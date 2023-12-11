Доказываем деловую цель сделки. Как защитить сделку

Некоторые скажут: «что воля, что не воля, всё равно». Коль налоговый орган ущучил налогоплательщика, то и незачем бороться. Хотя, может действительно сделка реальная, но вычеты и расходы всё равно сняли потому, что не пытались бороться. (Ущучить — разг. уличить, изобличить).

Другие скажут: «Да что же это такое, это же не нормально. Что же ж, мы же ж, где же ж»?

Да-да, совершенно верно, презумпция невиновности налогоплательщика и всё такое. И вот эти красивые слова…, как их там…, конституционные нормы, права налогоплательщика, налоговый орган обязан, всё это у нас есть, только…, только... . Налоговый орган должен доказывать вашу вину, ваш умысел уклониться и сэкономить на налогах. А по факту, спасение утопающих дело рук самих утопающих.

Так давайте «подстелем соломку» и постараемся не доводить до абсурда. А то может получиться, как говорится: «либо се ля вы, либо се ля вас». Французский «c'est la vie» — перевод: «такова жизнь».

Если налоговому органу, вдруг или не вдруг, взбредет, что где-то в сделке вы как-то не так сэкономили на налогах, пиши пропало, снимут расходы и вычеты, а вы доказывайте, что у вас всё в разумных пределах. При чем не налоговый орган должен доказывать, он просто снимает вычеты и расходы, а вы извольте спорить и доказывать.

Давайте попробуем разобраться, какими доказательствами можно противостоять.

Прямо зарубите себе на носу или намотайте себе на ус, у кого нет усов, мотайте на нос, отрастите усы – перемотаете, сделка ни в коем случае не должна влечь или выглядеть как сделка, влекущая необоснованную налоговую выгоду. Это основной момент.

Совершенно всё равно, как вы поименуете договор, и почти все равно, что написано в предмете договора. Смотреть будут на эффект от сделки и на конклюдентные действия сторон сделки.

Конклюде́нтные действия (от лат. concludo — заключаю, делаю вывод) — это действия лица, которые показывают его желание вступить в определённые правоотношения (например, совершить сделку. Википедия.

Сталкиваюсь и с таких явлением, помимо анализа цен сделки, помимо анализа самой сделки и эффекта от неё, то есть, после нее, налоговый орган анализирует то, что предшествовало сделке. И даже если есть нормальное обоснование сделки, и есть все документы, и контрагенты кристальны чисты как горный хрусталь, и всё равно налоговый орган ловкостью рук без какого-либо мошенничества снимает вычеты и расходы, проанализировав поведение сторон до сделки. В ход идут любые, подчеркиваю, любые сведения из различных публичных и не публичных источников.

Но, у нас есть прекрасная возможность. Мы не лишены возможности доказывать всеми доступными средствами свою правду. Что мешает нам защищаться и атаковать налоговый орган, еще было бы прекрасно провести предварительную подготовку.

И так что может помочь отстоять сделку.

Повторимся, самое главное — сделка должна быть такая, чтобы не было оснований для обвинения в необоснованной налоговой выгоде, всё остальное нижеперечисленное, это в помощь.

Можно так сказать, супротив налогового органа в ход идет любое оружие, то есть, любое доказательство способное защитить и обосновать сделку.

Первое — договоры-соглашения-первичная документация. Они должны быть идеальны. То есть, такие, чтобы не было к чему-то придрать. Я понимаю, что придраться можно и к столбу, но надо нивелировать договор, прежде чем подписывать. Не надо указывать в договоре лишней информации, которая не нужна. Лишние условия в договоре, которые в обыденности не исполняются или не будут исполниться — это тоже не надо указывать в договоре. Лишние не исполняемые условия — это повод для подозрений, это повод налоговому органу запросить информацию-документы по тому или иному условию договора, и в случае, если не получат по этому запросу внятных ответов, то вы получите соответствующую реакцию.

Разумеется в договоре или спецификация и первичных документах должны совпадать все данные о товарах/работах/услугах, которые получает покупатель, в противном случае велика вероятность неприятия налоговым органом такого договора.

А в отсутствие договора и первичной документации в принципе не представляется возможным отстоять-доказать деловую цель.

Следующее — сделка должна быть реальной. Достоверные сведения в документах и отражение движения в учете товаров/услуг/работ — это сущностные моменты. Особенно если в сделке фигурирует прослеживаемый товар. Товар должен быть принят к учету в соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета.

Это нужно для того, чтобы не признали документооборот фиктивным.

Очень бросаются в глаза сделки, которые не свойственны обычаям делового оборота участников сделки. Например: компания – дорожный строитель вдруг продает на большую сумму сетевого и серверного оборудования. Или в договоре указана слишком длительная и еще беспроцентная отсрочка платежа, нетипичный порядок расчетов. Это тоже привлекает внимание проверяющих. В купе с непроявлением должной осмотрительность так же привлечет внимание налоговиков. ОКВЭД не соответствует предмету сделки, между расходами и видом деятельности должна быть прямая связь, в противном случае вычеты и расходы снимут.

Так же подтверждением реальности сделок могут служить: запрос коммерческих предложений и направление этих предложений, согласования условий сделки, протоколы разногласий, выгрузка по поиску в интернете поставщика, спецификации, счета, доверенности, протоколы проведения переговоров, фотоматериалы и видеоматериалы, отчеты, презентации, служебные переписки, переписки по почте и мессенджерах, письма покупателей о получении товаров/услуг, лицензии, калькуляции, графики выполнения работ, письма-обращения покупателей о получении товаров/услуг/работ. В общем, все, что более-менее, прямо или косвенно может подтвердить сделку. Да-да, как том самом анекдоте: «Командир, мы окружены! Прекрасно! Теперь мы можем атаковать в любом направлении»!

Не лишним было бы подготовить что-то типа финансово-хозяйственно заключения, а если это будет заключение эксперта, то это вообще прекрасно. Либо заключение организовать в момент, когда со стороны налогового органа начнется повышенный интерес.

Повторю не свои высказывания, основной вопрос у судей, сделка была бы заключена, если бы не было налоговой экономии. Нужно быть готовым показать-обосновать выгоду от сделки.

Как вы можете увидеть, здесь не раскрывается вопрос должной, или коммерческой или налоговой осмотрительности при выборе контрагента.

Это тоже довольно непростой вопрос. По этой теме нужно отдельно выражать мысли.

И вот вот почему, дословно беру текст с сайта налог.гов.ру.

«…На практике отсутствует какой-либо исчерпывающий алгоритм проверки потенциального контрагента (автор: его в принципе законодательно вообще нет), тем не менее, при принятии решения о заключении договора с новым (незнакомым) поставщиком, необходимо соблюдать минимум основных негласных правил».

Кстати берите текст и ссылку на вооружение.

То есть, если буквально, поставщик старый или знакомый и уже не важно, что у вашего старого контрагента нет персонала, имущества и т. д., т. е. по всем признакам контрагент подпадает под критерии однодневки или техники, то уже и нет ничего предосудительного.

Поэтому сейчас опустим вопросы осмотрительности и поговорим об этом в другой раз.

Лучше договариваться с налоговым орган, чем с судом! К. Чупырь©

Ваш юрист налоговый консультант

Константин Чупырь