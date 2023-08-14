Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Общество

Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной

Государством принимаются различные меры, чтобы помочь семьям принять решение в пользу рождения второго, третьего ребенка. Сделано немало. 10 миллионов детей получают единое пособие.
97
Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной
фото freepik.com

Депутат Госдумы Буцкая: бизнес может помочь в повышении рождаемости в РФ. Надеемся привлечь к этому процессу российский бизнес, работодателей нашей страны.

Каждый раз, когда выступаю перед бизнес-сообществом, говорю, что у нас 5 миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год мотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет 5.000.000 детей!

Сейчас время не работодателя, а соискателя. Каждый бизнес, особенно крупный, заинтересован в рабочих руках. Именно поэтому работодатели сейчас создают условия с квартирами, ДМС, бесплатными летними лагерями для того, чтобы удержать высококвалифицированные кадры.

Демография – это рождаемость, смертность и миграция. В каждом из этих пунктов есть большой список того, что надо сделать. Понятно, что рождаемость нас интересует больше, потому что это не только про тех, сколько будет жить, а про тех, кто будет жить. Если взять, например, Японию с такой продолжительностью здоровой жизни, то там мало рождается детей, зато люди живут долго. Это страна не про будущее. Максимум – про настоящее.

И решать наши демографические проблемы за счёт привлечения мигрантов — совсем не выход. «Импортозамещение» в этом случае не поможет.

Часто можно услышать упрёки в адрес представителей отечественного бизнеса в недостаточном патриотизме. Говорят, «крупный капитал не имеет родины». Конечно, это относится не к каждой российской компании.

Помощь бизнеса государству в решении демографической задачи было бы лучшим проявлением патриотизма.

У этого депутата в статусе первого заместителя председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей тоже нет возможности поставить смайлик, критикующий инициативу. Максимум — это 😢 и 😱

Видимо, депутат пребывает в версии, что она не может чушь нести или предлагать бредовые идеи. Ведь это — депутат. А туда, в Думу, люди со странными идеями не попадают. Только с правильными.

«У нас 5 миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год мотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет 5.000.000 детей!»

У меня чёт фантазия разыгралась по поводу возможной мотивации сотрудников рожать детей. А как быть, если я - женщина и мои сотрудники — тоже женщины? Как мне их мотивировать? 😳🤔😜

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

354 подписчика

Комментарии

5
  • Логотип Владимир_Долгополов
    Владимир_Долгополов 29 минут назад

    Владимир

    А как быть, если я - женщина и мои сотрудники — тоже женщины? Как мне их мотивировать?

    Как раз таки в этом случае остаётся только мотивировать. А вот если руководитель мужчина, а сотрудники женщины, то тут возможны варианты))

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 17 минут назад

    Средняя Азия нам поможет

  • Логотип IriEro
    IriEro 16 минут назад

    Ирина

    Шикарная идея: наберите сотрудниц и отправьте их в декрет.

    • Логотип bogdanovv
      bogdanovv 15 минут назад

      а потом по их выходу сами делайте их работу, пока они на больничных с детьми будут

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 5 минут назад

    Главный бухгалтер

    Каждый бизнес, особенно крупный, заинтересован в рабочих руках.

    и как это соотносится с тем, что бы отправлять в декрет?

    Именно поэтому работодатели сейчас создают условия с квартирами, ДМС, бесплатными летними лагерями для того, чтобы удержать высококвалифицированные кадры.

    Да, есть такие. 

    Но радеющих и ходатайствующих за то, что бы поскорее и побольше уходили бы в декреты - не встречал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Общество

Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной

Государством принимаются различные меры, чтобы помочь семьям принять решение в пользу рождения второго, третьего ребенка. Сделано немало. 10 миллионов детей получают единое пособие.

Над тем, как выйти России из демографической ямы мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной
5
97
Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Психология для бухгалтера

Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника

Газлайтинг — когда один человек убеждает другого в неадекватности его или её восприятия реальности. Газлайтинг считается психологическим насилием.

Газлайтинг: вы всё неправильно поняли. Как бухгалтеру не попасться на удочку психологического насильника
16
172
Логотип Евгений Рябов
Евгений Рябов
Право

Как грамотно составить договор в любой сфере. Главные правила создания идеальных юридических соглашений

Эта статья о том, как составить грамотный, даже идеальный договор. Не важно в какой сфере — это может быть договор с бизнес-партнёром, супругом/супругой, арендатором, подрядчиком, клиентом, etc. Главные правила (принципы) построения всех договоров едины — о них и поговорим.

87
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Обзоры для бухгалтера

Доллар по 99 рублей, делистинг FinEx, а также отмена налоговых соглашений

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: необычайные перевоплощения Аркадия Воложа, тайны слитого кода Яндекса, предложение россиянам пересесть с GMAIL на ХМЭЙЛ, гладиаторский замес Маска и Цукерберга, а также стейблкоин от PayPal с неприличным названием.

33
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Бухгалтерские программы

Настройка обмена данных между «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» и «ГИС ЖКХ»

Современные технологии и программы позволяют автоматизировать множество задач, упрощая работу в различных сферах деятельности. Одной из таких сфер является жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), где необходимо осуществлять обмен данными между различными системами для эффективного управления ресурсами.

Настройка обмена данных между «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» и «ГИС ЖКХ»
22
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — пишите свои и читайте чужие истории в комментариях. Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу!

Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
4
117
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Инвестиции

Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR

Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.

Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR
42
Логотип igotosochi
igotosochi
Ценные бумаги

9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года

Приветствую всех котлетеров, туземунщиков и любителей облигаций, в том числе высокодоходных. За последнее время, а точнее этим летом, было много интересных размещений, про большинство из них я писал. Решил собрать по ним информацию и посмотреть, какая у кого на данный момент получается эффективная доходность.

9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года
64
Логотип Дмитрий Варкентин
Дмитрий Варкентин
Судебная практика по налоговым спорам

Хочешь сохранить землю — в итоге все равно погасишь долг. Но потом

Рассмотрим налоговый спор об обращении налоговой инспекцией взыскания на земельный участок, находившийся у нее в залоге в обеспечение исполнения решения по итогам выездной налоговой проверки

42
Читать еще