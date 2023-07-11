Как работать налоговым консультантом и зарабатывать? Сколько можно зарабатывать?

В этом видео я расскажу, какие нужны знания, чтобы работать налоговым консультантом? Где искать клиентов? Как готовить коммерческие предложения? Как оформить, чтобы на него обратили внимание? Как определить цену услуги? И многое другое...