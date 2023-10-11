Маркировку отменять не планируют, но ФАС готовит вазелин

Простите меня, дорогие читатели, но если бы вы столько читали, сколько делаю это я, то поняли всё то негодование, которое я вкладываю в слово «вазелин».

Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки в закон о рекламе.

Цель — корректировка утративших актуальность норм.

Документ подготовлен на основе предложений предпринимательского и экспертного сообществ. Служба считает целесообразным ввести механизм предупреждения до возбуждения дела при выявлении признаков нарушения ряда рекламных норм.

Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес и оперативнее устранять допущенные нарушения. Дело по признакам нарушения законодательства о рекламе будет возбуждаться только в случае неисполнения предупреждения.

Чиновники ФАС считают целесообразным на законодательном уровне уточнить, какая информация не относится к рекламе. Таковой не будут признаваться опросы общественного мнения и упоминания о товаре, его изготовителе или продавце, которые сами по себе не являются сведениями рекламного характера и органично интегрированы в произведения науки, литературы, искусства или в иной результат интеллектуальной деятельности. Такие нововведения актуальны в том числе в связи с вступлением в силу закона о маркировке рекламы.

Предлагается не признавать рекламой в Интернете справочную информацию о деятельности компаний, товарах и услугах, размещаемую на официальных сайтах организаций и продавцов товаров, а также на сайтах-агрегаторах различной информации.

ФАС России продолжит анализ и проработку предложений предпринимательского и экспертного сообщества по изменению рекламного законодательства.

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