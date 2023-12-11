Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Право

Доказываем деловую цель сделки. Как защитить сделку

Частенько бизнес при проведении налоговой проверки сталкивается с необходимостью доказывать деловую цель сделки. Возникают вопросы: «как защитить сделку»?
42

Некоторые скажут: «что воля, что не воля, всё равно». Коль налоговый орган ущучил налогоплательщика, то и незачем бороться. Хотя, может действительно сделка реальная, но вычеты и расходы всё равно сняли потому, что не пытались бороться. (Ущучить — разг. уличить, изобличить).

Другие скажут: «Да что же это такое, это же не нормально. Что же ж, мы же ж, где же ж»?

Да-да, совершенно верно, презумпция невиновности налогоплательщика и всё такое. И вот эти красивые слова…, как их там…, конституционные нормы, права налогоплательщика, налоговый орган обязан, всё это у нас есть, только…, только... . Налоговый орган должен доказывать вашу вину, ваш умысел уклониться и сэкономить на налогах. А по факту, спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Так давайте «подстелем соломку» и постараемся не доводить до абсурда. А то может получиться, как говорится: «либо се ля вы, либо се ля вас». Французский «c'est la vie» — перевод: «такова жизнь».

Если налоговому органу, вдруг или не вдруг, взбредет, что где-то в сделке вы как-то не так сэкономили на налогах, пиши пропало, снимут расходы и вычеты, а вы доказывайте, что у вас всё в разумных пределах. При чем не налоговый орган должен доказывать, он просто снимает вычеты и расходы, а вы извольте спорить и доказывать.

Давайте попробуем разобраться, какими доказательствами можно противостоять.

Прямо зарубите себе на носу или намотайте себе на ус, у кого нет усов, мотайте на нос, отрастите усы – перемотаете, сделка ни в коем случае не должна влечь или выглядеть как сделка, влекущая необоснованную налоговую выгоду. Это основной момент.

Совершенно всё равно, как вы поименуете договор, и почти все равно, что написано в предмете договора. Смотреть будут на эффект от сделки и на конклюдентные действия сторон сделки.

Конклюде́нтные действия (от лат.  concludo — заключаю, делаю вывод) — это действия лица, которые показывают его желание вступить в определённые правоотношения (например, совершить сделку. Википедия.

Сталкиваюсь и с таких явлением, помимо анализа цен сделки, помимо анализа самой сделки и эффекта от неё, то есть, после нее, налоговый орган анализирует то, что предшествовало сделке. И даже если есть нормальное обоснование сделки, и есть все документы, и контрагенты кристальны чисты как горный хрусталь, и всё равно налоговый орган ловкостью рук без какого-либо мошенничества снимает вычеты и расходы, проанализировав поведение сторон до сделки. В ход идут любые, подчеркиваю, любые сведения из различных публичных и не публичных источников.

Но, у нас есть прекрасная возможность. Мы не лишены возможности доказывать всеми доступными средствами свою правду. Что мешает нам защищаться и атаковать налоговый орган, еще было бы прекрасно провести предварительную подготовку.

И так что может помочь отстоять сделку.

Повторимся, самое главное — сделка должна быть такая, чтобы не было оснований для обвинения в необоснованной налоговой выгоде, всё остальное нижеперечисленное, это в помощь.

Можно так сказать, супротив налогового органа в ход идет любое оружие, то есть, любое доказательство способное защитить и обосновать сделку.

Первое — договоры-соглашения-первичная документация. Они должны быть идеальны. То есть, такие, чтобы не было к чему-то придрать. Я понимаю, что придраться можно и к столбу, но надо нивелировать договор, прежде чем подписывать. Не надо указывать в договоре лишней информации, которая не нужна. Лишние условия в договоре, которые в обыденности не исполняются или не будут исполниться — это тоже не надо указывать в договоре. Лишние не исполняемые условия — это повод для подозрений, это повод налоговому органу запросить информацию-документы по тому или иному условию договора, и в случае, если не получат по этому запросу внятных ответов, то вы получите соответствующую реакцию.

Разумеется в договоре или спецификация и первичных документах должны совпадать все данные о товарах/работах/услугах, которые получает покупатель, в противном случае велика вероятность неприятия налоговым органом такого договора.

А в отсутствие договора и первичной документации в принципе не представляется возможным отстоять-доказать деловую цель.

Следующее — сделка должна быть реальной. Достоверные сведения в документах и отражение движения в учете товаров/услуг/работ — это сущностные моменты. Особенно если в сделке фигурирует прослеживаемый товар. Товар должен быть принят к учету в соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета.

Это нужно для того, чтобы не признали документооборот фиктивным.

Очень бросаются в глаза сделки, которые не свойственны обычаям делового оборота участников сделки.  Например: компания – дорожный строитель вдруг продает на большую сумму сетевого и серверного оборудования. Или в договоре указана слишком длительная и еще беспроцентная отсрочка платежа, нетипичный порядок расчетов. Это тоже привлекает внимание проверяющих. В купе с непроявлением должной осмотрительность так же привлечет внимание налоговиков. ОКВЭД не соответствует предмету сделки, между расходами и видом деятельности должна быть прямая связь, в противном случае вычеты и расходы снимут.

Так же подтверждением реальности сделок могут служить: запрос коммерческих предложений и направление этих предложений, согласования условий сделки, протоколы разногласий, выгрузка по поиску в интернете поставщика, спецификации, счета, доверенности, протоколы проведения переговоров, фотоматериалы и видеоматериалы, отчеты, презентации, служебные переписки, переписки по почте и мессенджерах, письма покупателей о получении товаров/услуг, лицензии, калькуляции, графики выполнения работ, письма-обращения покупателей о получении товаров/услуг/работ. В общем, все, что более-менее, прямо или косвенно может подтвердить сделку. Да-да, как том самом анекдоте: «Командир, мы окружены! Прекрасно! Теперь мы можем атаковать в любом направлении»!

Не лишним было бы подготовить что-то типа финансово-хозяйственно заключения, а если это будет заключение эксперта, то это вообще прекрасно. Либо заключение организовать в момент, когда со стороны налогового органа начнется повышенный интерес.

Повторю не свои высказывания, основной вопрос у судей, сделка была бы заключена, если бы не было налоговой экономии. Нужно быть готовым показать-обосновать выгоду от сделки.

Как вы можете увидеть, здесь не раскрывается вопрос должной, или коммерческой или налоговой осмотрительности при выборе контрагента.

Это тоже довольно непростой вопрос. По этой теме нужно отдельно выражать мысли.

И вот  вот почему, дословно беру текст с сайта налог.гов.ру.

«…На практике отсутствует какой-либо исчерпывающий алгоритм проверки потенциального контрагента (автор: его в принципе законодательно вообще нет), тем не менее, при принятии решения о заключении договора с новым (незнакомым) поставщиком, необходимо соблюдать минимум основных негласных правил».

Кстати берите текст и ссылку на вооружение.

То есть, если буквально, поставщик старый или знакомый и уже не важно, что у вашего старого контрагента нет персонала, имущества и т. д., т. е. по всем признакам контрагент подпадает под критерии однодневки или техники, то уже и нет ничего предосудительного.

Поэтому сейчас опустим вопросы осмотрительности и поговорим об этом в другой раз.

Лучше договариваться с налоговым орган, чем с судом! К. Чупырь©

Ваш юрист налоговый консультант

Константин Чупырь

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Черимойя, ты что за фрукт?

    Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями. У меня сегодня экзотика.

    Что ест бухгалтер. Черимойя, ты что за фрукт?
    17
    Банки

    «Сбер» даст физлицам доступ к операциям с цифровыми финансовыми активами

    Физические лица, которые обслуживаются в Сбербанке, смогут проводить операции с ЦФА. Раньше это могли делать только юридические лица.

    183

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Пенсионный криптофонд. Месяц 7

    Ежемесячно пополняю криптопортфель на 3 000+ рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Седьмой месяц позади, погнали смотреть.

    Пенсионный криптофонд. Месяц 7
    9
    Обучение для бухгалтеров

    🎁Диплом — лучший подарок, который бухгалтер может сделать себе

    Предновогодняя акция на курсы профессиональной переподготовки, чтобы вы записались по самым выгодным ценам до 10 декабря.

    154
    Обзор судебной практики

    Суд взыскал 500 тысяч рублей за использование дипфейк-видео без разрешения

    Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.

    285
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Право

    Доказываем деловую цель сделки. Как защитить сделку

    Частенько бизнес при проведении налоговой проверки сталкивается с необходимостью доказывать деловую цель сделки. Возникают вопросы: «как защитить сделку»?

    41
    Пользователи интернета

    На Госуслугах теперь можно купить автомобиль

    Пользователи портала Госуслуги могут проводить сделки по покупке автомобиля через аккредитив. Банк заморозит нужную сумму на специальном счете, а продавец получит деньги после подтверждения регистрации в ГИБДД.

    451

    Записи вебинаров

    697
    Новые видео от экспертов каждый день
    МИР

    Электронные счета будет можно выставлять через платежную систему «Мир»

    Поставщики услуг смогут быстро выставлять электронные счета заказчикам с помощью платежной системы «Мир». До конца июля 2024 года сервис будет бесплатным для банков.

    217
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева

    График отпусков 2024: как составить и что учесть?

    До 17 декабря 2023 года, согласно статье 123 ТК, предприятия должны разработать и утвердить график отпусков для своих сотрудников на 2024 год. Расскажем, как правильно составить такой график и какие факторы нужно учесть.

    График отпусков 2024: как составить и что учесть?
    26
    Зарплата

    Работодатель обязан платить компенсацию за задержку зарплаты, которая произошла по вине банка

    За задержку зарплаты сотрудника полагается компенсация. И платить ее надо независимо от наличия вины работодателя.

    48
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

    Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
    13,2 тыс.
    Бесплатно с УСН

    Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше

    Региональные власти имеют право снижать ставки налога по УСН и устанавливать категории бизнеса, для которых эти ставки действуют. Например, в Ярославской области с 2024 года многие бизнесмены лишатся льгот и будут платить налог по УСН по обычным ставкам.

    Регионы могут снижать ставки налога по УСН: разбор по Ярославской области, где льгот стало меньше
    154
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист

    Почему УК лучше чем ТСЖ?

    Считаю, что Управляющая организация имеющая адекватную конкуренцию эффективнее в обслуживании чем товарищество собственников недвижимости (обслуживающее 1-2 дома) по следующим основаниям.

    Почему УК лучше чем ТСЖ?
    138
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ

    Как теряют бизнес или общая теория систем

    Продолжение темы «Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Рассказ ИТ-Ангела об одном из бывших клиентов — оптово-розничной торговой компании.

    17
    Логотип IT_АНГЕЛ
    IT_АНГЕЛ

    Языковой барьер между программистами и бизнесом

    Сегодня попытаюсь раскрыть понятие «Автоматизация», как его понимают бизнес и IT-сфера. Для начала представим себе разговор слепого с глухим. Бизнес не понимает языка IT, а программисты не понимают языка бизнеса. Существует языковой барьер.

    4
    131
    Экономика России

    В России взлетели цены на яйца: за год они подорожали на 40%, даже в Москве их продают поштучно

    За последний год цены на куриные яйца в России выросли более чем 40%.

    35
    583
    УСН

    Ювелирам предлагают вернуть упрощенку

    С 1 января 2023 года закрылось 35% ювелирных компаний, а импорт изделий вырос в 200 раз. Предприятия вынуждены платить около 40% от оборота и работать себе в убыток.

    1
    183
    Экономика России

    Из страны начали массового вывозить золотые слитки

    Золото стало использоваться в качестве средства платежа на фоне санкций и валютных ограничений. Из страны вывозят слитки в том числе с помощью «серых» схем.

    4
    218
    Обзоры для бухгалтера

    ❄️Новогодние хлопоты: к чему готовиться бухгалтерам. Дайджест Разборов

    А вы уже чувствуюте приближение Нового года? Надеемся, что очередные новости от ФНС не испортят вам настроение. Редакция «Клерка» поможет подготовиться к новогодним праздникам бухгалтерам. Читайте новые Разборы, чтобы быть в курсе, как вести бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы

    139
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?

    В последние годы сотни предпринимателей, программистов, врачей и инженеров из России приняли решение начать новый этап своей жизни в Латинской Америке.

    Переезд в Латинскую Америку для Россиян. Почему здесь нас ждут и что мы там можем получить?
    1
    83