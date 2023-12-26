Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил

С 01.01.2024 вносится целый ряд изменений в НК РФ и другие нормативные документы, которые существенно отразятся на работе компаний в 2024. В видео разобрали, что именно меняется в НК РФ и что следует сделать уже сегодня, чтобы вовремя и правильно начать применять изменения в вашей компании / ИП.

Программа практикума:

1. Что меняется в налоговом законодательстве — как было и как станет?

2. С какого момента необходимо применять изменения?

3. Изменения в НДС, налоге на прибыль, НДФЛ и в других налогах — что важно знать и о чем подумать уже сегодня?