Константин Чупырь
Майнинг

Начинаем заниматься новым интересным бизнесом: ваш гайд по майнингу криптовалюты в России (2025)

Вас пугает слово «майнинг»? Хочется разобраться, что это за бизнес и реально ли на нем зарабатывать легально? Подготовили для вас простой и честный гайд для новичков по майнингу криптовалюты в России в 2025 году!

Майнинг — слово, которое давно на слуху, но для многих всё ещё окутано туманом мифов и страхов. Что это? Зачем? Разрешено ли? Как всё устроено с законом и с налогами? Давайте разложим всё по полочкам простым языком, чтобы каждый мог разобраться: выгодно ли начать свой «цифровой бизнес» в майнинге, и стоит ли вообще в это погружаться.

1. Что такое майнинг и зачем он нужен

Если коротко — майнинг криптовалюты это добыча новых «криптомонет» с помощью ваших компьютеров или целых мощных ферм. Компьютеры решают сложные задачки (математические вычисления), а за успешное решение вы получаете вознаграждение — ту самую цифровую валюту (например, биткоин или эфириум). Всё это происходит в специальных цифровых реестрах, о которых вы могли слышать как о «блокчейне».

Вот почему майнинг — это уже давно не просто увлечение айтишников, а серьёзный и законный бизнес.

2. Как смотрит на майнинг закон в России (2025)

С 2025 года всё стало предельно прозрачно и регламентировано. За майнингом теперь следят и государство, и налоговая, а правила понятны даже новичкам. Вот главные моменты законодательства:

  • Майнинг официально разрешён и признан либо предпринимательством (если масштабы внушительные), либо просто новым способом получать доход.

  • Гражданам РФ, которые не являются индивидуальными предпринимателями, можно майнить без регистрации — но только если потребляете не больше 6 000 кВт⋅ч электроэнергии в месяц (это достаточно для пары рабочих майнеров дома, но не для профессиональной фермы). Превысили лимит — регистрируйтесь как ИП!

  • ИП и ООО обязаны встать на учёт в специальный государственный реестр в ФНС и вести отчётность.

  • Есть регионы, где майнинг запрещён из-за нехватки электроэнергии — перед стартом проверьте свой регион в списках, которые публикует правительство.

3. Что потребуется для старта

  • Как минимум — компьютер или специализированное оборудование (ASIC-майнеры).

  • Стабильное электричество (и, желательно, дешёвый тариф).

  • Желательно помещение с хорошим охлаждением.

  • Интернет.

  • Для серьёзных объёмов — регистрация как ИП или ООО.

4. Налоги: сколько и за что платить

Здесь всё тоже ясно и, на самом деле, не страшно:

  • Физлица и ИП должны платить НДФЛ (от 13% до 22% — зависит от суммы дохода).

  • Для компаний (ООО и ИП на ОСНО) — 25% налог на прибыль с майнинга.

  • ВАЖНО: Майнинг и сделки с криптой не облагаются НДС с 2025 года — это облегчает жизнь майнерами.

  • Расходы уменьшают налоговую базу: электричество, оборудование, аренда помещения — всё это можно учесть для снижения налогов.

  • Доход считается по рыночной цене криптовалюты на момент получения — государство публикует официальные курсы и котировки.

  • Обязательный отчёт о доходах — для бизнеса и для физлиц с большими объёмами добычи.

5. Ограничения и подводные камни

  • На спецрежимах (УСН, патент, НПД) майнить нельзя — только на общей системе.

  • Если вы просто любитель с парой видеокарт дома — скорее всего, ваши доходы и потребление электроэнергии не вызовут вопросов. Но если раскрутитесь, не забудьте подать документы и платить налоги.

  • Не забудьте про всё, что связано с борьбой с отмыванием доходов и финансированием терроризма — бизнес по майнингу сегодня считается финансово чувствительным, и за этим следит Росфинмониторинг.

6. Кратко о самом главном

  • Майнинг — это законно и регулируется. Можно начать хоть как физлицо, хоть как ИП/ООО.

  • Чёткая налоговая база, есть вычеты, нет НДС. Всё по-честному и прозрачно.

  • Для серьёзного бизнеса — регистрация и более серьёзная отчётность.

  • Внимательно следите за регионами, где майнинг запрещён, и лимитами потребления.

  • Помните о контроле и обязательных отчётах — всё как в обычном бизнесе.

7. Что делать, если вы решили попробовать

  1. Оцените свои возможности. Есть место? Низкий тариф на электроэнергию? Готовы разобраться в настройках оборудования?

  2. Начните с малого. Поставьте майнер дома, посчитайте затраты и доход.

  3. Следите за лимитом электроэнергии. Превышаете — оформляйте ИП, вставайте на учёт.

  4. Сохраняйте чеки и договоры о покупке оборудования и оплате электричества — пригодится для налогового вычета.

  5. Будьте легальны! Декларируйте доходы, оплачивайте налоги, задавайте вопросы налоговой (ФНС), если не уверены.

Итог

Сегодня майнинг — это уже не «дикий запад», а прозрачная, нормальная сфера цифрового бизнеса. Если вы давно хотели попробовать что-то новое и интересное — сейчас самое время сделать шаг и начать заниматься этим бизнесом. Главное — подходить к делу с умом, не пытаться обмануть государство и всегда помнить: цифровая экономика — это возможности, которыми важно уметь правильно воспользоваться.

Удачи вам в новом интересном бизнесе!

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Константин Чупырь, ваш налоговый юрист

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Константин Чупырь

Константин Чупырь

Налоговый юрист в Налоги и Чупырь

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