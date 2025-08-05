Начинаем заниматься новым интересным бизнесом: ваш гайд по майнингу криптовалюты в России (2025)

1. Что такое майнинг и зачем он нужен

Если коротко — майнинг криптовалюты это добыча новых «криптомонет» с помощью ваших компьютеров или целых мощных ферм. Компьютеры решают сложные задачки (математические вычисления), а за успешное решение вы получаете вознаграждение — ту самую цифровую валюту (например, биткоин или эфириум). Всё это происходит в специальных цифровых реестрах, о которых вы могли слышать как о «блокчейне».

Вот почему майнинг — это уже давно не просто увлечение айтишников, а серьёзный и законный бизнес.