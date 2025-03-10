Туристический налог в 2025 году

Многие из нас уже наслышаны о том, что с 2025 г. произошли существенные изменения в налогах, и специалисты уже назвали эти изменения налоговой реформой 2025 г. Этот факт говорит о том, что изменения достаточно кардинальные. Одно из изменений — это введение с 2025 г. нового туристического налога (п. 83 ст. 2 ФЗ от 12.07.2024 г. № 176-ФЗ)

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Его уплачивают организации и физические лица, которые владеют гостиницами или иными помещениями из специального реестра и предоставляют их для временного размещения физлиц.

Туристический налог уплачивают организации и физлица, в отношении которых одновременно выполняются два условия (ст. ст. 418.2, 418.3 НК РФ):

они владеют на праве собственности или ином законном основании средствами размещения. Например, это гостиницы, отели. Они должны быть включены в реестр классифицированных средств размещения (ссылка на реестр: https://fsa.gov.ru/use-of-technology/elektronnye-reestryy/reestr-klassifitsirovannykh-obektov-gostinitsy-i-inye-sredstva-razmeshcheniya/ );

они предоставляют места в них для временного проживания физлиц.

Уплачивать налог нужно после того, как он будет введен в муниципальном образовании, городе федерального значения или территории федерального значения «Сириус» (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Налог исчисляется со стоимости услуг по проживанию без учета туристического налога и НДС (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Размер ставки определяется в нормативно-правовых актах представительных органов муниципальных образований или представительного органа федеральной территории «Сириус», законами городов федерального значения.

Максимальная ставка на 2025 г. — 1% (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). В последующем ставки будут увеличиваться:

в 2026 г. — 2%;

в 2027 г. — 3%;

в 2028 г. — 4%;

в 2029 г. и далее — 5%.

Налог не может быть меньше минимальной величины, которая равна произведению 100 руб. и количества суток проживания (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Срок уплаты налога — не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, а срок сдачи декларации — не позднее 25-го числа того же месяца (п. 83 ст. 2 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Не включается в налоговую базу стоимость услуг по временному проживанию, которые предоставляются отдельным категориям физлиц. К ним относятся (п. 2 ст. 418.4 НК РФ):

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

ветераны и инвалиды боевых действий;

лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО, лица, выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в период проведения СВО;

лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя РФ или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;

лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ или награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

иные лица, предусмотренные п. 2 ст. 418.4 НК РФ.

Физлицам нужно предъявить документ, подтверждающий их статус (п. 2 ст. 418.4 НК РФ).

Местные власти вправе устанавливать дополнительно категории лиц, стоимость услуг для которых не включается в налоговую базу (п. 3 ст. 418.4 НК РФ).

На текущий момент у нас только январь 2025 года, соответственно ещё пока в бюджет платежей данного туристического налога не было. Но обозначу для понимания сроки уплаты и сдачи декларации по налогу:

срок уплаты туристического налога — не позднее 28 числа месяца следующего за истекшим кварталом, то есть первый платёж туристического налога налогоплательщиками должен быть осуществлён не позднее 28 апреля 2025 года; срок сдачи декларации по туристическому налогу — не позднее 25 числа следующего за истекшим кварталом, то есть первую декларацию по туристическому налогу налогоплательщики будут обязаны подать не позднее 25 апреля 2025 года, а затем поквартально.

Туристический налог в бухучете и бухотчетности

Согласно Рекомендациям аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2024 год, а также исходя ПБУ 10/99, суммы туристического налога, уплаченные (подлежащие уплате) организацией, формируют ее расходы по обычным видам деятельности.

При осуществлении полного расчета с лицом, приобретающим услугу по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику и включенных в реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», организация признает обязательства по уплате туристического налога в бухгалтерском учете (дебет счетов учета затрат и кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом»).

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 г.:

а) сумма обязательства по уплате туристического налога раскрывается в бухгалтерском балансе в составе обязательств;

б) сумма туристического налога, признанная расходом, раскрывается в отчете о финансовых результатах в составе расходов по обычным видам деятельности.

В случае существенности показатели объектов бухгалтерского учета, связанных с уплатой туристического налога, приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно (например, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).