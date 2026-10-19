Искусственный интеллект. Где деньги, там и налоги. Вопросов много, ответов меньше. Будем разбираться

Искусственный интеллект уже приносит деньги, заключаются сделки, продаются нейросети и результаты их работы. А кому принадлежат права, что именно покупает бизнес и какие налоги из всего этого следуют? Законодательство не на все вопросы дает однозначные ответы. Решил разобраться. Начинаю цикл публикаций.

Всем привет!

В эпоху развития и активного внедрения в нашу жизнь AI (искусственного интеллекта) многие люди, занимающиеся авторской и публицистической деятельностью, считают своим долгом что-нибудь об этом самом AI написать.

Вот и я, поддавшись всеобщему веянию, тоже счёл нужным не оставаться в стороне. Но, как сами понимаете, интересует меня искусственный интеллект прежде всего в симбиозе гражданского права, интеллектуальных прав и налоговых правоотношений.

Меня, как юриста и налогового консультанта, интересует несколько иная сторона вопроса, что происходит на стыке этих отраслей права, когда искусственный интеллект становится не просто инструментом, а частью бизнеса.

И особенно интересно, как при всём этом не нарваться на дополнительные налоги. Причём не обязательно из-за желания что-то скрыть или недоплатить государству. Иногда достаточно просто не разобраться, что именно ты продаёшь, какие права передаёшь покупателю и как всё это должно облагаться налогами.

А тут ещё и законодательство не всегда поспевает за технологиями. Однозначного регулирования некоторых отношений попросту нет, судебная практика по многим вопросам не сложилась или ещё не сложилась.

И, согласитесь, для налоговых инспекторов такая неопределённость может стать прекрасным поводом усмотреть недоимку там, где налогоплательщик даже не подозревал о возможности её возникновения.

Ведь за всеми этими нейросетями, моделями, алгоритмами и цифровыми помощниками стоят вполне реальные деньги. Кто-то разрабатывает ИИ, кто-то продаёт доступ к нему, кто-то зарабатывает с его помощью, а кто-то несёт расходы на его использование.

И, разумеется, здесь возникают вопросы, на которые далеко не всегда можно ответить, просто открыв Налоговый кодекс. Что именно продаётся? Кому принадлежат права? За что платит покупатель? И, наконец, какие налоги из всего этого следуют?

Вот об этом я и решил написать целую серию публикаций. Причём меня интересуют не только очевидные вопросы налогообложения ИИ-продуктов, но и те правовые ситуации, которые пока ещё не получили однозначного разрешения в законодательстве и судебной практике.

Сам по себе искусственный интеллект не создаёт каких-то особых налоговых правоотношений или пока не создаёт. Налоговому законодательству, по большому счёту, совершенно безразлично, кто написал текст, нарисовал изображение или обработал массив данных: человек или нейросеть. И даже какая именно нейросеть это сделала.

Хотя здесь я бы не спешил с выводами. Например, при использовании российских и зарубежных ИИ-сервисов налоговые последствия могут различаться. Правда, дело не столько в происхождении самой нейросети, сколько в том, кто её продаёт, кому и на каких условиях.

Хотя я даже не удивлюсь, если наши, прости господи, законодатели со временем додумаются до какого-нибудь специального налога на искусственный интеллект, типа «ИИ-налог», как рекламный сбор или туристический налог, хотя вполне вписывается в в пользование иностранными нейросетями. Например, за количество обращений к нейросети, созданных ею изображений или ещё за что-нибудь, что сегодня даже в голову не приходит. Было бы желание, а объект налогообложения, глядишь, и найдётся.

Но пока такого налога нет или может вообще не будет. И налоговому законодательству, по большому счёту, совершенно безразлично, кто написал текст, нарисовал изображение или обработал массив данных: человек или нейросеть.

А вот за что именно заплатили деньги, что получил покупатель и какие права ему передали, уже имеет принципиальное значение. Причём не только для гражданского права, но и для налогообложения.

Казалось бы, да кому какая разница, что именно продаёт разработчик нейросети? Покупатель заплатил деньги, получил доступ к программе, пользуется ею, но для налогов разница может оказаться весьма существенной. Одно дело, если покупателю предоставили право использования программы, и совсем другое, если ему оказывают услуги. А если договор составлен так, что из него вообще невозможно понять, за что заплачены деньги, у налогового органа появляется лишний повод для вопросов. И хорошо ещё, если всё ограничится только вопросами.

Представим обычную ситуацию. Компания разработала нейросеть и продаёт подписку на её использование. Покупатель платит деньги, получает доступ к сервису и вполне доволен результатом. Казалось бы, какие тут могут быть юридические сложности?

А теперь попробуем разобраться. Компания предоставляет право использования программы или оказывает услуги? Может ли она применять освобождение от НДС? Кому принадлежат результаты работы нейросети? А если сама модель разработана с использованием иностранного программного обеспечения?

Есть над чем задуматься. И что особенно интересно, ответы на них могут существенно повлиять на налоговые обязательства обеих сторон.

Сразу оговорюсь, пересказывать новости об искусственном интеллекте, обсуждать очередную нейросеть или сравнивать, какая из них лучше пишет тексты, я не собираюсь.

Мне интереснее другое. Как привычные нормы гражданского и налогового законодательства работают в отношениях, которых ещё несколько лет назад практически не существовало или казались чем то нереальным и диковинным? Где возникают противоречия? Какие возможности появляются у бизнеса? И, конечно, какие новые поводы для налоговых претензий могут возникнуть там, где законодатель пока не дал достаточно определённых ответов?

Причём не намерен ограничиваться только разработчиками ИИ. Нейросетями пользуются предприниматели, блогеры, рекламные агентства, строительные компании, юристы и бухгалтеры. И у каждого из них могут возникнуть свои правовые и налоговые вопросы.

До сих пор идет обсуждение по поводу оштрафованного юриста, представившего в суд позиции с несуществующей судебной практикой.

А какие будут последствия гражданские, интеллектуальные, налоговые, если ИИ-агент сам зарегистрирует компанию на электронный адрес в качестве юридического, откроет удаленно расчетный счет которым будет удаленно управлять и будет оказывать услуги, допустим психолога или налогового консультанта, да кого угодно и зарабатывать на этом деньги

Не исключаю, что некоторые мои выводы окажутся весьма и весьма спорными. Более того, по отдельным вопросам, возможно, ещё нет ни однозначной позиции государственных органов, ни сложившейся судебной практики.

Но именно поэтому мне и хочется разобраться в этих отношениях. Ведь бизнес не станет ждать, пока законодатель определится, что такое искусственный интеллект с точки зрения гражданского и налогового права. Сделки уже заключаются, деньги перечисляются, доходы получаются, расходы учитываются, ИИ уже в нашей жизни.

А налоговые проверки, как мы знаем, имеют неприятное свойство приходить значительно позже, когда исправлять ошибки бывает уже весьма затруднительно.

Поэтому и решил разобраться во всём этом подробнее. Не обещаю, что на каждый вопрос найдётся однозначный ответ. Где-то он уже есть в законодательстве, где-то придётся обращаться к судебной практике, а где-то, возможно, останется только рассуждать о том, как существующие нормы права должны применяться к совершенно новым отношениям.

Не исключаю, что по мере изучения одних вопросов будут возникать другие, о которых сегодня мы даже не задумываемся. Да и законодательство, полагаю, не останется неизменным. Поэтому заранее ограничивать себя каким-то перечнем тем не вижу смысла.

Будем вместе разбираться, спорить, дискуссировать, делиться своими соображениями и выводами. Где-то, возможно, ошибаться, где-то спорить с уже сложившимися подходами. В конце концов, для того и существует профессиональная дискуссия.

А там, глядишь, и до того самого «ИИ-налога» доберёмся. Хотя, признаться, хотелось бы, чтобы исключительно в теории. Впрочем, не исключаю, что со временем и сам изменю своё мнение. Может статься, что такой налог окажется не очередной фискальной выдумкой наших законодателей, а действительно необходимой мерой. Кто знает? Вот и будем разбираться.

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Константин Чупырь

2026 г.