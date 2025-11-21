«Кроличья нора» в парке Галицкого — личный обзор новой популярной локации

Когда я впервые услышала, что в Галицком парке открыли «Кроличью нору», подумала, что это будет какая-то милая фотозона или небольшой туннель «для красивых кадров». Название звучало странно и немного игрушечно. Но когда я туда впервые спустилась, поняла, что ожидала совсем не того.

Фотография из личного архива Елены Ярушкиной (сотрудник Клерк.ру)

Это не просто спуск под землю — скорее эффектный переход в другое пространство. Идешь по парку, вокруг люди, зелень, шум, а потом — раз, и оказываешься в полумраке, где стены светятся анимациями, все переливается, и пространство будто расширяется.

Что мне понравилось в «Кроличьей норе»

Больше всего — атмосфера. Внутри не шумно, свет мягкий, картинка качественная, и все выглядит так, будто делали с любовью, а не для галочки. Особенно красиво вечером — цвета на стенах становятся намного глубже.

Фотография из личного архива Елены Ярушкиной (сотрудник Клерк.ру)

Плюс — летом внутри чуть прохладнее, чем наверху. В краснодарскую жару это прям подарок.

И, конечно, фото. Там такой свет, что даже самые обычные снимки получаются очень эффектными — и портреты, и просто атмосферные кадры.

Что не очень

Несколько моментов бы улучшила. В жаркие дни внутри все равно становится душновато, особенно если много людей. Немного не хватает вентиляции. И еще — мало мест, где можно спокойно остановиться и посмотреть на анимацию, не мешая потоку. Иногда хочется задержаться, но ощущение, что сзади кто-то идет, мешает расслабиться.

Сколько стоит билет в «Кроличью нору»

Сейчас вход бесплатный — и это, конечно, огромный плюс. Но очереди никто не отменял. Поэтому главный лайфхак — выбирайте правильное время:

Утро — почти никого нет.

Поздний вечер — тоже комфортно и красиво.

Выходные лучше избегать, если не хотите стоять в очереди.

Зачем туда идти

Если вы турист — это место поможет почувствовать современный Краснодар. Галицкий парк всегда впечатляет, но «Кроличья нора» создает особую атмосферу.

Фотография из личного архива Елены Ярушкиной (сотрудник Клерк.ру)

Это не аттракцион, не шоу — скорее маленькое путешествие на пару минут, которое позволяет переключить голову и просто получить удовольствие от визуального пространства. «Кроличья нора» — отличный пример того, как можно делать городские пространства современными, живыми и по-настоящему интересными.

