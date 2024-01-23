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Каким будет курс доллара к рублю в 2024 году

Рубль укрепился на фоне валютных ограничений для экспортеров и продаж валюты из ФНБ, но запал может быстро иссякнуть
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Каким будет курс доллара к рублю в 2024 году

Меня зовут Алексей Ефимов, я редактор в агентстве контент-маркетинга «Простыми словами». Мы давно и много пишем о финансах, а курс доллара — это тема, которая неизменно волнует всех и продолжит волновать еще какое-то время, пока мировым экономическим лидером остаются США.

Сразу после окончания новогодних праздников рубль перешел к укреплению, достигнув уровней конца июня прошлого года. От максимумов начала октября не осталось и следа: теперь любители иностранной валюты боятся ее дальнейшего ослабления против «деревянного». Обоснованы ли эти страхи? Давайте разбираться.

Основное изменение, произошедшее после февраля 2022 года, состоит в том, что рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой. Иностранные фонды больше не присутствуют на российском рынке. Если раньше любые движения процентных ставок, изменения экономических прогнозов или геополитические события приводили к немедленным движениям курса рубля, то теперь такой связи нет. Таким образом, у государства есть широкие возможности для контроля курса. 

Однако это не означает, что курс рубля стал полностью ручным. С уходом финансовых игроков главным фундаментальным фактором стал баланс между экспортом и импортом. При росте экспорта курс укрепляется, а при его падении или резком росте импорта — падает. Но есть и другие причины, приведшие к недавнему укреплению национальной валюты. 

Почему рубль укрепляется

Есть три основных фактора для текущего укрепления рубля:

Обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Указ об обязательной продаже был подписан 11 октября 2023 года. В течение 60 дней с момента поступления валюты компании должны зачислить на российские счета не менее 80% от объема выручки, а потом продать не менее 90% от поступивших денег. Если раньше экспортеры могли придержать валюту для своих нужд (или просто надеяться на рост курса), то теперь приходится ее регулярно продавать. 

Продажа валюты из ФНБ. Продажа валюты по бюджетному правилу резко увеличилась после новогодних праздников из-за недополучения нефтегазовых доходов в декабре 2023 года. Она составит 4,065 млрд ₽ в день с 15 января по 6 февраля включительно. К этим продажам добавляется зеркалирование операций с ФНБ в объеме 11,8 млрд ₽ в день с 9 января по 28 июня. ЦБ сальдировал отложенные покупки валюты по бюджетному правилу (их отменили, чтобы рубль не улетел сильно выше сотни) с расходами из ФНБ свыше бюджетного правила, поэтому будет продавать валюту. Если бы ЦБ этого не сделал, получилась бы чистая эмиссия рублей из-за повышенных расходов ФНБ с соответствующими последствиями для курса рубля. 

Высокие процентные ставки. С 18 декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16%. Конечно, банки не горят желанием предоставить вам возможность положить деньги на депозит по 16% на год, ведь они ждут снижения процентной ставки в будущем. Тем не менее результаты мониторинга максимальных процентных ставок в 10 крупнейших банках показывают, что в первую декаду января она составила 14,79%. Такая ставка вряд ли способна привлечь тех, кто ждет армагеддона с вылетом курса рубля к 150 за доллар (есть и такие), но часть спроса на валюту она несомненно оттягивает. 

Что может отправить рубль в свободное падение

Замедление мировой экономики. Мировая экономика находится не в лучшей форме. По данным Всемирного банка, в эту пятилетку (до конца 2024 года) мировая экономика покажет худший результат за 30 лет. Европейская промышленность находится в нокауте после потери дешевых энергоресурсов из России, что подтверждается стабильным нахождением индекса Manufacturing PMI ниже отметки 50, отделяющей рост от падения. Быстрого восстановления китайской экономики после коронавируса не случилось — темпы роста колеблются около 5%, что для Китая (особенно учитывая особенности местного статистического ведомства, брата-близнеца Росстата) весьма немного. Все эти проблемы могут привести к падению цен на ключевые экспортные товары (нефть, газ, уголь, металлы), ухудшая платежный баланс и ослабляя рубль. 

Окончание обязательной продажи валюты. Срок действия Указа заканчивается 30 апреля 2024 года. На итоговой пресс-конференции глава государства указал, что по его мнению ситуация нормализуется, а меры по обязательной продаже валюты будут носить временный характер. Вряд ли экспортеры в восторге от обязательных продаж, так что их объем снизится после истечения срока действия указа, что может привести к падению курса рубля. 

Резкий рост импорта. Восстановление импорта сыграло ключевую роль в движении курса рубля к отметке 100. Однако дальнейший рост импорта при курсе, к примеру, 95-105, выглядит не очень вероятным. По большому счету есть только один реалистичный сценарий — рост «слепого» к цене импорта, то есть ввоз товаров, которые нужны за любые деньги. Именно этот тип импорта старательно пытаются прикрыть санкциями, и какой-то резкий скачок в этом направлении выглядит маловероятным.

Геополитические риски. В первую очередь новые санкции, а также усиление исполнения предыдущих. Западные страны будут продолжать давить на нефтеперевозку с целью вернуть цену российской нефти обратно к потолку 60 $ за баррель. Краткосрочно подобные попытки могут быть успешными и вести к увеличению дисконта на российскую нефть. Также продолжает развиваться история с санкциями на российские алмазы — пока непонятно, каков будет их эффект. Помимо санкций, риск периода после выборов (традиционное время для принятия непопулярных решений) может привести к увеличению спроса на валюту. 

Есть ли предпосылки для безудержного укрепления рубля

Пока одни инвесторы опасаются падения курса рубля, другие уже купили валюту и боятся повторения истории 2022 года, когда рубль уверенно шел в сторону отметки 50 ₽ за доллар. Насколько это вероятно? 

Для повторения этого сценария нужен резкий рост экспорта при условии, что импорт не изменится или упадет. Сочетание этих факторов не просматривается в обозримом будущем. Для заметного роста экспорта нужен сильный рост мировой экономики, а для падения импорта требуется полное разрушение заново отстроенных логистических цепочек. 

Конечно, нельзя забывать про фактор выборов. Традиционно курс рубля для многих отождествляется с состоянием экономики. Рубль укрепляется — все хорошо, рубль падает — все плохо. Поэтому, избыточно крепкий рубль до выборов власть может и потерпеть, благо бюджетная ситуация пока еще это позволяет — в 2023 году дефицит бюджета составил 1,9% ВВП. 

В случае «переукрепившегося» рубля будет отменено правило об обязательной продаже валюты, а ЦБ, скорее всего, перейдет к довольно агрессивному снижению процентных ставок. Эти меры подтолкнут рубль обратно к более комфортным для бюджета уровням. С практической точки зрения укрепление рубля в сторону 85 ₽ за доллар может быть хорошим моментом для покупки валюты.

Стоит отметить, что желающих купить доллар по цене, всего на 5% превышающей цену закрытия 23 февраля 2022 года, может быть очень много, и не факт, что рубль сможет туда дойти даже с учетом давления со стороны продаж от ЦБ и экспортеров. С точки зрения тайминга курс рубля с большой долей вероятности перейдет к ослаблению с уровней, которые будут достигнуты в конце марта. 

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