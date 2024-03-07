Виноделы предложили повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО. Прощай, Prosecco

Ассоциация виноградарей и виноделов России просит власти установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.

Это нужно для усиления мер по защите российского рынка. Установление импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200% поможет защитить внутренний рынок. Также, считают в АВВР, нужно установить с 1 сентября квоту в 20% для российского вина в магазинах с дальнейшим ее увеличением и 50% — для ресторанов и кафе.

И нужна квота для общепита — иметь в винной карте <<с 1 сентября 2024 года не менее 50% наименований вина, игристого вина, крепленого вина, произведенных на территории РФ и указывать такие напитки в начале.

Прощай, Prosecco😥