Наталья Горячая
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Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?

Косячить можно в процессе деятельности. Это нормально. Наши ошибки делают нас сильнее, они корректируют наш путь. Однако есть такие ошибки, которых лучше всё же избежать на старте.
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Какие ошибки обычно допускают владельцы юрлиц и индивидуальные предприниматели?

Вот список того, что я чаще всего встречаю в деятельности компаний на старте:

1. Я подал документы на регистрацию через банк, а что он там подал я не в теме (это ответ на вопрос, где хранится уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения).

Потом оказывается, что уведомление подать хотел, но сотрудник банка, который помогал оформлять документы, не уследил (забыл) или ему не сказали о том, что надо подать уведомление, или контейнер с документами из ИФНС был удален, и остались только лист записи из ЕГРИП и уведомление о присвоении ИНН. Поэтому при регистрации статуса следите за тем, чтобы у вас осталась копия уведомления о переходе на спецрежим.

2. Мне знакомый бухгалтер посоветовал, поэтому я применяю УСН 15%.

А то, что расходов при применении такой системы очень мало, и что надо вести учет расходов, этот знакомый либо не сказал, либо вы забыли. В результате получается, что подтвердить расходы нечем или они настолько малы, что вы переплачиваете. А сменить объект налогообложения можно только 1 января. А еще мало кто знает, что ИП может применять общую систему налогообложения. Только в этом случае у него не будет налога на прибыль. Будет НДС и НДФЛ по ставке 13%(15), и всё.

3. Деятельность не веду, поэтому отчетность не сдавал. Да и при ведении бизнеса зачастую руководитель не помнит о том, что при некоторых системах налогообложения надо отчитываться. Например, общая система и УСН требуют сдачи отчетности.

4. Знакомится со размерами штрафов за различные рода нарушения уже в момент, когда такой штраф выписан. Примеры: торговый сбор при торговле в розничном магазине, экологический сбор при производстве чего-либо, уведомление о начале деятельности и другие.

5. Неверно начинают считать выручку, приходящую на счет от маркетплейсов и других посредников, работающих по агентской схеме. Ошибочно считать, что вашей выручкой будет сумма, которая пришла от посредника на ваш счет. Нет, вашей выручкой будет вся сумма, которая пришла на счет агента, а комиссионное (агентское) вознаграждение будет вашим расходом, уменьшающим налог.

6. Платит вознаграждение физлицу с расчетного счета, забывая об обязанности удерживать НДФЛ с выплаты и начислении и уплате страховых взносов с вознаграждения физлицу.

7. Забывает о том, что при применяемом виде деятельности и системе налогообложения есть двухлетние налоговые каникулы. Условия предоставления таких каникул устанавливаются региональными властями.

8. Считает, что если ИП не обязан вести бухгалтерский учет, то и первичку собирать не надо, и давать своим клиентам акты, товарные накладные, УПД тоже не надо. Это не так. Отсутствие обязанности вести бухгалтерский учет никак не освобождает от обычных предпринимательских обязанностей предоставить своему клиенту акт об оказании услуг или выполнении работ. И если ИП применяет УСН 6%, то было бы неплохо собирать «закрывашки» у своих поставщиков, чтобы в случае обнаружения некачественного товара или некачественной услуги (работы) было что предъявить.

9. Считает, что если ИП уплатил налог, то может распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Да, может. Но только если это усмотрение не идет вразрез с 115-ФЗ (ПОД/ФТ). Если снимать слишком часто, слишком много и регулярно, то банк может попросить закрыть счет, переведя остаток средств в другой банк. Получить наличными остаток при этом он не даст. А еще может удержать комиссию при закрытии счета 10-15 или даже 20%.

10. Забыл о том, что если на счет пришли проценты от банка за пользование счетом (по программе лояльности, например, или согласно условиям обслуживания), то они должны быть учтены в налоговой базе по УСН даже если ИП применяет ПСН по основному виду деятельности.

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