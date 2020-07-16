Про определение налоговой базы при осуществлении майнинга цифровой валюты?

❗ При майнинге цифровой валюты:

Доходы рассчитываются по рыночной стоимости криптовалюты на момент, когда у вас появляется право распоряжаться ей. Рыночная стоимость определяется по данным от иностранных бирж, которые соответствуют определённым критериям. Из доходов вычитаются подтверждённые расходы на добычу.

❗ При реализации (безвозмездной передаче) цифровой валюты:

Доход от продажи криптовалюты — это то, что вы получаете за продажу криптовалюты, минус её стоимость и расходы на её продажу.

Статья 282.3 НК РФ "Особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой".

Разумеется, майнеры столкнутся с проблемами связанными с определением расходов и документальным подтверждением расходом и не только с этим, много пробелов в законодательстве из-за отсутствия полного понимания криптовалюты, майнинга и механизмов связанных с этим.

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Константин Чупырь