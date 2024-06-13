Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

На прошлой неделе я пришел в Клерк в роли директора по продукту. Главная зона моей ответственности — подписка Клерк.Премиум и продукты, которые входят в нее. Засучил рукава и начал разбираться с тем, что мне досталось. Первым делом провел инвентаризацию контента. Начну с ее результатов, затем набросаю возможные сценарии использования подписки, покритикую недостатки, а в конце попробую емко сформулировать что же такое Клерк.Премиум.

Что есть в подписке

Клерк.Премиум — это платная подписка, которой сейчас пользуются 2 848 человек, включая меня (но я за нее не плачу, ага). В подписку входят продукты Клерка, которые обычно продаются по отдельности:

В Премиуме есть и другие инструменты Клерка, например, справочно-правовая система. Но они есть и в бесплатном доступе, поэтому сегодня без них обойдемся.

Естественно, пакетное предложение обходится выгоднее. Насколько — попробую посчитать в следующем разделе.

Сценарии использования подписки

В этой части статьи пытаюсь понять, как можно использовать Клерк.Премиум для решения рабочих задач бухгалтера.

Сценарий 1. Новый участок работы

Вам нужно освоить новый участок работы. Например, учет аренды. Вы читали отдельные статьи, но полная картинка не складывается. Возможно, вашей компании вообще не нужно применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». А может, наоборот, надо применять его на полную катушку без послаблений. Как быстро разобраться?

В подписке есть мини-курсы — пятиминутные ролики, в которых эксперты Клерка объясняют нюансы практического применения законодательства. Вы посмотрели мини-курс «По каким договорам аренды не нужно применять ФСБУ 25/2018» и поняли, что применять надо. Ок, придется глубже изучить вопрос.

Логично продолжить изучать тему в полновесном онлайн-курсе ФСБУ 25/2018 «Бухучет аренды»: самый сложный стандарт простым языком, где вы последовательно разбираетесь с методологией учета, решаете практические примеры, получаете навыки учета в 1С и забираете готовые решения для работы: шаблоны, чек-листы и инструкции.

В процессе обучения могут всплыть пробелы в применении смежных стандартов, на которые опирается ФСБУ 25/2018. Например, ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Чтобы ликвидировать их, можно пройти углубленный курс по этому стандарту.

Ок, базовые знания получены. Но нормативка не высечена в камне, да и в бизнесе часто возникают хозяйственные ситуации, с которыми вы раньше не сталкивались. Редакция Клерка регулярно выпускает разборы — инструкции по учету в конкретных хозяйственных ситуациях и переводы новаций законодательства с юридического на русский. Допустим, пришло время подготовки годового отчета, а вы не уверены в том, что правильно раскрыли информацию о лизинге. Чтобы проверить себя, читаете разбор «Как заполнить годовую отчетность при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами», где на конкретных примерах разобрано формирование показателей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и декларации по налогу на прибыль.

Посчитаем экономию. Исходим из того, что вам нужно освоить навык в сжатые сроки. Вы готовы учиться в режиме супергероя и выделяете себе месяц на все.

Начнем с набора продуктов по отдельности. Без премиум подписки мини-курсы и разборы доступны в подписке Клерк.Плюс — это бюджетный вариант Премиума без онлайн-курсов и консультаций. Подписка на месяц стоит 299 руб. Курс по ФСБУ 25/2018 стоит 5 450 руб. Итого 5 749 руб. сейчас и 299 руб. каждый месяц, когда потребуется что-то дополнительно уточнить.

Месячная подписка Клерк.Премиум стоит 2 499 руб. Экономия 3 250 руб. Можно купить еще месяц и подтянуть другие знания. Или выучиться за месяц и купить год Клерк.Плюса за 3 050 руб.

Подписчики Премиума могут заказать главреду Клерка разбор своего вопроса. Это входит в стоимость подписки. Фича, которая мне особенно понравилась! Не понравилось, что нужно заказывать через менеджера — надо будет кнопку сделать.

Сценарий 2. Актуализация знаний

Вы регулярно смотрите вебинары по изменениям в законодательстве по отдельным бухгалтерским, налоговым или кадровым вопросам. Например, сейчас на хайпе тема грядущих изменений в Налоговый кодекс. А тут как раз сегодня в 15-00 пройдет вебинар Клерка «Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН». 18 июня в 11-00 не менее интересный вебинар «Новый ФСБУ 4/2023 и топ ошибок по итогам аудита за 2023 год», а ровно через сутки — «Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда».

Клерк проводит платные вебинары почти ежедневно. Темы — на любой вкус, а главное актуальные. Но не всегда удобно смотреть вебинары в рабочее время. В подписке Клерк.Плюс сохраняются записи всех вебинаров. Их, напомню, уже 702.

Запись одного вебинара стоит 1950 руб. Сейчас их можно купить со скидкой за 499 руб. Посчитаем по меньшей цене. Если смотреть два вебинара в месяц, то за год вы потратите без малого 11 976 руб., если три — 17 964 руб. Годовая подписка Клерк.Премиум со скидкой сейчас обойдется в 17 940 руб. В таком сценарии использования подписка позволяет экономить, если вы смотрите примерно один вебинар в неделю.

Я не очень верю в такой сценарий в чистом виде. Скорее, после просмотра, например, вебинара по изменениям в Налоговом кодексе вы ужаснетесь открывающимся перспективам и начнете думать, как законно снизить налоги. Это приведет вас к курсам «Налоговая оптимизация: основы для бухгалтера и директора», «Налоговые схемы: какими можно пользоваться» или «Секреты оптимизации НДС. И что надо знать про АСК НДС-2». Каждый из этих курсов стоит 5 450 руб. — вот здесь уже экономия серьезная. А ведь есть еще разборы, мини-курсы и консультации.

Сценарий 3. Аутсорсинг

Вы бухгалтер-аутсорсер. Клиенты в разных отраслях бизнеса, у всех своя отраслевая специфика. Иногда они приходят со сложными вопросами, чтобы ответить на которые, нужно очень глубоко в эту специфику погружаться. Вчера к вам пришел селлер на маркетплейсах, сегодня — участник ВЭД. Можно попробовать вырастить глубокую экспертизу в себе: в подписке есть курсы «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С», «ВЭД: учет и налогообложение» и другие отраслевые. А можно задать вопрос экспертам Клерка и получить развернутый письменный ответ с обоснованием решения или поискать ответ в уже проведенных консультациях.

Сейчас в подписке доступны две индивидуальные консультации и доступ к базе ответов. Там их сейчас 4 677 штук. если нужно больше — можно купить дополнительные пакеты.

Сценарий похож на сочетание первого и второго с поправкой на то, что овладевать новыми навыками и актуализировать старые знания нужно постоянно. Экономию в таком сценарии считать пока не буду, есть мысли по изменению тарифа, чтобы сделать консультации точкой входа в подписку.

А еще в Премиуме есть специальные курсы от руководителей аутсорсинговых компаний, которые учат бухгалтерскому бизнесу. Например, «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция» или «Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами». Мне как несостоявшемуся предпринимателю вкатило!

Сценарий 4. Управление знаниями бухгалтерии

Вы — главбух с несколькими подчиненными в штате. У каждого свой участок учета, который не должен просесть из-за недостаточных или неактуальных знаний и навыков специалиста. Чтобы управлять процессом обучения бухгалтерии, можно использовать корпоративную подписку. От обычного Премиума она отличается следующим:

Управление ролями. Главбух назначает подчиненным статусы ученика или сотрудника. Первые могут учиться только по назначенным им программам, вторые — дополнительно изучать любой контент. Безлимитные консультации. Эту лавочку я намерен прикрыть: консультаций будет приличный, но конечный пакет. Успевайте!

Экономия здесь зависит от количества подключенных сотрудников. Тариф доступен уже с двух человек. Здесь я вижу большую перспективу: главбуху не нужно каждый раз продавать директору обучение сотрудников. Один раз в год купили корпоративную подписку и больше с этим вопросом не приходится приходить.

Недостатки подписки

Естественно, кроме достоинств, я нашел и недостатки. В основном они связаны с удобством использования продукта. Я их разделил на две группы.

1. Низкий уровень структурированности. В лид-абзаце я неспроста написал, что в Клерк.Премиум куча полезного контента. Его там действительно куча, а нужно разложить его по полочкам, чтобы пользователю удобно было ориентироваться.

Например, так выглядит страница с записями вебинаров. 702 вебинара, часть из которых уже устарела. Зачем кому-то придет в голову сортировать их по алфавиту? Мне непонятно, объясните. Гораздо важнее иметь возможность выбора по тематике, через поисковую строку так искать неудобно — подсвечиваются все вхождения искомого слова.

Новый рубрикатор уже готовится, во вторник мы обсуждали его дизайн. Интерфейс станет гораздо дружелюбнее.

2. Высокий уровень захламленности. Явно чувствуется желание сделать Премиум основным рабочим инструментом бухгалтера на Клерке, не выходя из которого можно пользоваться всеми сервисами. Но это делает более неудобным пользование тем, за что подписку покупают.

Вот так выглядит четвертый (!) скролл экрана личного кабинета. Несомненно, генератор отговорок и курсы валют — полезные сервисы, но онлайн-курсы находятся под ними. А ведь из-за них покупают подписку, а не из-за сервисов, которые доступны в бесплатной части Клерка. К первым трем скроллам тоже есть вопросики.

По счастью, улучшить интерфейсы — гораздо более простая задача, чем, например, бороться с некачественным контентом. А он традиционно хорош, плюс есть идеи, как делать его еще лучше.

Что же такое Клерк.Премиум

Когда мы обсуждали с основателем Клерка Борисом Мальцевым и гендиректором Кариной Хапиште мой возможный приход в команду, я спросил их, что такое Премиум. И получил исчерпывающие ответы из перечислений продуктов, входящих в подписку. Но обычно определение, начинающееся со слов «Это когда…» или «Оно состоит из…», не дает понимания о сути явления. Важно понять, какую потребность пользователя закрывает продукт.

Я попробовал сформулировать сущность подписки. Сразу скажу, что мне самому определение не очень нравится. Это скорее отправная точка, от которой должно родиться позиционирование продукта. Его можно и нужно обсуждать и дорабатывать.

Клерк.Премиум — система поддержки и развития бухгалтера. Подписка позволяет как более эффективно решать текущие задачи, так и прокачивать навыки, которые потребуются для решения будущих задач.

Давайте обсудим в комментариях, что вы думаете по поводу Премиума и моих мыслей по поводу сценариев его использования. Особенно ценным будет опыт коллег, которые общаются с клиентами, и самих клиентов. Ваш пользовательский опыт бесценен — можно прям правду-матку резать. Если стесняетесь в комментариях — пишите в личку. Вполне может оказаться, что я нафантазировал тут невесть чего, так вы меня поправите.