Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. Уже второй. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!
1. Почтовая марка - это:
Анонимная викторина
2. Добавочный капитал возникает, когда:
Анонимная викторина
3. Вы выкупили право требования долга у ООО «Рога и копыта» за полцены. Теперь у вас есть:
Анонимная викторина
4. Автомобиль, приобретенный для перепродажи, — это:
Анонимная викторина
5. Что из перечисленного не может считаться нематериальными активами:
Анонимная викторина
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Комментарии10
картинка - тзе бест )
Аеее! А сколько баллов набрал?
Эххх ошиблась в вопросе про добавочный капитал)
Бывает. Чтобы впредь не ошибаться есть ПОДСКАЗКИ! 😀
В этот раз пять из пяти)
Отлично! Но пока вопросы простые, потихоньку сложность будет повышаться 😉
Да и на простых завалиться можно)) В прошлый раз совершенно по-дилетантски перепутала лево-право (дебет-кредит)))) Как старый бухгалтер из анекдота))
Для этого специальную тетрадочку надо в ящике стола иметь 😄
Да-да, я как раз об этом)))