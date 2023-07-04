Инвестор и ООО: а есть ли выход? Как получить деньги назад?

Инвесторы при вложении денег в отечественный бизнес несут риски не только по внешнему контуру (я про макроэкономическую ситуацию), но и юридическая неопределенность сделок и судьбы своих инвестиций пугает их не меньше.

Не случайно одним из самых популярных запросов на консультациях у налоговых экспертов является проблема защиты инвестиций от возможных неадекватных действий со стороны владельца компании, идейного вдохновителя, выдумщика и фантазера. «Как получить деньги назад?» — вот в чем вопрос.

И вопрос не только в чисто физической плоскости (выбить деньги из компании), но де-юре иногда не понятно, как это сделать.

Что имеем как инструмент защиты: опцион, который в России как-то не особо прижился, а многие даже не знают что он означает, корпоративный договор, о котором вроде как многие слышали, но как его прикрутить к своей ситуации не знают, и конвертируемый заём, который только сейчас пытаются реализовать.

Однако при этом проблема возврата денег, вложенных в чужой бизнес, остается актуальной, несмотря на весь этот набор. Что делать? В налоговом планировании можно спрогнозировать на базе той же судебной практики, накопленной в большом объеме благодаря «безупречной» работе налоговиков по выдавливанию налогов из бизнеса. И здесь ситуации плюс-минус однотипные.

А с расставанием партнеров в бизнесе столько разных историй, что никакая судебная практика не поможет.

Возвращаясь к теме публикации, замечу, что в деловой практике предприниматели часто сталкиваются с проблемой выхода из общества с ограниченной ответственностью. Это случается после того, как инвестор выполнил свою роль и ему можно удаляться со всем своим первоначальным вкладом в бизнес и процентами по нему.

Но нельзя просто взять и выйти из общества. Точнее, теперь нельзя.

Мы так много хлебнули в 90-е и в начале нулевых, когда на просторах страны орудовали рейдеры, что законодатель прикрутил гайки в этом вопросе. И теперь для того, чтобы такой возможностью воспользоваться, надо чтобы:

право выхода из общества должно быть прямо предусмотрено уставом ,

единственный участник общества не может покинуть общество , т.е. сначала он должен найти второго участника, а потом покинуть общество через эту процедуру. Отсюда следует правило «кто первый встал, того и тапки», то есть если в обществе несколько участников и они решили покинуть борт корабля, то кто-то должен остаться и сначала озадачиться кому этот корабль передать, а потом уже выйти самому,

выходящий участник не может просто написать заявление о выходе. Этот документ должен быть заверен у нотариуса ,

после получения заявления у общества есть только 3 месяца для выплаты действительной стоимости его доли, которая рассчитывается на основе сложного набора данных.

Часто вижу в уставах обществ, состоящих из нескольких участников, запрет на выход из общества. Это делается не случайно: кто-то из участников общества однажды обжегся и второй раз уже в этот костер, даже если он только теоретически возможен, входить не хочет.

Все же купле-продажа долей в уставном капитале менее затратна для реально действующего бизнеса, особенно если отношения между участниками, мягко говоря, натянутые.

Что можно сделать, чтобы на берегу договориться о правилах игры, точнее — выхода из нее?