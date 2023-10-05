Пять суток за логотип социальной сети на сайте. Первое наказание за ссылку

В Екатеринбурге районный суд впервые назначил пять суток ареста за публикацию в интернете логотипа социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). На сайте была обнаружена гиперссылка на группу в Facebook и изображение логотипа соцсети. Сам задержанный утверждает, что не является администратором сайта.

Согласно материалам дела, несколько сотрудников свердловского ГУ ФСИН направили рапорты о том, что на сайте задержанного (он является местным правозащитником) размещена гиперссылка на одноименную страничку в известной социальной сети, а также её логотип. Прокуратура направила запросы провайдерам и в итоге связала сайт с правозащитником.

«Соколов в нарушение положений №114-ФЗ на странице сайта «Правозащитники Урала», доступной для просмотра неопределенному кругу лиц, осуществил публичную демонстрацию символики в виде товарного знака социальной сети Facebook. Тем самым Соколов совершил публичное демонстрирование символики экстремистской организации, запрещенное федеральным законом», — решил суд.

Несмотря на то что Алексей Соколов заявил, что не является модератором сайта, суд признал его виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. В постановлении отмечалось, что Алексей ранее не привлекался к административной ответственности, в качестве смягчающих обстоятельств суд признал наличие несовершеннолетнего ребенка, а также «действия, направленные на блокировку сайта» (сейчас сайт недоступен). Он был арестован на пять суток.

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