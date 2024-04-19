Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 2

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Сегодня тест посвящен активам и пассивам.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я веду бухгалтерский ликбез. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. Уже второй. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

1. Почтовая марка - это: Анонимная викторина денежный документ денежный эквивалент финансовое вложение вексель Почта банка Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

2. Добавочный капитал возникает, когда: Анонимная викторина учредители вносят новое имущество учредители не получают дивиденды проводится дооценка внеоборотных активов организация не платит налог на добавленную стоимость Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

3. Вы выкупили право требования долга у ООО «Рога и копыта» за полцены. Теперь у вас есть: Анонимная викторина финансовые вложения дебиторская задолженность кредиторская задолженность оценочное обязательство Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

4. Автомобиль, приобретенный для перепродажи, — это: Анонимная викторина основные средства капитальные вложения запасы припасы Проголосовали 24 человека

ПОДСКАЗКА

5. Что из перечисленного не может считаться нематериальными активами: Анонимная викторина гудвил зарегистрированный товарный знак патент на изобретение клиентская база Проголосовали 22 человека

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