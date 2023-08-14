Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной

Депутат Госдумы Буцкая: бизнес может помочь в повышении рождаемости в РФ. Надеемся привлечь к этому процессу российский бизнес, работодателей нашей страны.

Каждый раз, когда выступаю перед бизнес-сообществом, говорю, что у нас 5 миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год мотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет 5.000.000 детей!

Сейчас время не работодателя, а соискателя. Каждый бизнес, особенно крупный, заинтересован в рабочих руках. Именно поэтому работодатели сейчас создают условия с квартирами, ДМС, бесплатными летними лагерями для того, чтобы удержать высококвалифицированные кадры.

Демография – это рождаемость, смертность и миграция. В каждом из этих пунктов есть большой список того, что надо сделать. Понятно, что рождаемость нас интересует больше, потому что это не только про тех, сколько будет жить, а про тех, кто будет жить. Если взять, например, Японию с такой продолжительностью здоровой жизни, то там мало рождается детей, зато люди живут долго. Это страна не про будущее. Максимум – про настоящее.

И решать наши демографические проблемы за счёт привлечения мигрантов — совсем не выход. «Импортозамещение» в этом случае не поможет.

Часто можно услышать упрёки в адрес представителей отечественного бизнеса в недостаточном патриотизме. Говорят, «крупный капитал не имеет родины». Конечно, это относится не к каждой российской компании.

Помощь бизнеса государству в решении демографической задачи было бы лучшим проявлением патриотизма.