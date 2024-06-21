₽ Заказать рекламу
Алексей Иванов
Бухгалтерская отчетность

Что такое курсовые разницы

Курсовые разницы возникают при пересчете валютных активов и обязательств в рубли. Рассказываю, когда проводится такой пересчет, зачем определять курсовые разницы и как они влияют на финансовую отчетность.
Что такое курсовые разницы

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по продукту Клерка, автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Бухгалтерский учет ведется в универсальном измерителе — рублях. Рублевая оценка позволяет сопоставлять разнородные объекты учета. Иностранная валюта — не исключение, она тоже пересчитывается в рубли. Но курс иностранных валют к рублю все время меняется, из-за этого возникает героиня сегодняшнего поста — курсовая разница.

Начну с воодушевляющего определения, которое дает ей ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»: «Курсовая разница — разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода». Как обычно, слона лучше есть по частям.

Как только у компании появился объект учета со стоимостью, выраженной в иностранной валюте, нужно произвести ее пересчет в рубли. Таким объектом может быть дебиторка, кредиторка, заемные средства, финансовые вложения или собственно иностранная валюта на счетах и в кассе. Пересчет, как правило, производится по официальному курсу ЦБ.

В следующий раз пересчитывать стоимость этих активов и обязательств придется по состоянию на следующие даты:

  1. Дату совершения операции в иностранной валюте (например, оплаты дебиторки или кредиторки).

  2. Отчетную дату — чтобы в финансовой отчетности оценка была актуальной.

Курсовая разница возникает при последующих пересчетах, если курс инвалюты по отношению к рублю изменится. Курсовая разница показывает насколько компания стала богаче или беднее в рублевом эквиваленте из-за изменения валютного курса. При этом рублевая оценка самого актива или обязательства не изменяется — курсовые разницы влияют только на финансовый результат.

Курсовые разницы могут быть положительными и отрицательными. Первые относят на увеличение прочих доходов, вторые — на увеличение прочих расходов. Исключение — курсовые разницы по расчетам с учредителями по вкладам, которые списываются на добавочный капитал.

Положительные курсовые разницы возникают в следующих случаях:

  1. Оплата валютной дебиторки, если курс инвалюты к рублю вырос с даты прошлого пересчета.

  2. Оплата валютной кредиторки, если курс инвалюты к рублю снизился с даты прошлого пересчета.

  3. Пересчет валютных активов на отчетную дату, если курс инвалюты к рублю вырос с даты прошлого пересчета.

  4. Пересчет валютных обязательств на отчетную дату, если курс инвалюты к рублю снизился с даты прошлого пересчета.

Отрицательные курсовые разницы образуются в тех же ситуациях, но с противоположными изменениями валютных курсов.

Пример:

ООО «Рога и копыта» 25.03.2024 отгрузило зарубежному покупателю партию рогов. Цена поставки 1000 $. Покупатель перевел эту сумму на валютный счет компании 05.04.2024.

25.03.2024 признается выручка. Курс ЦБ на эту дату — 92,612 руб./$. Значит, выручка составила 92 612 руб. Больше меняться она не будет, а вот дебиторка покупателя — еще как.

31.03.2024 наступает отчетная дата для квартальной финансовой отчетности («Рога и копыта» ее составляют, красавчики!). Значит, нужно пересчитать валютную дебиторку. Курс ЦБ — 92,366 руб./$. Теперь дебиторка стоит 92 366 руб. Курсовая разница составила - 246 руб. (92 366 руб. - 92 612 руб.). Это — прочий расход.

05.04.2024 на валютный счет упала 1000 $. Курс ЦБ — 92,306 руб./$ То есть в оплату дебиторки в рублевом эквиваленте поступило 92 306 руб. Курсовая разница составила -60 руб. (92 306 руб. - 92 366 руб.). Это тоже прочий расход.

Есть еще курсовые разницы, которые образуются из-за разницы между курсом покупки или продажи инвалюты и ее официальным курсом. Но это уже не для ликбеза тема.

Начать дискуссию

Курсы валют

После падения курс юаня поднялся выше 12 рублей

Китайская валюта перешла к укреплению своих позиций: курс юаня на Мосбирже вырос почти на 7% после резкого падения.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовое право

Сотрудника, который вышел из тюрьмы, нельзя уволить

Есть норма ТК (п. 4 ч. 1 ст. 83) об увольнении по независящей от сторон причине – осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. Но если не уволили сразу, то после отбывания наказания уволить уже нельзя.

Санкции 2022-2024

Япония ввела санкции против российских компаний и физлиц

Под экономические санкции со стороны Японии попали руководители ЦИК, «Микрона» и компании АЛРОСА.

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Константин Чупырь
Налоговые изменения 2025

Амнистия ли это или в бюджетную копилочку? Рассуждения о налоговой реформе

Посмотрев парламентские слушания по изменению налогообложения и ПМЭФ 2024, складывается впечатление, что под эгидой амнистии дробления установят такие неудобные критерии дробления бизнеса, что придется пересматривать бизнес-схемы, некоторые окажутся на грани закрытия.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Алексей Иванов
Бухгалтерская отчетность

Что такое курсовые разницы

Курсовые разницы возникают при пересчете валютных активов и обязательств в рубли. Рассказываю, когда проводится такой пересчет, зачем определять курсовые разницы и как они влияют на финансовую отчетность.

Что такое курсовые разницы
Валюта

Ассоциация банков России: у Мосбиржи есть возможность возобновить торги долларом и евро

Чтобы сохранить ориентиры по курсу валют, представители финансового сообщества строят планы, как возобновить торги долларом и евро на Московской бирже.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Импорт

Дивиденды не включают в таможенную стоимость товаров. Но могут и включить, если импортер мухлюет

Перечисляемые импортером продавцу дивиденды или иные платежи, если они не связаны с ввозимыми товарами, не включаются в таможенную стоимость ввозимых товаров. Но ФТС бдит, чтобы не было злоупотреблений.

Управленческий учет

Получите инструкцию по настройке и автоматизации управленческого учета уже сегодня!

Автоматизируйте управленческий учет в компании, уменьшите трудоемкость работ, помогите бизнесу и повысьте свою ценность как специалиста.

УСН

Упрощенцы не платят НДС, даже если покупатель выделил его в платежке

Плательщики УСН = не плательщики НДС (пока). Поэтому НДС они не платят, если не предъявляют его покупателям.

Основные средства

Минфин: служебное жилье это амортизируемое имущество

Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. То есть квартира подходит под эти параметры.

4
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Госдума поддержала пятиступенчатый НДФЛ, на мобильного оператора подали в суд из-за мошенников

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

13
Обучение для бухгалтеров

Бухгалтер в ресурсе — сегодня последний день акции! Успейте купить популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!

До 21 июня включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, управленке, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей, а наш новый курс «Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом» всего за 2 990 рублей!

Разборы законов

1 331
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Dooglys.com
Личный бренд

Управление репутацией в интернете. Методы и инструменты

В современном мире, где информация распространяется со скоростью света, управление репутацией в интернете становится неотъемлемой частью успешной работы любой компании. Отзывы клиентов, публикации в социальных сетях, онлайн-обзоры – все это формирует общественное мнение о вашем бренде, влияя на его привлекательность для потенциальных клиентов и партнеров.

Курсы валют

Почему не будет фиксированного курса валют: аргументы комитета Госдумы по финрынку

Председатель комитета Анатолий Аксаков уверен, что фиксированный курс валют вреден для страны: сразу появится нелегальный рынок, который будет формировать собственную цену валюты.

3
Банки

ЦБ объяснил рост прибыли банков на фоне проседания ипотеки

Центробанк повысил прогноз прибыли банков. До конца года кредитные организации могут заработать до 3,6 трлн рублей.

igotosochi
Инвестиции

10 надёжных флоатеров с высокой доходностью

Как всегда быть на одной волне с Набиуллиной и Центробанком РФ? Ответ настолько простой, насколько легко конфетку у первоклассника отобрать. Чтобы быть на одной волне с ключевой ставкой, нужно всего лишь покупать флоатеры — облигации с переменным купоном, который зависит от КС или RUONIA. Нюанс: лучше выбирать надёжных эмитентов, чтобы снизить риски. 

10 надёжных флоатеров с высокой доходностью
Банки

Китайские банки нашли выход, как из-за России не попасть под вторичные санкции США

Российские банки получают от китайских межбанковские кредиты, чтобы получить юани без займов у Центробанка.

1
Налоговая помощь
НДС

Бывших не бывает. Как отрабатывают площадки по НДС

Борьба с площадками у ФНС продолжается несколько лет. Сам по себе термин «площадки» ФНС стала активно использовать примерно с 2019 года, а в 2021 году во все налоговые органы направлен «Регламент отработки Площадок по формированию необоснованных налоговых вычетов, их организаторов и пользователей».

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Индексация пенсий

⚡ В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ранее мы писали, что с 1 февраля 2025 работающим пенсионерам снова начнут индексировать пенсии. Соответствующий законопроект сегодня внесен в Госдуму.

1

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

ФНС хочет отменить декларации 3-НДФЛ, а налог считать автоматически. 📢«Ночной бухгалтер» № 1707

Налоговики урезают количество онлайн-сервисов, но в то же время масштабируют их, а заодно решают наладить автоматизацию и для расчета налогов для физиков. Отказ от декларации 3-НДФЛ и появление сервиса для упрощенного получения социальных вычетов должны в этом помочь.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру