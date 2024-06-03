Панки, хой!

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Обычно так я начинаю пятничный ликбез, но сегодня понедельник. И у меня новая работа.

После закрытия невыстрелившего бизнеса, три месяца я выбирал, к какому проекту присоединиться. Были разные варианты продолжения карьеры, но в итоге с сегодняшнего дня я CPO (директор по продукту) Клерка. Буду развивать подписку «Клерк.Премиум» и сервисы, которые входят в нее.

Это тот случай, когда выбрал работу сердцем. С Клерком давно работаю как автор, потом как клиент и бета-тестер. Мне нравится свободный дух Клерка, мы как панки среди бухгалтерских СМИ. Рад присоединиться к команде!

«Клерк.Премиум» — это путеводитель по профессиональному развитию бухгалтерии, который позволяет бухгалтеру иметь всегда актуальные знания и навыки. В подписку включены онлайн-курсы, записи вебинаров, разборы изменений законодательства и консультации. Крутой продукт, который надо правильно упаковать, структурировать и продавать дороже. Так что успевайте купить подписку сейчас, пока мы не подняли цены 😉

Если у вас уже есть подписка, напишите в комментарии, что вам в ней нравится, а что нет. Особенно второе. Нужна обратная связь, чтобы понять в какую сторону улучшить продукт.

P.S. А еще сегодня у авторов Трибуны появилась возможность получать донаты от читателей. Я себе прикрутил — давайте потестируем!