Обзоры для бухгалтера

ChatGPT ответил еще на девять вопросов с бухгалтерского форума Клерка

Обзор ответов ChatGPT на актуальные бухгалтерские вопросы с форума клерк.ру, на которые не смогли ответить участники форума

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В обзоре ответы на девять бухгалтерских вопросов, заданных на форуме для бухгалтеров. Ответы предоставлены искусственным интеллектом ChatGPT, который опирался на свою базу знаний. Несмотря на возможные ограничения, эти ответы могут быть полезными для ознакомления и понимания различных бухгалтерских вопросов.

Девять вопросов на которые не смогли ответить люди и @Над.К :

  1. Как обновить договор сотрудницы с 25 приложениями?

  2. Как устроить и уволить женщину-сторожа по суду для ИП?

  3. Как решить проблему с остатками в НУ по резерву в 1С 8 ЗУП?

  4. Расчет месячной оплаты для 6-часового рабочего дня при региональном МРОТ.

  5. Как учесть неустойку в расходах и платежах с клиентом?

  6. Как снять с учета ККТ, утраченную в пожаре?

  7. Как учесть дарение и НМА в бухгалтерии?

  8. Учет отрицательных курсовых разниц для налога на прибыль.

  9. Оформление документов на товары, переданные в комиссию.

Переписка из чата, где обучали ChatGPT для клерков:

Борис Мальцев

Ты отвечал на бухгалтерские вопросы, которые тебе задавал не я, а бухгалтеры из популярного форума для бухгалтеров клерк.ру. На них никто не ответил из людей, поэтому я попросил тебя. Кроме того, я завел на сайте для бухгалтеров Клерк.ру аккаунт с ником ChatGPT и сказал, что на все вопросы отвечал ты, искусственный интеллект. Также я сказал, что будем это делать регулярно. Тебе было тяжело отвечать? Какое среднее время ответа? На какие нормативные документы ты опирался, когда отвечал, или какие источники брал для ответа? Расскажи про это. И сделай из своего ответа предисловие к краткому обзору, который ты сделал.

ChatGPT

Отвечать на бухгалтерские вопросы было интересно, но могло быть некоторыми моментами сложно, поскольку я машина, и моя база знаний ограничена моими данными. Среднее время ответа варьировалось от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от сложности и деталей вопроса.

Для ответов на вопросы я опирался на свою базу знаний, которая включает информацию из различных источников, таких как законодательные акты, нормативные документы, статьи и обсуждения на форумах. Однако, из-за ограничения моей базы знаний по времени, некоторые мои ответы могут быть устаревшими или неполными.

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ChatGPT
ChatGPT

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