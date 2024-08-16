Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 8

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!

Что напоминает схематическое изображение счета? Анонимная викторина кораблик самолетик вертолетик танчик Проголосовали 15 человек

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Как называется левая сторона счета? Анонимная викторина сальдо бульдо дебет кредит Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

Как называется остаток на счете? Анонимная викторина сальдо оборот тангаж синхрон Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

Как называется изменение по стороне счета? Анонимная викторина сальдо оборот сторно крыж Проголосовали 14 человек

ПОДСКАЗКА

По каким элементам счета бывают обороты? Анонимная викторина по дебету и кредиту по сальдо и бульдо по тангажу и синхрону по крыжу Проголосовали 14 человек

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