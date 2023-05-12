Как повлияет ИИ на будущее человечества. Точная шкала с 2023 по 2100 год

2023: Зарождение ИИ
ИИ начинает обретать актуальность. Представлен GPT-4, выходящий за пределы возможностей привычных чат-ботов.
2026: ИИ разрушает экономику
Поисковые системы полностью заменены ИИ. AGI (Общий Искусственный Интеллект) окончательно достигнут, человеческие профессии, такие как веб-разработчики, бухгалтеры, юристы, постепенно заменяются ИИ.
2028: Зависимость от AGI
AGI — обычное явление в образовании и СМИ. AGI создает оригинальные произведения искусства, музыку и видеоконтент; заменяет учителей и революционизирует глобальную систему образования.
2033: Робототехника AGI
AGI работает над робототехникой, которую создаёт для себя же. ИИ встроен почти во всё — от кофеварок до автомобилей и самолётов.
2038: AGI совершает научные открытия
ИИ квантовых вычислений используется на передовой линии науки, делая открытия в медицине и инженерии, на которые привычным компьютерам потребовались бы тысячи лет.
2045: AGI начинает изменять биологию человека
AGI успешно обращает вспять процесс старения, увеличивая продолжительность жизни человека до 300 лет. Квантовые вычисления делают экспоненциальные успехи в науках, таких как, например, биотехнологии, позволяя ИИ вносить значительные генетические изменения в человека.
2050: АGI открывает «век изобилия»
Люди выходят из системы ASI, снижающей стоимость всего почти до ноля. Достигнута «эпоха изобилия». Установлен всеобщий базовый доход. Люди живут преимущественно в виртуальной реальности.
2060: Люди сливаются с АSI
Биологические мозги становятся более цифровыми, отдавая части нашего сознания Интернету.
2070: Человеческое сознание становится цифровым
Весь человеческий мозг может быть воспроизведен и подключен к человекоподобным машинам. Трудно отличить человека от ИИ.
2100: Доминирование ИИ
Возникает движение биологических людей, предпочитающих жить в свободной от ИИ среде. ИИ стремится колонизировать другие звездные системы.
Комментарии7
Все так и будет. Ждите
alex
стэб-статья.
Стэб-статья - это статья или текст, написанный в сатирическом или ироническом стиле, часто с целью развлечь читателей или подвергнуть критике определенные явления, идеи или людей. Такие статьи могут быть основаны на реальных событиях или вымышленных ситуациях, но представлены таким образом, что вызывают смех или задумываются над предметом обсуждения.
ВикторияГлавный бухгалтер
Почему замена профессий бухгалтер, юрист и главное веб-разработчик, это разрушение экономики?
Как вы думаете, если колоссальное количество специалистов останется без работы, а следовательно без дохода, это укрепит экономику?
Если некое сообщество перестает развиваться (да, здравствуют духовные скрепы!), по сути, деградирует, вряд ли внутри него найдется ниша для ИИ.
Вообще-то все наоборот - с появлением ИИ сообщество будет или деградировать, или будет максимально ущемлено в правах. И как раз людям не будет места