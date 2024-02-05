Упрощенный учет нематериальных активов

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Учет осуществляется на основании ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Стандарт вступил в силу с 09.07.2022 и применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. То есть, уже в текущем финансовом году необходимо применять в учете положения ФСБУ 14/2022.

Для начала определимся с тем, что относится к объектам нематериальных активов:

Стандарт предполагает, что объектом нематериальных активов считается актив, у которого одновременно выполняются следующие условия:

а) не имеет материально-вещественной формы;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Примерами нематериальных активов могут выступать:

- результаты интеллектуальной деятельности (РИД), например, произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ, базы данных (права на них называются авторскими правами, изобретения, полезные модели, промышленные образцы (права на них называются патентными, исполнение, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач и другие;

- средства индивидуализации (СИ) организации, , товаров, работ, услуг и предприятий, за исключением созданных собственными силами организации, например, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и т.д.;

- разрешения (лицензии) на ведение отдельных видов деятельности.

Порядок перехода на ФСБУ 14/2022 в 2024 году следующий:

В соответствии с п. 52 ФСБУ 14/2022, необходимо внести изменения в учетную политику в связи с началом применения настоящего Стандарта. Последствия изменения учетной политики отражаются ретроспективно (как если бы настоящий Стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов хозяйственной жизни), если иное не установлено настоящим Стандартом. В соответствии с положениями стандарта, организация должна на 1 января 2024 года провести проверку соответствия имеющимся на учете объектам НМА новым требованиям, возникшие в связи с этим корректировки величин, отражающих погашение стоимости объектов нематериальных активов, отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. При этом балансовая стоимость таких объектов нематериальных активов на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) не корректируется.

Существует несколько возможных вариантов (п.53 ФСБУ 14/2022):

Если объект бухгалтерского учета должен учитываться в составе нематериальных активов на основании положений ФСБУ 14/2022 и в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе нематериальных активов, организация должна на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) определить оставшийся срок полезного использования и ликвидационную стоимость объектов нематериальных активов. Возникшие в связи с этим корректировки величин, отражающих погашение стоимости объектов нематериальных активов, отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений. При этом балансовая стоимость таких объектов нематериальных активов на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) не корректируется;

Если объект ранее учитывался в составе других активов, но по новым требованиям он относится в состав НМА, необходимо переклассифицировать его в нематериальные активы. Это значит, что нужно будет признать в качестве первоначальной стоимости объекта балансовую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета на момент его переклассификации и определить оставшийся срок полезного использования, способ начисления амортизации и ликвидационную стоимость объектов нематериальных активов в соответствии с настоящим Стандартом. Определенные в связи с этим величины погашения стоимости объектов нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений;

Если объект ранее учитывался в составе нематериальных активов, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, организация должна на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) списать балансовую стоимость таких объектов в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль организации, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Пункт 55 ФСБУ 14/2022, существенно облегчает учёт тем организациям, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В этом случае применение положений пункт 53 ФСБУ 14/2022 может носить перспективный характер (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

По общему правилу в бухгалтерской финансовой отчетности необходимо раскрыть следующую информацию о нематериальных активах (п. 49 ФСБУ 14/2022):

а) балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода;

б) сверка остатков нематериальных активов по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения нематериальных активов за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения);

в) балансовая стоимость амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активов с указанием причин невозможности надежного определения срока полезного использования неамортизируемых активов;

г) результат от списания нематериальных активов за отчетный период;

д) результат обесценения нематериальных активов и восстановления обесценения, включенный в расходы или доходы отчетного периода;

е) результат переоценки нематериальных активов, включенный в доходы или расходы отчетного периода;

ж) результат переоценки нематериальных активов, включенный в капитал в отчетном периоде;

з) сумма обесценения нематериальных активов, отнесенного в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;

и) балансовая стоимость нематериальных активов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе нематериальных активов, находящихся в залоге, на отчетную дату;

к) способы оценки нематериальных активов (по группам);

л) элементы амортизации нематериальных активов и их изменения;

м) наименование, балансовая стоимость, оставшийся срок полезного использования и иная информация в отношении объектов нематериальных активов, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности;

н) величина затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации и иная информация (например, рыночная стоимость) о таких средствах индивидуализации, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В соответствии с п. 3настоящего Стандарта, субъекты, которые вправе применять упрощенный бухучет, могут не раскрывать в бухгалтерской финансовой отчетности информацию, подпункты "б", "в", "д", "з" - "л" пункта 49. Таким образом, раскрывается только следующая информация:

- балансовая стоимость нематериальных активов на начало и конец отчетного периода;

- наименование, балансовая стоимость, оставшийся срок полезного использования и иная информация в отношении объектов нематериальных активов, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности;

- величина затрат на создание собственными силами организации средств индивидуализации и иная информация (например, рыночная стоимость) о таких средствах индивидуализации, без знания которой заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

В том случае, если организация проводит переоценку нематериальных активов, организации, применяющие упрощенный способ ведения бухгалтерского учета имеют право не раскрывать в бухгалтерской финансовой отчётности информацию:

- о дате проведения последней переоценки нематериальных активов;

- о балансовой стоимости нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости;

- о балансовой стоимости нематериальных активов, оцененных по переоцененной стоимости, которая была бы отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату;

- сумму накопленной дооценки нематериальных активов, не списанной на нераспределенную прибыль организации, с указанием способа списания накопленной дооценки на нераспределенную прибыль организации.

И еще один аспект, упрощающий учет, связан с тем, что в соответствии с п. 51 ФСБУ 14/2022 субъектам учета необходимо раскрывать предусмотренную МСФО (IAS) 36 информацию об обесценении нематериальных активов. Пункт 3 Стандарта дает возможность организациям, применяющим упрощенные способы ведения бухгалтерского учета не применять данное положение.