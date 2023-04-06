Нужен ли кредиторам долговой брокер?

В последнее время все чаще представители компаний-кредиторов обращаются с предложением купить долг, который у них есть, либо посоветовать того, кто может быть заинтересован в такой покупке.

Идея о том, что долг можно продать, а не взыскивать самостоятельно или просто простить, часто появляется на фоне информации о покупке долгов граждан коллекторскими агентствами, а также активности некоторых организаций, которые превратили инвестиции в перспективные долги в бизнес. Плюс много информации от инфоцыган о возможности заработать на выкупе долгов на торгах в банкротстве.

Кредиторам продажа долга предпочтительнее взыскание, если деньги необходимы быстрее, чем пройдут все юридические процедуры по истребованию, либо нет возможности финансировать эти самые юридические процедуры. При этом хоть как-то продаются долги, по которым есть или будет решение суда в пользу кредитора, а должники или стоящие за ним лица имеют возможность рассчитаться полностью или частично. К сожалению, в России очень большое количество долгов связаны с ситуациями, когда экономические перспективы возврата денег отсутствуют либо затраты на взыскание превысят выгоды.

В большинстве случаев продавцы долгов очень смутно представляют кто же может быть покупателем (кроме самого должника, но с ними, очевидно, договориться не получилось, раз речь зашло о продаже на «открытом рынке». Вот тут и могли бы помочь «долговые брокеры». Напрашивается аналогия с кредитными брокерами, которые существуют уже достаточно давно. Интересно, что Евгений Бернштам, который в свое время создал одно из первых и когда-то лидирующих коллекторских агентств – АО «Секвойя Кредит Консолидейшн», одновременно возглавлял Хоум Кредит банк, запустил и кредитного брокера – АО «Финотдел», а также микрофинансовую компанию «Домашние деньги».

Арестован бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам. Страха у него не было вообще Бернштама задержали. Лопнувшая МФО "Домашние деньги", привлекал по 24% годовых. Катался по регионам с шапито-шоу, рассказывал, какие они классные. Минус 16 млрд рублей. www.klerk.ru

Долговой брокер, чтобы быть полезен кредиторам, должен обладать информацией об основных покупателях долгов, особенностях их требований и предпочтений. Также от него требуется умение повысить вероятность продажи долга, можно сказать, правильно провести «предпродажную подготовку». Например, иногда актуально объединение несколько долгов либо доведение юридических процессов до каких-либо рубежных точек (исполнительный лист и т.д.).

Интересно, что одна из организаций, выкупающих долги, «долговыми брокерами» назвала своих менеджером по продажам. Но вот кредиторам такие брокеры не факт, что помогут. Ведь их интерес – обеспечить выкуп долга с максимальным дисконтом. Однако долговой брокер может работать и на покупателя, и на продавца долга (а в несколько неоднозначном варианте и на должника))).

В одном из свежих кейсов, представляя себя долговым брокером, я понимаю, что продавать долг надо какой-то организации за пределами России, т.к. с должником связаны весьма ресурсные люди, чьи интересы могут быть серьезно затронуты PR-сопровождением взыскания.

В другом проекте для привлечения внимания к долгу я устроил в Арбитражном суде города Москвы “фотосессию” с маской Ждуна. Соответственно, арсенал долгового брокера может быть весьма креативен.

Как мне кажется, скоро появятся отдельные специалисты или даже компании, которые будут специализироваться на долговом брокеридже. А я задумался о соответствующем семинаре, ведь когда-то в 2006 году и коллекторство в России начиналось в современном и цивилизованном варианте с семинаров.