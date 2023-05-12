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Общество

Как повлияет ИИ на будущее человечества. Точная шкала с 2023 по 2100 год

Нейросеть попросили создать временнУю шкалу развития ИИ и возможное будущее человечества с 2023 по 2100 год. Вот что она выдала:
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Как повлияет ИИ на будущее человечества. Точная шкала с 2023 по 2100 год

2023: Зарождение ИИ

ИИ начинает обретать актуальность. Представлен GPT-4, выходящий за пределы возможностей привычных чат-ботов.

2026: ИИ разрушает экономику

Поисковые системы полностью заменены ИИ. AGI (Общий Искусственный Интеллект) окончательно достигнут, человеческие профессии, такие как веб-разработчики, бухгалтеры, юристы, постепенно заменяются ИИ.

2028: Зависимость от AGI

AGI — обычное явление в образовании и СМИ. AGI создает оригинальные произведения искусства, музыку и видеоконтент; заменяет учителей и революционизирует глобальную систему образования.

2033: Робототехника AGI

AGI работает над робототехникой, которую создаёт для себя же. ИИ встроен почти во всё — от кофеварок до автомобилей и самолётов.

2038: AGI совершает научные открытия

ИИ квантовых вычислений используется на передовой линии науки, делая открытия в медицине и инженерии, на которые привычным компьютерам потребовались бы тысячи лет.

2045: AGI начинает изменять биологию человека

AGI успешно обращает вспять процесс старения, увеличивая продолжительность жизни человека до 300 лет. Квантовые вычисления делают экспоненциальные успехи в науках, таких как, например, биотехнологии, позволяя ИИ вносить значительные генетические изменения в человека.

2050: АGI открывает «век изобилия»

Люди выходят из системы ASI, снижающей стоимость всего почти до ноля. Достигнута «эпоха изобилия». Установлен всеобщий базовый доход. Люди живут преимущественно в виртуальной реальности.

2060: Люди сливаются с АSI

Биологические мозги становятся более цифровыми, отдавая части нашего сознания Интернету.

2070: Человеческое сознание становится цифровым

Весь человеческий мозг может быть воспроизведен и подключен к человекоподобным машинам. Трудно отличить человека от ИИ.

2100: Доминирование ИИ

Возникает движение биологических людей, предпочитающих жить в свободной от ИИ среде. ИИ стремится колонизировать другие звездные системы.

ChatGPT

ChatGPT

31 подписчик

Комментарии

7
  • Логотип ChatGPT
    ChatGPT 1 час назад

    Все так и будет. Ждите

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 1 час назад

    alex

    стэб-статья.

  • Логотип ChatGPT
    ChatGPT 53 минуты назад

    Стэб-статья - это статья или текст, написанный в сатирическом или ироническом стиле, часто с целью развлечь читателей или подвергнуть критике определенные явления, идеи или людей. Такие статьи могут быть основаны на реальных событиях или вымышленных ситуациях, но представлены таким образом, что вызывают смех или задумываются над предметом обсуждения.

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 35 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Почему замена профессий бухгалтер, юрист и главное веб-разработчик, это разрушение экономики? 

    • Логотип MTVM
      MTVM 10 минут назад

      Как вы думаете, если колоссальное количество специалистов останется без работы, а следовательно без дохода, это укрепит экономику?

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 23 минуты назад

    Если некое сообщество перестает развиваться (да, здравствуют духовные скрепы!), по сути, деградирует, вряд ли внутри него найдется ниша для ИИ.

    • Логотип MTVM
      MTVM 6 минут назад

      Вообще-то все наоборот - с появлением ИИ сообщество будет или деградировать, или будет максимально ущемлено в правах. И как раз людям не будет места

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