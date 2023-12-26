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Наталья Горячая
Ведение бизнеса

Надо или не надо покупать фирму с историей? И зачем нужна такая компания?

Сразу уточню, что речь ниже пойдёт не о готовом бизнесе без переоформления владельцев и руководителя, которые покупаются для разовой сделки с целью ухода от налогов. Говорить будем о покупке действовавшей к моменту принятия решения фирмы, с историей, с оборотами, с открытым счётом и отсутствием токсичных долгов как явных, так и скрытых.
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Надо или не надо покупать фирму с историей? И зачем нужна такая компания?
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Для начала ответим на вопрос «зачем».

Зачем нужна такая компания?

Перечислю те причины, которые слышала в своей практике работы с предпринимателями:

  1. К участию в тендере/конкурсе допускаются компании, зарегистрированные не менее 6 месяцев назад.

  2. Крупный заказчик требует не пустой баланс.

  3. Поставщик даёт отсрочку платежа только при условии, что компания существует хотя бы 2 года.

  4. Друг хочет избавиться от своей компании, а ликвидировать долго и дорого.

  5. Банки не охотно открывают счета некоторым категориям предприятий. Наличие истории у компании может решить эту проблему.

  6. К компаниям, существующим менее 2 лет, банки уделяют больше внимания и у них больше шансов получить блокировку счета по 115-ФЗ, чем у более «взрослых» компаний. Кредит получить компании, которая существует меньше полугода, тоже шансов нет. Его получить шансов вообще мало, а молодой компании — тем более.

  7. Если компания будет входить в группу, то наваливать на новое юрлицо сразу много сотен миллионов рублей выручки большой риск. Обычно бизнес начинается с нуля, постепенно растет, набирает обороты. Не каждому можно объяснить, что компания входит в холдинг и на нее перевели часть оборотов. Да и зачем это кому-то знать? И что за этим стоит тоже кому какое дело, если мы рассматриваем реальную деловую цель, а не попытку уйти от налогов.

В общем, покупка действующей компании (или недавно прекратившей свою деятельность) — дело хорошее и, скорее всего, принесет больше бонусов своему будущему владельцу, чем если он пойдет и зарегистрирует новое ООО или АО.

Какие подводные камни ждут потенциального покупателя такой компании и что с ними делать?

  1. Посмотрите на баланс и ОФР за год, предшествующий покупке. Опытный глаз сразу увидит, схематозил нынешний владелец или нет. Если схема есть, и она связана с «бумажным НДС», то оцените масштаб стихийного бедствия для себя в случае, если «прилетит» из ИФНС или ОБЭП, посмотрите сразу же просроченную кредиторскую задолженность, прикиньте сколько налога на прибыль придется доплатить в бюджет от полученного внереализационного дохода от «бумажного НДС» в случае, если поставщик этого НДС будет исключен из ЕГРЮЛ по решению налогового органа.

  2. Затребуйте сверку с бюджетом. По всем налогам. За последние 3 года. Посмотрите на все большие (для вас) плюсы и минусы. Я бы смотрела на всё, что больше 1 000 рублей. Попросите продавца закрыть хвосты до продажи.

  3. Посмотрите на кредиторскую задолженность по всем счетам бухгалтерского учета. Откуда она? За что? Токсична ли она? Запросите акты сверки по всем контрагентам, даже если по данным бухгалтерского учета долгов уже нет. Вдруг по данным той стороны они есть и они не в пользу вашего продавца?

  4. Сделайте аудит кадровых документов. У компании должны быть все внутренние локальные акты, все договоры, приказы, распоряжения, заявления.

  5. Если вы близки к назначению даты продажи, сделайте инвентаризацию всего, что есть у компании: долги, обязательства, имущество, НМА — всё проверьте, оцените, удостоверьтесь в наличии и состоянии.

  6. Займы, кредиты, лизинг, факторинг — всё это должно быть погашено не только по данным бухгалтерского учета, но и получено письменное подтверждение от контрагента о том, что долгов перед ним никаких нет. Ведь ни для кого не секрет, что в бухгалтерском учете можно сделать все что душе угодно и лишь документ от источника обязательств может указать на то, что учет велся правильно и хозяева компании ничего не скрывают.

  7. Посмотрите что есть за балансом и почему оно там находится.

  8. Посмотрите сайты:

Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    спасибо, положу себе в копилку

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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