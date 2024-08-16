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Алексей Иванов
Бухгалтеры

Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 8

Проверьте свои знания в области бухгалтерской терминологии. Очередной тест посвящен устройству бухгалтерских счетов.
Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 8
Изображение создано с помощью ИИ OpenAI © /Алексей Иванов

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

Что напоминает схематическое изображение счета?

Анонимная викторина

Проголосовали 15 человек

ПОДСКАЗКА

Как называется левая сторона счета?

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

Как называется остаток на счете?

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

Как называется изменение по стороне счета?

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

По каким элементам счета бывают обороты?

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

Донаты посту приближают дату выхода следующего теста. Ниже есть специальная кнопка для этого.

Комментарии

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