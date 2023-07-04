Инвестор и ООО: а есть ли выход? Как получить деньги назад?

Не случайно одним из самых популярных запросов на консультациях у налоговых экспертов является проблема защиты инвестиций от возможных неадекватных действий со стороны владельца компании, идейного вдохновителя, выдумщика и фантазера. «Как получить деньги назад?» — вот в чем вопрос.
И вопрос не только в чисто физической плоскости (выбить деньги из компании), но де-юре иногда не понятно, как это сделать.
Что имеем как инструмент защиты: опцион, который в России как-то не особо прижился, а многие даже не знают что он означает, корпоративный договор, о котором вроде как многие слышали, но как его прикрутить к своей ситуации не знают, и конвертируемый заём, который только сейчас пытаются реализовать.
Однако при этом проблема возврата денег, вложенных в чужой бизнес, остается актуальной, несмотря на весь этот набор. Что делать? В налоговом планировании можно спрогнозировать на базе той же судебной практики, накопленной в большом объеме благодаря «безупречной» работе налоговиков по выдавливанию налогов из бизнеса. И здесь ситуации плюс-минус однотипные.
А с расставанием партнеров в бизнесе столько разных историй, что никакая судебная практика не поможет.
Возвращаясь к теме публикации, замечу, что в деловой практике предприниматели часто сталкиваются с проблемой выхода из общества с ограниченной ответственностью. Это случается после того, как инвестор выполнил свою роль и ему можно удаляться со всем своим первоначальным вкладом в бизнес и процентами по нему.
Но нельзя просто взять и выйти из общества. Точнее, теперь нельзя.
Мы так много хлебнули в 90-е и в начале нулевых, когда на просторах страны орудовали рейдеры, что законодатель прикрутил гайки в этом вопросе. И теперь для того, чтобы такой возможностью воспользоваться, надо чтобы:
право выхода из общества должно быть прямо предусмотрено уставом,
единственный участник общества не может покинуть общество, т.е. сначала он должен найти второго участника, а потом покинуть общество через эту процедуру. Отсюда следует правило «кто первый встал, того и тапки», то есть если в обществе несколько участников и они решили покинуть борт корабля, то кто-то должен остаться и сначала озадачиться кому этот корабль передать, а потом уже выйти самому,
выходящий участник не может просто написать заявление о выходе. Этот документ должен быть заверен у нотариуса,
после получения заявления у общества есть только 3 месяца для выплаты действительной стоимости его доли, которая рассчитывается на основе сложного набора данных.
Часто вижу в уставах обществ, состоящих из нескольких участников, запрет на выход из общества. Это делается не случайно: кто-то из участников общества однажды обжегся и второй раз уже в этот костер, даже если он только теоретически возможен, входить не хочет.
Все же купле-продажа долей в уставном капитале менее затратна для реально действующего бизнеса, особенно если отношения между участниками, мягко говоря, натянутые.
Что можно сделать, чтобы на берегу договориться о правилах игры, точнее — выхода из нее?
В уставе указать конкретных лиц, имеющих право или обязанность выйти из общества. Да, можно обязать выйти из общества кого-то из участников при достижении каких-то показателей или по прошествии какого-то времени, или наступления чего-нибудь. Не обязательно указывать фамилии. Можно ограничиться признаками, которые однозначно укажут на то, что именно Петя или Вася должен покинуть общество при наступлении каких-либо событий.
Установить ограничение на выход из общества с согласия других участников, в том числе при наступлении определенных уставом условий.
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