Что такое единый налоговый платеж и зачем он нужен

Сегодня в бухгалтерском ликбезе объясняю, что означают аббревиатуры ЕНП/ЕНС. И выясняю, кому из вас звонил Д.В. Егоров, чтобы получить обратную связь по хиту продаж прошлого года.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии. Прошлые выпуски ликбеза легко найти по хэштегу #Переводчик с бухгалтерского.

Готовлю второе издание «Бухгалтерии для небухгалтеров». Тут добавил, там исправил, здесь актуализировал — нормальная редакторская работа. Но только не с главой 6 про налоги. В ней изменения пришлось вносить почти в каждый раздел. И главный виновник тому — герой сегодняшнего поста.

С 2023 года радикально изменился порядок уплаты налогов. Если раньше у каждого налога были свои сроки исчисления и уплаты, то теперь они стали едиными:

исчисление : до 25 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Срок сдачи декларации за налоговый период для разных налогов наступает в разные месяцы, но всегда 25 числа;

уплата: до 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом. Сроки уплаты за налоговый период тоже отличаются, но всегда 28 числа.

Исключение — налог на доходы физических лиц, который исчисляется и уплачивается дважды в месяц:

исчисление : за период с 1 по 22 числа месяца — до 25 числа этого месяца; за период с 23 до последнего числа месяца — до 3 числа следующего месяца;

уплата: за период с 1 по 22 числа месяца — до 28 числа этого месяца; за период с 23 до последнего числа месяца — до 5 числа следующего месяца.

Унификация сроков — лишь технический нюанс, который нужен для реализации основной идеи. А она креативна, свежа и продолжает тренд на сервисность налоговой службы: раз уж налоги все равно нужно платить, то процесс должен быть максимально удобным для налогоплательщика. Реально считаю идею классной, а вот исполнение традиционно на старте подкачало.

Платить налоги теперь нужно раз в месяц. Вместо нескольких платежей с разными реквизитами — единый налоговый платеж (ЕНП) на всю сумму исчисленных налогов. В 2022 году мытари насчитали 1375 кодов бюджетной классификации, по которым нужно было перечислять налоги. В 2023 каждому налогоплательщику открыли единый налоговый счет (ЕНС), на который и зачисляется ЕНП.

Пополнять ЕНС можно любыми суммами, но к 28 числу на нем должно быть достаточно денег, чтобы заплатить все налоги. ФНС сама спишет с ЕНС суммы налогов в конкретные бюджеты. Деньги списывают в установленном порядке:

Недоимка по НДФЛ. НДФЛ с текущим сроком уплаты. Недоимка по остальным налогам, сборам и страховым взносам. Остальные налоги с текущим сроком уплаты. Пени, проценты и штрафы.

Если сальдо ЕНС недостаточно для уплаты всех текущих налогов — его раскидают пропорционально суммам задолженностей. Недоимки, пени, проценты и штрафы списывают в хронологическом порядке.

Чтобы ФНС поняла на какие налоги нужно списать деньги, до 25 числа каждого месяца налогоплательщик сдает декларацию или уведомление об исчисленных суммах налога.

На бумаге все выглядело как стройная система. Что могло пойти не по плану? А примерно все. Налоговые задолженности в личных кабинетах налогоплательщиков отображались некорректно. Сами личные кабинеты не открывались. Региональные бюджеты недополучали НДФЛ из-за приоритетного списания недоимок по другим налогам (до середины 2023 года НДФЛ не стоял в начале очереди на оплату с ЕНС).

В мае главе ФНС Егорову даже пришлось публично извиниться за плохое внедрение. Но уже в ежегодном ноябрьском интервью ко Дню работника налоговых органов он признал реформу состоявшейся и поделился обратной связью от налогоплательщиков: «Мы постоянно на связи с налогоплательщиками — я сам их обзваниваю. Сказать, что произошел какой-то швах, абсолютно нельзя: люди работают и никаких ярко выраженных проблем не видят. Кто-то, наоборот, видит положительные эффекты: делаешь один платеж, а управление платежами всей сети взяло на себя государство». А кто я такой, чтобы не верить телефонным опросам Даниила Вячеславовича?

Но предположу невероятное: вдруг у кого-то из вас еще сохраняются сложности с ЕНП и ЕНС или, допустим, Егоров вам не позвонил. Напишите в комментах.