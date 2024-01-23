Каким будет курс доллара к рублю в 2024 году

Рубль укрепился на фоне валютных ограничений для экспортеров и продаж валюты из ФНБ, но запал может быстро иссякнуть

Меня зовут Алексей Ефимов, я редактор в агентстве контент-маркетинга «Простыми словами». Мы давно и много пишем о финансах, а курс доллара — это тема, которая неизменно волнует всех и продолжит волновать еще какое-то время, пока мировым экономическим лидером остаются США.

Сразу после окончания новогодних праздников рубль перешел к укреплению, достигнув уровней конца июня прошлого года. От максимумов начала октября не осталось и следа: теперь любители иностранной валюты боятся ее дальнейшего ослабления против «деревянного». Обоснованы ли эти страхи? Давайте разбираться.

Основное изменение, произошедшее после февраля 2022 года, состоит в том, что рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой. Иностранные фонды больше не присутствуют на российском рынке. Если раньше любые движения процентных ставок, изменения экономических прогнозов или геополитические события приводили к немедленным движениям курса рубля, то теперь такой связи нет. Таким образом, у государства есть широкие возможности для контроля курса.

Однако это не означает, что курс рубля стал полностью ручным. С уходом финансовых игроков главным фундаментальным фактором стал баланс между экспортом и импортом. При росте экспорта курс укрепляется, а при его падении или резком росте импорта — падает. Но есть и другие причины, приведшие к недавнему укреплению национальной валюты.

Почему рубль укрепляется

Есть три основных фактора для текущего укрепления рубля:

— Обязательная продажа валютной выручки экспортеров. Указ об обязательной продаже был подписан 11 октября 2023 года. В течение 60 дней с момента поступления валюты компании должны зачислить на российские счета не менее 80% от объема выручки, а потом продать не менее 90% от поступивших денег. Если раньше экспортеры могли придержать валюту для своих нужд (или просто надеяться на рост курса), то теперь приходится ее регулярно продавать.

— Продажа валюты из ФНБ. Продажа валюты по бюджетному правилу резко увеличилась после новогодних праздников из-за недополучения нефтегазовых доходов в декабре 2023 года. Она составит 4,065 млрд ₽ в день с 15 января по 6 февраля включительно. К этим продажам добавляется зеркалирование операций с ФНБ в объеме 11,8 млрд ₽ в день с 9 января по 28 июня. ЦБ сальдировал отложенные покупки валюты по бюджетному правилу (их отменили, чтобы рубль не улетел сильно выше сотни) с расходами из ФНБ свыше бюджетного правила, поэтому будет продавать валюту. Если бы ЦБ этого не сделал, получилась бы чистая эмиссия рублей из-за повышенных расходов ФНБ с соответствующими последствиями для курса рубля.

— Высокие процентные ставки. С 18 декабря 2023 года ключевая ставка составляет 16%. Конечно, банки не горят желанием предоставить вам возможность положить деньги на депозит по 16% на год, ведь они ждут снижения процентной ставки в будущем. Тем не менее результаты мониторинга максимальных процентных ставок в 10 крупнейших банках показывают, что в первую декаду января она составила 14,79%. Такая ставка вряд ли способна привлечь тех, кто ждет армагеддона с вылетом курса рубля к 150 за доллар (есть и такие), но часть спроса на валюту она несомненно оттягивает.

Что может отправить рубль в свободное падение

— Замедление мировой экономики. Мировая экономика находится не в лучшей форме. По данным Всемирного банка, в эту пятилетку (до конца 2024 года) мировая экономика покажет худший результат за 30 лет. Европейская промышленность находится в нокауте после потери дешевых энергоресурсов из России, что подтверждается стабильным нахождением индекса Manufacturing PMI ниже отметки 50, отделяющей рост от падения. Быстрого восстановления китайской экономики после коронавируса не случилось — темпы роста колеблются около 5%, что для Китая (особенно учитывая особенности местного статистического ведомства, брата-близнеца Росстата) весьма немного. Все эти проблемы могут привести к падению цен на ключевые экспортные товары (нефть, газ, уголь, металлы), ухудшая платежный баланс и ослабляя рубль.

— Окончание обязательной продажи валюты. Срок действия Указа заканчивается 30 апреля 2024 года. На итоговой пресс-конференции глава государства указал, что по его мнению ситуация нормализуется, а меры по обязательной продаже валюты будут носить временный характер. Вряд ли экспортеры в восторге от обязательных продаж, так что их объем снизится после истечения срока действия указа, что может привести к падению курса рубля.

— Резкий рост импорта. Восстановление импорта сыграло ключевую роль в движении курса рубля к отметке 100. Однако дальнейший рост импорта при курсе, к примеру, 95-105, выглядит не очень вероятным. По большому счету есть только один реалистичный сценарий — рост «слепого» к цене импорта, то есть ввоз товаров, которые нужны за любые деньги. Именно этот тип импорта старательно пытаются прикрыть санкциями, и какой-то резкий скачок в этом направлении выглядит маловероятным.

— Геополитические риски. В первую очередь новые санкции, а также усиление исполнения предыдущих. Западные страны будут продолжать давить на нефтеперевозку с целью вернуть цену российской нефти обратно к потолку 60 $ за баррель. Краткосрочно подобные попытки могут быть успешными и вести к увеличению дисконта на российскую нефть. Также продолжает развиваться история с санкциями на российские алмазы — пока непонятно, каков будет их эффект. Помимо санкций, риск периода после выборов (традиционное время для принятия непопулярных решений) может привести к увеличению спроса на валюту.

Есть ли предпосылки для безудержного укрепления рубля

Пока одни инвесторы опасаются падения курса рубля, другие уже купили валюту и боятся повторения истории 2022 года, когда рубль уверенно шел в сторону отметки 50 ₽ за доллар. Насколько это вероятно?

Для повторения этого сценария нужен резкий рост экспорта при условии, что импорт не изменится или упадет. Сочетание этих факторов не просматривается в обозримом будущем. Для заметного роста экспорта нужен сильный рост мировой экономики, а для падения импорта требуется полное разрушение заново отстроенных логистических цепочек.

Конечно, нельзя забывать про фактор выборов. Традиционно курс рубля для многих отождествляется с состоянием экономики. Рубль укрепляется — все хорошо, рубль падает — все плохо. Поэтому, избыточно крепкий рубль до выборов власть может и потерпеть, благо бюджетная ситуация пока еще это позволяет — в 2023 году дефицит бюджета составил 1,9% ВВП.

В случае «переукрепившегося» рубля будет отменено правило об обязательной продаже валюты, а ЦБ, скорее всего, перейдет к довольно агрессивному снижению процентных ставок. Эти меры подтолкнут рубль обратно к более комфортным для бюджета уровням. С практической точки зрения укрепление рубля в сторону 85 ₽ за доллар может быть хорошим моментом для покупки валюты.

Стоит отметить, что желающих купить доллар по цене, всего на 5% превышающей цену закрытия 23 февраля 2022 года, может быть очень много, и не факт, что рубль сможет туда дойти даже с учетом давления со стороны продаж от ЦБ и экспортеров. С точки зрения тайминга курс рубля с большой долей вероятности перейдет к ослаблению с уровней, которые будут достигнуты в конце марта.