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Наталья Горячая
Малый и средний бизнес

Что ждет МСП? О перспективах развития МСП и решениях, которые нужно совершить, чтобы поддержать бизнес

Читатели спрашивают: что нас, МСП, ждёт в ближайшее время в плане заботы государства о нашем росте. На заседании правкомиссии по вопросам развития МСП по этому вопросу была внесена ясность.
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Что ждет МСП? О перспективах развития МСП и решениях, которые нужно совершить, чтобы поддержать бизнес
Иллюстрация: pixabay/pexels

Для этого обратимся к пресс-релизу заседания правкомиссии по вопросам развития МСП. Напомню, что мероприятие состоялось в минувший понедельник.

Ну, не может бизнес развиваться сам.

Ему обязательно нужна твердая направляющая рука комиссии, в состав которой войдут 33 чиновника и около того и 8 представителей бизнеса.

Из многостраничного документа опустим отчет о том, как много уже сделано, перейдем сразу к решениям.

Основной посыл встречи задал М.Мишустин:

«Всё необходимо сделать для того, чтобы количество предприятий, предпринимателей увеличивалось и им было удобно работать. Потому что именно малый и средний бизнес будет являться катализатором, драйвером экономического развития России, её суверенитета, как экономического, так и промышленного, и финансового».

  • Возрождение исторических и развитие новых традиций отечественного предпринимательства — один из ключевых факторов общественной стабильности и суверенитета.

  • Важно наполнитьпятилетиепредметной работой: улучшение делового, инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики и, конечно, кадры и профобразование, новые форматы ГЧП.

  • Приоритеты :

    • начинающие предприниматели как воронка из МСП. Будем развивать компетенции с помощью центров «Мой бизнес» и цифровой платформы «МСП.РФ», гарантий,

    • растущий МСП. У них сложности с отчетностью и давление КНД,

    • растущий МСП из приоритетных отраслей. Это кредиты, «зонтики», биржевые инструменты, техно и прочие парки, стимулирование спроса,

    • МСП+ — это те, кто вырос из сегмента, но тяжело выходить в крупный из-за отсутствия мер поддержки, льгот, преференций. Им нужна концепция.

  • Будем преодолеватьведомственныеколодцы.

  • Распространим единые подходы при помощи платформы «МСП.РФ» на все ведомства.

  • Нарастим роль регионов в структурных изменениях сектора МСП.

  • Стандартизируем предоставление займов государственными микрофинансовыми организациями.

  • На цифровой платформе МСП создадим систему обмена лучшими практиками, администрирования инструментов развития бизнеса.

  • За счёт средств федерального бюджета реализуем финансовую поддержку для регионов в виде субсидий на реализацию программ в отраслях с наибольшим потенциалом роста.

  • Все существующие меры поддержки продлим до 2030 года. Может быть.

  • Рассмотрим возможность распространить эксперимент с общепитом на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН.

  • Подумаем над вопросом возврата мер поддержки для производителей сахаросодержащих напитков.

  • Подумаем над расширением АУСН на всю страну, переходом на него в течение календарного года, введением права применять эту систему тем, кто торгует через маркетплейсы и ведет иную агентскую деятельность. В общем, «проработаем и посмотрим, можем ли мы пойти на это».

  • Соберем все сведения о мерах поддержки где-то в одном виде.

  • Рассмотрим возможность оказать поддержку социальным предпринимателям в новых регионах в виде безвозмездных грантов до 500 тыс. рублей.

  • Выделим приоритетные отрасли и по ним будем использовать иные критерии отнесения к МСП.

Всё.

А вы чего-то ждали революционного? Нет.

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

355 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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