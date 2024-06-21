Что такое курсовые разницы

Курсовые разницы возникают при пересчете валютных активов и обязательств в рубли. Рассказываю, когда проводится такой пересчет, зачем определять курсовые разницы и как они влияют на финансовую отчетность.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по продукту Клерка, автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Бухгалтерский учет ведется в универсальном измерителе — рублях. Рублевая оценка позволяет сопоставлять разнородные объекты учета. Иностранная валюта — не исключение, она тоже пересчитывается в рубли. Но курс иностранных валют к рублю все время меняется, из-за этого возникает героиня сегодняшнего поста — курсовая разница.

Начну с воодушевляющего определения, которое дает ей ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»: «Курсовая разница — разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода». Как обычно, слона лучше есть по частям.

Как только у компании появился объект учета со стоимостью, выраженной в иностранной валюте, нужно произвести ее пересчет в рубли. Таким объектом может быть дебиторка, кредиторка, заемные средства, финансовые вложения или собственно иностранная валюта на счетах и в кассе. Пересчет, как правило, производится по официальному курсу ЦБ.

В следующий раз пересчитывать стоимость этих активов и обязательств придется по состоянию на следующие даты:

Дату совершения операции в иностранной валюте (например, оплаты дебиторки или кредиторки). Отчетную дату — чтобы в финансовой отчетности оценка была актуальной.

Курсовая разница возникает при последующих пересчетах, если курс инвалюты по отношению к рублю изменится. Курсовая разница показывает насколько компания стала богаче или беднее в рублевом эквиваленте из-за изменения валютного курса. При этом рублевая оценка самого актива или обязательства не изменяется — курсовые разницы влияют только на финансовый результат.

Курсовые разницы могут быть положительными и отрицательными. Первые относят на увеличение прочих доходов, вторые — на увеличение прочих расходов. Исключение — курсовые разницы по расчетам с учредителями по вкладам, которые списываются на добавочный капитал.

Положительные курсовые разницы возникают в следующих случаях:

Оплата валютной дебиторки, если курс инвалюты к рублю вырос с даты прошлого пересчета. Оплата валютной кредиторки, если курс инвалюты к рублю снизился с даты прошлого пересчета. Пересчет валютных активов на отчетную дату, если курс инвалюты к рублю вырос с даты прошлого пересчета. Пересчет валютных обязательств на отчетную дату, если курс инвалюты к рублю снизился с даты прошлого пересчета.

Отрицательные курсовые разницы образуются в тех же ситуациях, но с противоположными изменениями валютных курсов.

Пример: ООО «Рога и копыта» 25.03.2024 отгрузило зарубежному покупателю партию рогов. Цена поставки 1000 $. Покупатель перевел эту сумму на валютный счет компании 05.04.2024. 25.03.2024 признается выручка. Курс ЦБ на эту дату — 92,612 руб./$. Значит, выручка составила 92 612 руб. Больше меняться она не будет, а вот дебиторка покупателя — еще как. 31.03.2024 наступает отчетная дата для квартальной финансовой отчетности («Рога и копыта» ее составляют, красавчики!). Значит, нужно пересчитать валютную дебиторку. Курс ЦБ — 92,366 руб./$. Теперь дебиторка стоит 92 366 руб. Курсовая разница составила - 246 руб. (92 366 руб. - 92 612 руб.). Это — прочий расход. 05.04.2024 на валютный счет упала 1000 $. Курс ЦБ — 92,306 руб./$ То есть в оплату дебиторки в рублевом эквиваленте поступило 92 306 руб. Курсовая разница составила -60 руб. (92 306 руб. - 92 366 руб.). Это тоже прочий расход.

Есть еще курсовые разницы, которые образуются из-за разницы между курсом покупки или продажи инвалюты и ее официальным курсом. Но это уже не для ликбеза тема.