Что ждет МСП? О перспективах развития МСП и решениях, которые нужно совершить, чтобы поддержать бизнес

Читатели спрашивают: что нас, МСП, ждёт в ближайшее время в плане заботы государства о нашем росте. На заседании правкомиссии по вопросам развития МСП по этому вопросу была внесена ясность.

Для этого обратимся к пресс-релизу заседания правкомиссии по вопросам развития МСП. Напомню, что мероприятие состоялось в минувший понедельник.

Ну, не может бизнес развиваться сам.

Ему обязательно нужна твердая направляющая рука комиссии, в состав которой войдут 33 чиновника и около того и 8 представителей бизнеса.

Из многостраничного документа опустим отчет о том, как много уже сделано, перейдем сразу к решениям.

Основной посыл встречи задал М.Мишустин:

«Всё необходимо сделать для того, чтобы количество предприятий, предпринимателей увеличивалось и им было удобно работать. Потому что именно малый и средний бизнес будет являться катализатором, драйвером экономического развития России, её суверенитета, как экономического, так и промышленного, и финансового».

Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — один из ключевых факторов общественной стабильности и суверенитета.

Важно наполнить пятилетие предметной работой : улучшение делового, инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики и, конечно, кадры и профобразование, новые форматы ГЧП.

Приоритеты : начинающие предприниматели как воронка из МСП. Будем развивать компетенции с помощью центров «Мой бизнес» и цифровой платформы «МСП.РФ», гарантий, растущий МСП. У них сложности с отчетностью и давление КНД, растущий МСП из приоритетных отраслей. Это кредиты, «зонтики», биржевые инструменты, техно и прочие парки, стимулирование спроса, МСП+ — это те, кто вырос из сегмента, но тяжело выходить в крупный из-за отсутствия мер поддержки, льгот, преференций. Им нужна концепция.

Будем преодолевать ведомственные колодцы .

Распространим единые подходы при помощи платформы «МСП.РФ» на все ведомства .

Нарастим роль регионов в структурных изменениях сектора МСП.

Стандартизируем предоставление займов государственными микрофинансовыми организациями.

На цифровой платформе МСП создадим систему обмена лучшими практиками , администрирования инструментов развития бизнеса.

За счёт средств федерального бюджета реализуем финансовую поддержку для регионов в виде субсидий на реализацию программ в отраслях с наибольшим потенциалом роста.

Все существующие меры поддержки продлим до 2030 года . Может быть.

Рассмотрим возможность распространить эксперимент с общепитом на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН.

Подумаем над вопросом возврата мер поддержки для производителей сахаросодержащих напитков.

Подумаем над расширением АУСН на всю страну, переходом на него в течение календарного года, введением права применять эту систему тем, кто торгует через маркетплейсы и ведет иную агентскую деятельность. В общем, «проработаем и посмотрим, можем ли мы пойти на это».

Соберем все сведения о мерах поддержки где-то в одном виде.

Рассмотрим возможность оказать поддержку социальным предпринимателям в новых регионах в виде безвозмездных грантов до 500 тыс. рублей.

Выделим приоритетные отрасли и по ним будем использовать иные критерии отнесения к МСП.

Всё.

А вы чего-то ждали революционного? Нет.