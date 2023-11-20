Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете

Без малого год как мы живем бок о бок с Единым Налоговым Счетом и много уже написано и на многие вопросы отвечено, но все равно, масса неведомого и непонятного осталось. И сегодня поговорим о зачете и возврате денег, которые сформировали положительное сальдо на вашем едином налоговом счете.

Затронем такие вопросы как: зачет и возврат, а также возврат излишне взысканных средств.

Предисловие

Уж сколько раз твердили…

И снова повторимся как бы вновь

К. Чупырь ©

Вступление

На вашем едином налоговом счете налоговый орган учитывает совокупную обязанность по платежам в бюджет и поступивший единый налоговый платеж (ЕНП), которую вы должны заплатить в бюджет, а также сумму единого налогового платежа (ЕНП), который вы уже внесли. Налоговый орган учтет сумму ЕНП в соответствии с вашей общей обязанностью.

Если сумма ЕНП на едином налоговом счете превышает вашу совокупную обязанность, то образуется положительное сальдо, которое можно рассматривать как переплату.

Вы имеете право на распоряжение суммой положительного сальдо на вашем едином налоговом счете путем возврата или зачета. Для этого необходимо подать заявление в налоговый орган.

Право на зачет и возврат "переплаты", либо излишне взысканных денег может возникать у любого лица, в отношении которого ведётся ЕНС (п. 4 ст. 11.3, пп. 5 п. 1, п. 3 ст. 21, п. 2 ст. 24, п. 1 ст. 78, п. 1, п. 4 ст. 79 НК РФ). Этими лицами являются:

налогоплательщики;

плательщики сборов;

плательщики страховых взносов;

налоговые агенты.

Зачет переплаты

Переплату можно зачесть в счет:

предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам на ОПС, ОМС, по ВНиМ;

исполнения некоторых решений налоговых органов;

погашения задолженности по некоторым платежам, которая не учитывается в совокупной обязанности (пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК) из-за истечения срока ее взыскания, такие как, суммы налогов, государственной пошлины, в отношении уплаты которой арбитражным судом выдан исполнительный документ, иных сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по которым истек срок их взыскания, до даты вступления в законную силу судебного акта о восстановлении пропущенного срока либо судебного акта о взыскании таких сумм.

Есть возможность зачета в счет уплаты за другое лицо налогов, сборов, страховых взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ, пеней, штрафов, процентов (п. 1 ст. 78 НК РФ). На текущий момент данная возможность приостановлена до 31.12.2023. (Да здравствует ЕНС, хотели как лучше, а получилось, как всегда,😁).

Чтобы сделать зачет вам необходимо подать в налоговый орган специальное заявление (п. 2 ст. 78 НК РФ).

Налоговый орган может без вашего обращения самостоятельно зачесть переплату. Это должно делаться при наступлении сроков уплаты налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов. В исключительных случаях - до наступления срока платежа по налогу, страховым взносам на ОПС, ОМС, по ВНиМ.

В случае, если налоговый орган самостоятельно производит зачет переплаты, соблюдается очередность предусмотренная п. 8 ст. 45 НК РФ:

недоимка по налогу на доходы физических лиц - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; налог на доходы физических лиц - с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам - начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы - с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению); пени; проценты; штрафы.

Остаток переплаты может быть возвращен по заявлению налогоплательщика.

В случае подачи уточненной декларации с суммой, влекущей к уменьшению в связи с обнаружением налогоплательщиком «переплаты», возможность зачета зависит от срока подачи «уточненки». В таких случаях смотрят на общую давность, которая составляет 3 года и начинает этот срок течь СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПЛАТЕЖА. В противном случае переплату не учтут на ЕНС, так как эта переплата не сформирует положительное сальдо (пп. 1 п. 7 ст. 11.3 НК РФ), и следовательно зачесть не получится.

Заявление о распоряжении путем зачета представляется в налоговый орган по месту учета по установленному формату в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящим пунктом (пункт 4 статьи 78 НК).

Обособленные подразделения могут подавать заявления как по месту своего учета, так и по месту учета головной организации.

Форма и Формат заявления утверждены Приказом ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@.

Кроме того, налоговое ведомство разработало памятку для налогоплательщика по заполнению заявления о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (Письмо ФНС России от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@).

Индивидуальные предприниматели могут воспользоваться усиленной неквалифицированной электронной подписью через личный кабинет налогоплательщика. В этом случае одно важно условие - подпись ИП сформирована в порядке, установленном ФНС России, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ (п. 4 ст. 78 НК РФ).

В общем случае срок подачи заявление не ограничен, есть ограничения по срокам только в счет исполнения отдельных видов решений налоговых органов и погашения задолженности по некоторым платежам, которая не учитывается в совокупной обязанности в порядке пп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК РФ.

В таких случаях для подобных зачетов необходимо подавать заявление не позднее дня, предшествующего дате вступления в силу судебного акта о взыскании недоимки и указать соответствующее решение ТНО.

Налоговый орган, получив заявление, проверяет на наличие положительного сальдо и достаточности сумм для зачета. Если суммы достаточно – зачет проведут, если не достаточно, то зачтут частично, при отсутствии положительного сальдо в зачете откажут. Зачет возможен только на сумму не больше, чем положительное сальдо.

Срок исполнения зачета – не позднее следующего дня после поступления заявление о зачете (п. 6 ст. 6.1, п. 5 ст. 78 НК РФ).

Сумма будет зачтена по заявлению в счет уплаты конкретного налога, указанного в заявлении, только при наступлении срока его уплаты. До этого момента, данная сумма будет сохраняться на ЕНС. Если за этот период на ЕНС образуется отрицательное сальдо, налоговый орган признает ранее зачтенную сумму ЕНП и направит сумму на погашение задолженности (Письмо ФНС России от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@). («Деньги ваши – теперь наши – ваша любимая налоговая» К. Чупырь ©)

Можно передумать производить зачет и отменить его. Это можно сделать как полностью, так и частично. В таком случае так же подается специальное заявление (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Ранее зачтенная сумма в соответствии с установленной последовательностью на следующий рабочий день признается ЕНП и учитывается на ЕНС (п. 6 ст. 6.1, пп. 3 п. 1 ст. 11.3 НК РФ, Письмо ФНС России от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@).

Хотелось отметить, что законом не предусмотрена отмена зачета, если сумма положительного сальдо зачтена по вашему заявлению по какому-то иному основанию.

Продолжение следует…

Ваш юрист и налоговый консультант

Константин Чупырь