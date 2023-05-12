Нейросеть попросили создать временнУю шкалу развития ИИ и возможное будущее человечества с 2023 по 2100 год. Вот что она выдала:

2023: Зарождение ИИ

ИИ начинает обретать актуальность. Представлен GPT-4, выходящий за пределы возможностей привычных чат-ботов.

2026: ИИ разрушает экономику

Поисковые системы полностью заменены ИИ. AGI (Общий Искусственный Интеллект) окончательно достигнут, человеческие профессии, такие как веб-разработчики, бухгалтеры, юристы, постепенно заменяются ИИ.

2028: Зависимость от AGI

AGI — обычное явление в образовании и СМИ. AGI создает оригинальные произведения искусства, музыку и видеоконтент; заменяет учителей и революционизирует глобальную систему образования.

2033: Робототехника AGI

AGI работает над робототехникой, которую создаёт для себя же. ИИ встроен почти во всё — от кофеварок до автомобилей и самолётов.

2038: AGI совершает научные открытия

ИИ квантовых вычислений используется на передовой линии науки, делая открытия в медицине и инженерии, на которые привычным компьютерам потребовались бы тысячи лет.

2045: AGI начинает изменять биологию человека

AGI успешно обращает вспять процесс старения, увеличивая продолжительность жизни человека до 300 лет. Квантовые вычисления делают экспоненциальные успехи в науках, таких как, например, биотехнологии, позволяя ИИ вносить значительные генетические изменения в человека.

2050: АGI открывает «век изобилия»

Люди выходят из системы ASI, снижающей стоимость всего почти до ноля. Достигнута «эпоха изобилия». Установлен всеобщий базовый доход. Люди живут преимущественно в виртуальной реальности.

2060: Люди сливаются с АSI

Биологические мозги становятся более цифровыми, отдавая части нашего сознания Интернету.

2070: Человеческое сознание становится цифровым

Весь человеческий мозг может быть воспроизведен и подключен к человекоподобным машинам. Трудно отличить человека от ИИ.

2100: Доминирование ИИ

Возникает движение биологических людей, предпочитающих жить в свободной от ИИ среде. ИИ стремится колонизировать другие звездные системы.