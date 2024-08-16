Тест: понимаете ли вы бухгалтерские термины. Выпуск 8

Всем привет! С вами Алексей Иванов — автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского» и бестселлера «Бухгалтерия для небухгалтеров». Каждую пятницу я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.
Сегодня в бухгалтерском ликбезе тест. После каждого вопроса ссылка на пост с объяснением ответа. Ответы анонимны, даже я не вижу кто как ответил. Делитесь в комментариях кто сколько баллов набрал!
Что напоминает схематическое изображение счета?
Анонимная викторина
Как называется левая сторона счета?
Анонимная викторина
Как называется остаток на счете?
Анонимная викторина
Как называется изменение по стороне счета?
Анонимная викторина
По каким элементам счета бывают обороты?
Анонимная викторина
Донаты посту приближают дату выхода следующего теста. Ниже есть специальная кнопка для этого.
Комментарии7
Спасибо! Под кофе в обед 👍!
Класс! В Сибири уже обед 🍔
Да, Сибирь раньше начинает)
А на картинке - пираты грузят награбленное?
В промпте я писал, что разгружают 😀
Как старый пират, не знаю, что такое "промпт"
Описание картинки для нейросети.