Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной

Депутат Госдумы Буцкая: бизнес может помочь в повышении рождаемости в РФ. Надеемся привлечь к этому процессу российский бизнес, работодателей нашей страны.
Каждый раз, когда выступаю перед бизнес-сообществом, говорю, что у нас 5 миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год мотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет 5.000.000 детей!
Сейчас время не работодателя, а соискателя. Каждый бизнес, особенно крупный, заинтересован в рабочих руках. Именно поэтому работодатели сейчас создают условия с квартирами, ДМС, бесплатными летними лагерями для того, чтобы удержать высококвалифицированные кадры.
Демография – это рождаемость, смертность и миграция. В каждом из этих пунктов есть большой список того, что надо сделать. Понятно, что рождаемость нас интересует больше, потому что это не только про тех, сколько будет жить, а про тех, кто будет жить. Если взять, например, Японию с такой продолжительностью здоровой жизни, то там мало рождается детей, зато люди живут долго. Это страна не про будущее. Максимум – про настоящее.
И решать наши демографические проблемы за счёт привлечения мигрантов — совсем не выход. «Импортозамещение» в этом случае не поможет.
Часто можно услышать упрёки в адрес представителей отечественного бизнеса в недостаточном патриотизме. Говорят, «крупный капитал не имеет родины». Конечно, это относится не к каждой российской компании.
Помощь бизнеса государству в решении демографической задачи было бы лучшим проявлением патриотизма.
У этого депутата в статусе первого заместителя председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей тоже нет возможности поставить смайлик, критикующий инициативу. Максимум — это 😢 и 😱
Видимо, депутат пребывает в версии, что она не может чушь нести или предлагать бредовые идеи. Ведь это — депутат. А туда, в Думу, люди со странными идеями не попадают. Только с правильными.
«У нас 5 миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год мотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет 5.000.000 детей!»
У меня чёт фантазия разыгралась по поводу возможной мотивации сотрудников рожать детей. А как быть, если я - женщина и мои сотрудники — тоже женщины? Как мне их мотивировать? 😳🤔😜
Комментарии5
Владимир
Как раз таки в этом случае остаётся только мотивировать. А вот если руководитель мужчина, а сотрудники женщины, то тут возможны варианты))
Средняя Азия нам поможет
Ирина
Шикарная идея: наберите сотрудниц и отправьте их в декрет.
а потом по их выходу сами делайте их работу, пока они на больничных с детьми будут
Главный бухгалтер
и как это соотносится с тем, что бы отправлять в декрет?
Да, есть такие.
Но радеющих и ходатайствующих за то, что бы поскорее и побольше уходили бы в декреты - не встречал!