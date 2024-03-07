Виноделы предложили повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО. Прощай, Prosecco

Это нужно для усиления мер по защите российского рынка. Установление импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200% поможет защитить внутренний рынок. Также, считают в АВВР, нужно установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.
И нужна квота для общепита — иметь в винной карте <<с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ и указывать такие напитки в начале.
Прощай, Prosecco😥
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