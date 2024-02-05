Упрощенный учет запасов

Представляем вашему вниманию следующую статью из цикла «Упрощенный бухгалтерский учет». Рассмотрим, какие упрощенные методы учета запасов вы можете применять в своей работе.

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Бухгалтерский учет запасов осуществляется на основании ФСБУ 5/2019 «Запасы». В соответствии с данным стандартом запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

К запасам, например, относят: сырье, материалы, топливо, инструменты, инвентарь, специальная одежда, готовая продукция, объекты недвижимого имущества, приобретенные для перепродажи, незавершенное производство, товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи и так далее.

ФСБУ 5/2019 может не применяться микропредприятием за исключением микропредприятия, которое не вправе применять упрощенный бухучет. Это, например, та категория организаций, у которых годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации(п.5 ст.6 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете). Подробнее о перечне таких организаций мы говорили в первой статье цикла.

Если принимается решение не применять ФСБУ 5/2019, затраты, которые в соответствии с данным стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходом периода, в котором были произведены (п.2. ФСБУ 5/2019).

Организация может принять решение не применять ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом затраты на запасы для управленческих нужд, которые должны были бы включаться в фактическую стоимость запасов, будут являться расходами периода, в котором были понесены. Нужно будет указать выбранный способ учета таких запасов в учетной политике организации.

Запасы признаются в учете по фактической себестоимости

В фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

а) уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией поставщику (продавцу, подрядчику) при приобретении (создании) запасов суммы, за вычетом возмещаемых налогов;

б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

в) затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;

г) величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;

д) связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

е) иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Те организации, которые вправе применять упрощенный бухучет, часть затрат могут относить в состав текущих расходов того периода, в котором были понесены. Это следующие виды затрат:

- затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

- затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов;

- величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;

- связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива.(п. 11 ФСБУ 5/2019).

То есть, фактически, стоимость запасов будет определяться по цене их приобретения. Такое применение существенно облегчает ведение учета запасов, позволяя не проводить расчет фактической себестоимости с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Если запасы поступают в организацию в результате обмена (оплата неденежными средствами) затраты, включаемые в фактическую себестоимость запасов определяются в сумме балансовой стоимости передаваемых активов, фактических затрат, понесенных на выполнение работ, оказание услуг, вне зависимости от возможности определения справедливой стоимости передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг, приобретаемых запасов.(п. 14 ФСБУ 5/2019). Здесь также, как при учете капитальных вложений, стоимость запасов будет определяться как стоимость переданного имущества.

При оплате с учетом скидок, вычетов, премий и льгот, по общему правилу, суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате организацией при приобретении (создании) запасов, включаются в фактическую себестоимость запасов с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, льгот, предоставляемых организации, вне зависимости от формы их предоставления (п. 12 ФСБУ 5/2019). Если вы применяете упрощенный учет запасов, можете данное положение не применять.

Если предоставляется отсрочка или рассрочка платежа на период, превышающий 12 месяцев (п. 13 ФСБУ 5/2019) , то по общему правилу в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Для тех организаций, которые применяют упрощённый учет запасов, есть возможность не применять данное положение

В соответствии с п. 25 ФСБУ 5/2019, запасы оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин:

а) фактическая себестоимость запасов;

б) чистая стоимость продажи запасов.

Чистая стоимость продажи запасов - это предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.(п. 29 ФСБУ 5/2019). Оценка чистой стоимости продажи запасов необходима для того, чтобы проводить тестирование запасов на обесценение и тем самым отразить в бухгалтерской отчетности запасы по актуальной стоимости на момент составления отчетности.

Организация, применяющая упрощенную систему бухгалтерского учета, вправе оценивать запасы на отчетную дату по фактической себестоимости (п.32 ФСБУ 5/2019), т.е. не проводить тестирование на обесценение.

В данной статье мы проанализировали те аспекты учета запасов, которые вы можете применять в своей работе для упрощения учета запасов.