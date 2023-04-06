Как предприниматели привыкают к закону о маркировке рекламы

Есть абсурд, а есть российские законы. И они — круче любого абсурда.

Треть предпринимателей отказались исполнять закон по маркировке рекламы.

Каждый третий предприниматель отказывается маркировать рекламу в сети, ссылаясь на отсутствие штрафов. Участники рынка жалуются на технические сложности.

Медленнее всех привыкают к новым требованиям блогеры.

Больше трети российских предпринимателей в сегменте МСП отказываются маркировать рекламу в интернете в соответствии с новыми требованиями закона: об отказе от обязательной маркировки рекламы до введения штрафов со стороны РКН и ФАС сообщили 37% владельцев собственного бизнеса.

Только 17% компаний решают вопрос с маркировкой интернет-рекламы собственными силами и выделяют для этого отдельного сотрудника.

При этом, 42% респондентов заявили, что вынуждены обращаться к сторонним экспертам или нанимать консультантов.

Еще 4% считают, что маркировкой должны заниматься только специализированные рекламные сервисы.

А каждый десятый вообще не в курсе, что такое маркировка рекламы.

💡 Про этого неопознанного зверя можно почитать здесь и здесь, а первоисточник нашей проблемы разбирали тут.

Читайте больше в телеграм-канале – Делаем бизнес вместе|Наталья Горячая.Н.