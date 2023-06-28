Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков?

Наденьте маску сначала на себя... Почему в стрессовых ситуациях в первую очередь необходимо позаботиться именно о себе. Как это сделать эффективно?

Ответственная, часто непростая работа, трудности в отношениях, глобальные, мировые сложности, которые тоже не обходят нас стороной. На фоне подобных моментов я довольно часто стала получать запросы вида: как правильно помочь СЕБЕ. И это не может не радовать.