не пропустите!

Комментарии

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