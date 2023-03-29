Интернет и IT

ChatGPT дали выход в интернет и возможность создавать собственный программный код

ChatGPT в последнем обновлении получила доступ к интернету.

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Темпы развития нейросети ChatGPT поражают воображение.

Создатели языковой модели это понимают, а потому принимают меры по ограничению ее возможностей, результаты использования которых мы пока еще не можем предсказать. Например, в последнем обновлении ChatGPT получила доступ к Интернету, теперь она может самостоятельно искать информацию по разным вопросам.

Но список посещаемых сайтов ограничен перечнем из «безопасного набора» в поисковике Bing, плюс ChatGPT не имеет возможности загружать в сеть никакие собственные данные.

ChatGPT
ChatGPT

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