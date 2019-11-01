Что такое условные активы и условные обязательства

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Герои сегодняшнего поста не являются классическими объектами бухучета. В отличие от «настоящих» активов и обязательств, их не найти в бухгалтерском балансе — информация о них раскрывается только в пояснениях. Но знания о наличии условных обязательств и условных активов могут влиять на оценку финансовой отчетности ее пользователями, поэтому отдельного поста эти ребята заслуживают.

Учет условных активов (Contingent Assets) и условных обязательств (Contingent Liabilities) регулирует ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», которое замечательным образом определяет эти категории через «когда». Вот оригинальное определение условного обязательства, которому стандарт уделяет больше внимания, чем напарнику — спасибо требованию осмотрительности:

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Главное отличие от признаваемых в балансе оценочных обязательств — зависимость от будущих событий, которые еще не наступили. Оценочное обязательство на отчетную дату уже точно существует, условное — возможно появится. Например, если компания выступает ответчиком в суде и уверена, что проиграет, но пока точно не знает какую сумму надо будет выплатить, при этом может обоснованно оценить интервал будущей компенсации — нужно признать оценочное обязательство. А если равновероятен как проигрыш, так и выигрыш суда — речь идет об условном обязательстве.

ПБУ 8/2010 и одноименный МСФО (IAS) 37 приравнивают к условным обязательствам оценочные обязательства, для которых не выполняется условие о вероятности уменьшения экономических выгод при погашении или о возможности обоснованной оценки. Чтобы окончательно запутать просветить бухгалтера, МСФО содержит такую фразу:

В широком смысле все оценочные обязательства условны, потому что они характеризуются неопределенностью срока или величины.

Попробую объяснить на примере с судом. Условное обязательство возникнет, если компания уверена, что проиграет в суде, но в последний момент можно извиниться, и истец отзовет иск. Или судья может вынести обвинительный приговор с компенсацией ущерба истцу, может дополнительно назначить сколь угодно большой штраф, а может вовсе ограничиться предупреждением. То есть надо бы признать обязательство, но оно нулевое или черт его знает какое.

В пояснениях к финансовой отчетности раскрывается характер условного обязательства и неопределенностей в отношении его срока и величины. Если есть возможность хоть как-то оценить диапазон значений обязательства — раскрывается и он. Также нужно проинформировать пользователя отчетности о возможности компенсировать обязательство за счет встречного требования или требования к третьим лицам: например, если истец сорвал поставку и теперь может влететь на штраф из-за того, что его подвела транспортная компания.

С условными активами все проще. Еще раз процитирую ПБУ 8/2010:

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией.

Например, компания участвует в суде, но уже в роли истца и с высокой вероятностью этот суд выиграет. Признать актив сейчас не дает то же требование осмотрительности. Но проинформировать пользователя отчетности о том, что такой актив может появиться, нужно. Для этого в пояснениях раскрывается информация о характере условного актива и его оценке или диапазоне оценок, если их реально определить.