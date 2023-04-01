"Миллиарды" (Billions) (2016-2022) - IMDB: 8.4 Сериал о властном прокуроре и богатом хедж-фонд менеджере, которые противостоят друг другу в высокоставленной игре власти и денег в мире финансов Нью-Йорка.
"Семейка Сопрано" (The Sopranos) (1999-2007) - IMDB: 9.2 Классический сериал о мафиозной семье во главе с Тони Сопрано, который пытается справиться с проблемами своего бизнеса, семьи и личной жизни.
"Мадмены" (Mad Men) (2007-2015) - IMDB: 8.6 Драматический сериал, следующий за карьерой Дона Дрейпера, талантливого креативного директора рекламного агентства в Нью-Йорке 1960-х годов.
"Наркос" (Narcos) (2015-2017) - IMDB: 8.8 Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает историю наркобарона Пабло Эскобара и усилий правительственных агентов по его поимке.
"Худший враг" (Halt and Catch Fire) (2014-2017) - IMDB: 8.4 Драма, основанная на событиях 1980-х годов, о группе инженеров и дизайнеров, стремящихся создать революционный компьютер, способный конкурировать с IBM.
"Путь стартапа" (Startup) (2016-2018) - IMDB: 8.0 Драматический сериал о трех разных людях, которые решаются вместе начать свой стартап, используя грязные деньги для создания новой цифровой валюты.
"Великий куратор" (The Great Pretender) (2020) - IMDB: 7.9 Сериал о Масато Эдамуре, обманщике, который вступает в опасный мир международных мошенников и занимается различными делами на высоком уровне.
Это некоторые из сериалов, основанных на реальных событиях или вдохновленных ими, которые следуют за бизнесменами и их карьерами, успехами и провалами.
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