Панки, хой!

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Обычно так я начинаю пятничный ликбез, но сегодня понедельник. И у меня новая работа.
После закрытия невыстрелившего бизнеса, три месяца я выбирал, к какому проекту присоединиться. Были разные варианты продолжения карьеры, но в итоге с сегодняшнего дня я CPO (директор по продукту) Клерка. Буду развивать подписку «Клерк.Премиум» и сервисы, которые входят в нее.
Это тот случай, когда выбрал работу сердцем. С Клерком давно работаю как автор, потом как клиент и бета-тестер. Мне нравится свободный дух Клерка, мы как панки среди бухгалтерских СМИ. Рад присоединиться к команде!
«Клерк.Премиум» — это путеводитель по профессиональному развитию бухгалтерии, который позволяет бухгалтеру иметь всегда актуальные знания и навыки. В подписку включены онлайн-курсы, записи вебинаров, разборы изменений законодательства и консультации. Крутой продукт, который надо правильно упаковать, структурировать и продавать дороже. Так что успевайте купить подписку сейчас, пока мы не подняли цены 😉
Если у вас уже есть подписка, напишите в комментарии, что вам в ней нравится, а что нет. Особенно второе. Нужна обратная связь, чтобы понять в какую сторону улучшить продукт.
P.S. А еще сегодня у авторов Трибуны появилась возможность получать донаты от читателей. Я себе прикрутил — давайте потестируем!
Комментарии8
Ура! Теперь побежим еще быстрее! )))
Я тоже подключил и уже заработал 347 рублей! )
Подключить можно у себя в профиле. У меня вот тут:
https://www.klerk.ru/user/tot/donate/
У меня пока 149 😀
Тогда получается я высокоплачиваемый Трибун )))
Трэш какой-то) Подключил😏
там важно чтобы телефон соответствовал тому что в аккаунте CloudTips. Влад, проверьте!
Вроде бы норм. Завтра пост выйдет, глянем)
вот это классная новость)))причем и про Алексея, и про донаты...Клерк рулит!