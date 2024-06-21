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Константин Чупырь
Налоговые изменения 2025

Амнистия ли это или в бюджетную копилочку? Рассуждения о налоговой реформе

Посмотрев парламентские слушания по изменению налогообложения и ПМЭФ 2024, складывается впечатление, что под эгидой амнистии дробления установят такие неудобные критерии дробления бизнеса, что придется пересматривать бизнес-схемы, некоторые окажутся на грани закрытия.
Амнистия ли это или в бюджетную копилочку? Рассуждения о налоговой реформе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отчасти склонен думать, что налоговые органы не хотят или не могут физически выявлять фиктивное дробление, особенно у множества небольших компаний, и государевы умы придумали повинную через амнистию, решили сделать так, чтобы бизнес сам признался во всех тяжких и в дроблении в частности. А понимает или не понимает бизнес, где искусственное дробление, а где нет, вопрос остается открытым. Какая же истинная подоплека породила амнистию дробления?

Вот всё моё нутро говорит, не стоит очертя голову идти с повинной.

Хотя, если введут границы и критерии дробления, в автоматическом режиме в рамках КНП или предпроверочного анализа, так сказать, «на лету» будут выявлять.

Пока не берусь обсуждать налоговую реформу, хотя многое в дроблении и в ее амнистии зависит от нагрянувшей на нас «справедливой и сбалансированной налоговой благодати», и вот тут как заживем.

Читаю законопроекты по налоговой реформе — лучше бы их вообще не было. Было не всё слава богу, а стало...

Но не могу пройти мимо амнистии дробления бизнеса и всего, что с этим связано. Так сказать, ну почему бы не хайпануть на эту тему, а может, чуть-чуть позлорадствовать или посокрушаться.

При подготовке данной публикации я использовал частично информацию, любезно предоставляемую коллегами.

Потихонечку-полегонечку на свет божий и на суд людской, хотя какой там суд людской, когда у нас есть аж мировой суд — это такие российские суды, которые решают судебные споры мирового масштаба. Шутка, конечно. Вы сталкивались с судебными процессами у мировых судей. Я не говорю, что все поголовно никакие, но в основном это не правосудие, это даже близко не правосудие. Ладно, не об этом.

Итак, возвращается к дроблению, просачиваются крупицы информации по амнистии, которая, мягко говоря, ввела в некий анабиоз бизнес-процессы.

И даже исходя из той незначительной информации уже возникает масса вопросов, требующих урегулирования, без которых возникнет хаос.

Ремарка: люблю на ночь страшилки смотреть из серии «налоговые круглые столы», «налоговые конференции и форумы» и всё в таком духе. И в этот раз, чтобы не было «налоговой ломки», посмотрел ПМЭФ 2024.

Зафиксировал некоторые тезисы и высказывания, которые опубликую в виде видеороликов и в письменном виде.

Обратил внимание высказываниями Андрея Макарова и выступления Даниила Егорова.

«Для тех кто не в танке — повторяю в дуло».

Андрей Михайлович Макаров — председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам. Он был ведущим спикером ПМЭФ 2024/

Даниил Вячеславович Егоров — руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Так вот, на форме звучало от Даниила Егорова, что амнистию планируют в некотором роде сделать несколько этапную. О чем речь. Если бизнес с первого раза не заявил о своем фиктивном дроблении, то у этого бизнеса будет еще один шанс.

На что Андрей Макаров озвучил более кровожадное видение этого момента, высказав: «Амнистия была дана один раз», следовательно, второго шанса не давать, если не пришили. Наверно, не любит Андрей Макаров бизнес.

Я всё понимаю или почти всё понимаю, давая множество шансов амнистировать, недобросовестные налогоплательщики будут злоупотреблять, и это будет неконкурентное преимущество. Но, с другой стороны, не сегодня такие маневры нужно проводить. Это же опять в первую очередь ударит и очень сильно ударит по малому бизнесу. Вот снимут санкции, наладится товарооборот с недружественными странами, экономика подрастет, вот тогда и заводите байки про амнистию дробления, если уж без этого совсем никак.

Занимались бы лучше и активнее улучшением инвестклимата, а то получается: «Бей своих, чтобы чужие боялись». Инвесторы из недружественных стран наблюдают за нами. С такими предложениями налоговой реформы разве кто-то захочет вкладываться в Россию, ответ очевиден.

Очень надеюсь, что в перспективе, при наступлении определенных событий, изменится в лучшую сторону и налоговое законодательство, хотя, как показывает жизнь... Не будем о грустном.

И если вспомним про амнистию капиталов, то эта процедура была четырех этапная для добровольного декларирования. Чем хуже амнистия по дроблению?

А еще вспомним, что не сильно прижилась амнистия капиталов, не было громких заявлений типа: «Мы внедрили... и тут... как пошли-пошли с декларациями, и все добровольно... А кто не добровольно, того силком в добровольцев затолкали».

У вас не возникал вопрос, почему именно амнистия?

По мне, так это связано с чем-то незаконным, противоправным, преступным.

Давайте вспомним, что такое амнистия. Амнистия — мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления.

Её сущность заключается в:

  • полном или частичном освобождении от наказания;

  • замене наказания на более мягкое;

  • прекращении уголовного преследования.

Амнистия отличается от помилования тем, что распространяется не на отдельных индивидуально определённых лиц, а на целые категории преступников, установленные родовыми признаками: женщин, несовершеннолетних, осуждённых к небольшим срокам наказания и т. д.

Применение амнистий обычно обосновывается соображениями гуманизма, однако они также могут служить уменьшению населения учреждений, исполняющих наказания, либо способствовать достижению конкретных политических целей (например, прекращения вооружённого конфликта).

И сразу возникает невольный вопрос: дробление бизнеса — это все-таки криминал или нет?

Ответ очевидный: нет, конечно. Дробление — вполне законный способ, в том числе сэкономить на налогах. Так почему же через инструмент амнистии дробление криминализируют?

Я понимаю про амнистию капиталов: нелегально или незаконно полученные деньги предложили легализовать без последствий. Но дробление — это же не всегда налоговое правонарушение.

В законопроекте налоговой реформы содержится информация об амнистии дробления.

Этой теме посвящена отдельная статья 5. О чём же в ней говорится?

Вопрос дробления бизнеса был одним из животрепещущих в налоговых правоотношениях. Из-за привлекательности режима УСН некоторые недобросовестные предприниматели разделяют свой бизнес на несколько юридических лиц (предпринимателей и/или самозанятых), чтобы получить необоснованные налоговые выгоды.

Это создает на рынке среди аналогичных бизнес-единиц неконкурентное преимущество, но, насколько мне известно, дробленцев совершенно это не интересует. В основном интерес в снижении налоговой нагрузки/

Налоговые органы противостоят таким тенденциям, проводят проверки, а также применяют меры наказания к налоговым правонарушителям. Но одновременно с этим создаются сложности и для бизнеса, у которого нет злонамерений уклоняться от уплаты налогов через фиктивное дробление.

И вот, в законопроекте появилось определение:

«Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов».

Как по мне, этим определением в законопроекте дробление бизнеса сразу отнесено к налоговым правонарушениям.

Законопроект совершенно не учитывает критерии, которые были отражены в судебных актах предыдущих споров по дроблению.

Документ ввиду отсутствия более четкой определённости порождает много вопросов. Возникают вопросы: в каких случаях к ним не будет вопросов относительно прошлых периодов. А что касается в будущем, то с реформой, которая практически отменяет освобождения от НДС упрощенцев и увеличены пороги для освобождения от налога на прибыль.

Посмотрите на цифры, предлагаемые налоговой реформой

Годовой доход

Ставка УСН

Ставка НДС

Комментарий

До 60 миллионов рублей в год (при подаче уведомления)

6% УСН «доходы» или 15% УСН «доходы минус расходы»

не нужно платить НДС

По сути, ничего не должно поменяться, если не превышен годовой доход в 60 млн.

При неподаче уведомления нужно уплачивать НДС 20% (10% НДС для некоторых видов товаров) с правом вычета.

От 60 до 250 миллионов рублей в год

6% УСН «доходы» или 15% УСН «доходы минус расходы»

5% НДС без права вычетов

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

От 250 до 450 миллионов рублей в год

6% УСН «доходы» или 15% УСН «доходы минус расходы»

7% НДС без права вычетов

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

Доход более 450 миллионов рублей в год.

Только ОСН.

Годовой доход до 60 миллионов рублей в год

Ставка УСН

Ставка НДС

Комментарий

При неподаче уведомления     58 336 351 в год

6% УСН «доходы»                             3 500 181   налог

нужно дополнительно платить НДС (условно 20%) 11 667 270

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

При неподаче уведомления     58 336 351 - 49 569 100 = 8 767 251 в год          

15% УСН «доходы минус расходы» 1 315 087 налог

нужно дополнительно платить НДС (условно 20%) 11 667 270

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

При подаче уведомления         58 336 351 в год

6% УСН «доходы»                             3 500 181   налог

не нужно платить НДС

По сути, ничего не должно поменяться, если не превышен годовой доход в 60 млн.

При подаче уведомления         58 336 351 - 49 569 100 = 8 767 251 в год          

15% УСН «доходы минус расходы» 1 315 087 налог

не нужно платить НДС

По сути, ничего не должно поменяться, если не превышен годовой доход в 60 млн.

Годовой доход 60 до 250 миллионов рублей в год

Ставка УСН

Ставка НДС

Комментарий

198 005 222  в год

6% УСН «доходы»                           11 880 313 налог

5% свыше 60 милл. Руб.    НДС без права вычетов 6 900 261 налог

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

198 005 222 - 165 300 900 = 32 704 322  в год

15% УСН «доходы минус расходы»                                            4 905 648 налог

7% НДС без права вычетов 2 289 302 налог

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

Годовой доход от 250 до 450 миллионов рублей в год

Ставка УСН

Ставка НДС

Комментарий

391 226 200 в год

6% УСН «доходы»                           23 473 572 налог

5% от 60 до 250 милл. Руб. 7% от 250 до 450 милл. Руб. НДС без права вычетов          12 500 000 (5%) + 5 685 834 (7 %) = 18 185 834             

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

391 226 200 - 279 360 300 = 111 865 900 в год

15% УСН «доходы минус расходы» 16 779 885 налог

7% НДС без права вычетов 7 830 613 налог

Появляется обязанность платить и разбираться с НДС. Есть отчетность по НДС

Доход более 450 миллионов рублей в год.

Только ОСН.

Как считаете, при таких цифрах, при таком раскладе, если будет принят законопроект, а он, скорее всего, будет принят, можно что-то дробить? Получится ли хоть какая-то налоговая экономия от дробления?

 Что же бизнесу предлагает амнистия?

  • Под амнистию за 2022–2024 попадут только те, кто добровольно в 2025–2026 откажутся от схемы дробления и начнут платить налоги с консолидированных доходов.

  • Те, у кого уже выявили незаконное дробление и решение по проверке вступило в законную силу, под амнистию не подпадают.

  • Если в ходе проверки за период с 2022 по 2024 год, но решение по проверке ещё не вступило в силу по состоянию на 1 января 2025 года или которая будет проводиться только в 2025 году, будет обнаружено дробление бизнеса и начислены дополнительные налоги, то это решение будет приостановлено. В дальнейшем налоговые органы будут контролировать поведение налогоплательщика. Если он исправится и начнёт платить налоги без дробления, то задолженность за 2022–2024 годы будет списана.

  • Те, кто откажется от дробления только после объявления решения о начале проверки за 2025–2026, должны будут доплатить налоги за 2024, чтобы им простили недоимку за 2022–2023.

  • Если будут обнаружены схемы дробления вновь в 2025–2026 годах, то доначисление по налогам будут по решениям за 2022–2024 и 2025–2026 года.

  • При частичном добровольном отказе от дробления за период 2025–2026 годов, такую же сумму простят и за предыдущий период 2022–2024 годов.

  • Если в 2025–2026 годах компания добровольно откажется от части практик дробления, то за эквивалентную сумму ей простят нарушения в 2022–2024 годах. Данная мера направлена на стимулирование компаний к отказу от дробления в более поздний период.

  • Если после проверки за 2022-2024 годы решение о привлечении к ответственности за дробление бизнеса еще не вступило в силу (например, было приостановлено), а затем налогоплательщик ликвидируется (или ИП прекращает деятельность) и начинает аналогичную деятельность с дроблением через другую организацию или ИП, то на это новое лицо переносится обязанность по уплате сумм, доначисленных по итогам проверки дробления за 2022-2024 годы. Таким образом, налоговые органы могут привлечь к ответственности новую компанию/ИП, если она была создана для продолжения практик дробления после ухода от ответственности предыдущей структуры. Это позволяет обеспечить взыскание сумм, доначисленных за нарушения в 2022-2024 годах. Как это может быть реализовано технически пока остается загадкой.

А вот теперь болезненные вопросы (некоторые мысли заимствованы).

И первый вопрос, который до сих пор не решен и не предлагается решение в будущем.

Основное требование для амнистии — добровольный отказ от разделения бизнеса, то есть объединение доходов и других показателей, которые влияют на применение специальных налоговых режимов.

Проще говоря, нужно самостоятельно объединить доходы, расходы и учесть налоги так, как если бы все операции проводились одним лицом, то есть консолидировать налоги.

Кто определяет, с кем и вокруг кого объединяться? А если в 2025 и 2026 годах появились новые контрагенты в схеме дробления, которые не подпадают под критерии дробления, тогда как быть?

При рассмотрении дел о разделении бизнеса налоговые органы не ищут конкретного конечного бенефициара, а предъявляют претензии только одной из компаний «группы».

Что делать другим компаниям, которым налоговая инспекция не предъявляет претензий, но которые могут быть включены в схему разделения? Не отражать доходы по компаниям «группы»? А если компании и индивидуальные предприниматели находятся в разных налоговых инспекциях или даже в разных регионах?

Как говорилось профессором Преображенским в фильме «Собачье сердце»: «Кто на ком стоял»?

Другой вопрос. Те, кто знает, то помнят, что при дроблении возможна налоговая реконструкция.

Но есть же случаи, когда налоговые органы, объединяя доходы нескольких лиц и приводя доводы, типичные для дел о дроблении, сам термин «дробление» не используют.

Вы, наверно, спросите: «И что здесь такого?»

А делается это для того, чтобы нельзя было применить налоговую реконструкцию, чтобы не учитывать налоги, которые были уплачены взаимозависимыми лицами. Есть судебные прецеденты.

То есть налоговый орган может злоупотребить и постараться переиначить дробление в нечто иное, чтобы невозможно было провести реконструкцию, следовательно, налогоплательщик может не попасть под амнистию.

Отдельно описано и выделено дробление как отдельный эпизод и отдельно от остальных эпизодов рассчитана и указана налоговая обязанность, связанная с практиками дробления. Это требование направлено на обеспечение четкого и раздельного учета нарушений, связанных именно с дроблением бизнеса, для последующего применения механизма частичного прощения таких нарушений за период 2022–2024 годов. Это также связано с возможностью применения налоговой реконструкции.

Еще животрепещущий вопрос. Если помимо эпизодов дробления бизнеса за 2022–2024 годы по итогам проверки начислены налоги и по другим эпизодам, то материалы проверки будут передавать в правоохранительные органы с учетом дробления или только в части нарушений помимо дробления.

Вывод

Дробление бизнеса — довольно специфичная вещь. До объявленной амнистии была масса вопросов. Амнистия дробления создает вопросов еще больше.

Мне до сих пор непонятно, почему амнистия для чего-то относят в разряд правонарушений, при том, что дробление зачастую имеет деловую цель без цели незаконно уклониться от уплаты налогов и положительный для государства эффект в виде дополнительных налогов.

Сдается мне, что вместо намеченной амнистии компании могут погрязнуть в судебных коллизиях.

Налогоплательщикам придется в судебном порядке доказывать, что ему вменяются именно дробление бизнеса, а не другие нарушения, подтверждать свое право на амнистию в части дробления, оспаривать незаконность самих доначислений по эпизодам дробления, добиваться реконструкции.

Бизнесу, как и ранее, как барон Мюнхгаузен, взять себя за волосы, вытащить самого себя из болота, в нашем случае придется взять на себя бремя доказывания, чтобы реализовать предусмотренный механизм частичного прощения нарушений, связанных с дроблением. Это может породить многочисленные судебные споры вместо ожидаемой «амнистии».

Константин Чупырь

Комментарии

3
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Константин, интересные размышления (хотя с некоторыми мыслями не согласна). Я вижу увеличение работ (соответственно более высокая стоимость) аналитиков, которые готовят (оценивают) варианты разделения - слияния. Сколько работаю, столько и помню много разных интересных вариантов, применяемых от "малышей" до корпораций. Встречалось разное, так что знаю, нет предела совершенству и многообразию человеческой мысли. P.S совсем не жалко идиотов, которые ворочают миллионами, а потом, когда их прижимают, бегают с криками "все пропало"

  • Крестик-нолик

    Уважаемый автор, я совершенно согласна с Вашими тезисами и выводами, но у меня вопрос к расчету НДС в Вашей таблице. Например, Вы пишете:

    5% свыше 60 милл. Руб.    НДС без права вычетов 6 900 261 налог

    я попыталась изучить законопроект, но не нашла там того, что НДСом будет облагаться превышение дохода над шестьюдесятью миллионами. Так что сумма НДС будет еще больше.

    Кроме того, я не нашла в законопроекте изменения статей 166 (Порядок исчисления налога) и 167 (Момент определения налоговой базы) в главе 21 НК. Получается, что УСНщики должны начислять НДС с выручки по отгрузке и предоплат, как и предприятия на ОСНО. Соответственно, базы для налога по УСН и по НДС будут отличаться.

    Разве не так? Или я что-то упустила?

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