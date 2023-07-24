Как за 3-5 месяцев вырасти в доходах и карьере благодаря знаниям налогов, учета и рисков?

Как платить больничные исполнителям по договору ГПХ

С 2023 года исполнители по договорам ГПХ, кроме ИП и самозанятых физлиц, могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Расскажем, при каких условиях выплачивают больничный по договору ГПХ в 2023 году и что для этого нужно.