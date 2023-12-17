Применение ФСБУ 14/22 «Нематериальные активы» в тестах на обесценение. Часть 1

Как определить стоимость ПО и отразить ее в отчетности.

Реализация программы федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) приводит к изменению привычных норм и внедрению новых правил работы с активами. Постепенно стандарты отечественного бухучета сближаются с международными. Так, в этом году стал обязательным стандарт ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Теперь их определения с юридической и экономической точек зрения эквивалентны.

Согласно новым требованиям, в конце каждого отчетного периода компания должна оценивать, есть ли у таких активов признаки обесценения. Если они присутствуют, следует оценить их ценность от использования или возмещаемую сумму. Актив считается обесцененным, когда во время использования или продажи собственник не может возместить его балансовую стоимость. Организация должна указывать в своей учетной политике, что проводит такой тест.

Однако в российском стандарте отсутствует методики этой процедуры. Нас отсылают к международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов». Там указано, что для всех нематериальных активов, имеющих неограниченный срок полезного использования, а также деловой репутации предусмотрена ежегодная проверка. Тест на обесценение можно проводить в течение года, но всегда в одно и то же время.

Рассмотрим особенности процедуры проведения такой проверки. В п. 4 ФСБУ 14/2022 и п. 13 МСФО 38 содержатся следующие критерии нематериальных активов (НМА):

они приносят прибыль,

владелец может контролировать их использование, ограничивая доступ другим пользователям.

Однако между подходами к нематериальным активам в ФСБУ и МСФО существуют различия. К примеру, сложно проанализировать возможности организации ограничить доступ третьих лиц к программному обеспечению (пп. 4 п. 4 ФСБУ 14/2022).

Из-за специфики НМА такой анализ следует проводить с привлечением технических специалистов. Они определяют суть конкретных лицензионных соглашений, в том числе вопросы передачи прав на уникальный программный код.

Если права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) не подтверждены, то отсутствует и контроль — возможность ограничить доступ к их использованию. Из-за этого компания не получает выручку в полном объеме.

Следовательно, по ФСБУ 14/2022 такой объект не может быть классифицирован и признан нематериальным активом. Бухгалтерия может признать его как расходы отчетного периода или, например, как дебиторскую задолженность.

Как тогда определить, что РИД соответствует указанным требованиям и ограничивает доступ третьих лиц к потенциальному доходу от использования?

В деловой практике широко используются лицензионные договоры в форме соглашений. Они определяют предоставление неисключительных прав на доступ и использование баз данных и программного обеспечения.

Нужно выяснить, установлен ли такой продукт в открытой инфраструктуре компании (на планшете, серверном оборудовании, компьютере и т. д.), а также возможно ли удаленное блокирование и удаление программы в случае несанкционированных действий.

Если рассматривать такие системы, как КонсультантПлюс и СПАРК-Интерфакс, то их не признают нематериальными активами для покупателей. Однако они являются таковыми для продавцов и разработчиков этого ПО.

В то же время лицензии MS Office и иные утилиты, предустановленные в стандартном пакете на компьютер, купленный организацией или частным лицом, — это стандартизованные IT-продукты с таким же сроком полезного использования, как и ПК. Они соответствуют требованиям п. 14 ФСБУ 14/2022, то есть являются нематериальными активами.

Вскоре мы рассмотрим другие блоки этого стандарта, оставайтесь с нами.